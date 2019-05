Tanjug | 05. maj 2019. 22:28 | Komentara: 0

Ministarstvo prosvete Srbije angažovaće 74 savetnika za zaštitu od nasilja u školama, a tim povodom Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva navodi da su savetnici ljudi koji već rade u prosveti i koji su pokazali efikasnost u radu.Ona je za RTS danas rekla da će savetnici proći dodatnu obuku o propisima i procedurama u oblasti zaštite od nasilja, prava, odgovornosti i obaveze zaposlenih i dece, odnosno učenika i roditelja.Krivokuća je dodala da su savetnike za zaštitu od nasilja predložili prosvetni savetnici koji će direktno s njima da sarađuju i čine tim koji će u svakoj školskoj upravi biti dodatna pomoć.Oni će pomoći u rešavanju svih okolnosti i potreba lokalnih sredina i osigurati da se u ustanovama dosledno deluje u skladu sa propisima u situacijama nasilja.Milja Krivokuća je dodala i da će savetnici biti prisutni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama."Uloga pedagoga i psihologa je kompleksna i treba da pomognu i učenicima, nastavnicima i roditeljima, ali jako je bitno da postoji saradnja između nastavnika, roditelja i učenika", objašnjava Krivokuća.Ona je ocenila da je osnovna škola specifična zbog uzrasta dece i promena kroz koje prolaze u periodu puberteta.Ističe da u sprečavanju nasilja treba da budu uključeni svi - porodica, škola i institucije."Mora da postoji saradnja i razumevanje izmedu škole, nastavnika i roditelja. Na osnovu prijava, mogu da kažem da je vidljiva pojačana osetljivost u prepoznavanju nasilja. Škole reaguju i prijavljuju nasilje, ali imamo i slučajeva kad dolazi do nerazumevanja između nastavnika i roditelja", objašnjava Krivokuća.Ona je dodala da je učenicima i roditeljima na raspolaganju SOS telefon svakoga dana od 7.30 do 15.30."SOS telefon je na raspolaganju ucenicima i roditeljima svakog dana tokom školske godine od 7.30 do 15.30. časova, a nakon toga oni mogu da ostave i poruku na sekretarici", navela je Krivokuća.Ona je rekla da su pored SOS telefona u borbi protiv nasilja na raspolaganju i stručni saradnici, kao i timovi za borbu protiv vršnjačkog nasilja.