Novosti online | 04. maj 2019. 16:57 | Komentara: 0

Građani Borče najavili su da će se u nedelju okupiti ispred pekare “Roma” u ulici Bratstva i jedinstva u Borči gde će mirnim protestom izraziti nezadovoljstvo zbog toga što je brat vlasnika pekare vređao nacionalni identitet svih građana Srbije. Skup je zakazan za 10 časova.- Cilj našeg sutrašnjeg okupljanja je da upoznamo javnost sa neistinama koje su se o Borči širile u pojedinim medijima. Prošle subote, građani ovog naselja izrevoltirani su izašli na protest da iskažu nezadovoljstvo prema jednom skandaloznom gestu rođenog brata vlasnika pekare Mon Đuraja, bez obzira na to koliko on prikrivao činjenicu da mu je to brat, koji je pljunuo na nacionalno dostojanstvo i ponos građana Srbije i svih ljudi koji se deklarišu kao Srbi. Mislimo da u svojoj zemlji imamo Ustavom zagarantovano pravo na očuvanje i na zaštitu našeg nacionalnog identiteta i dostojanstva – kaže Miloš Simović, jedan od učesnika protesta.Građani protest organizuju pod parolom "Gde nema poštovanja, tu nema ni poslovanja", a Simović objašnjava šta je to što je izazvalo revolt:- Ovo je zaista jedan skandalozan gest koji pritom nije ni malo naivan jer se radi zaista o jednom velikoalbanskom pozdravu, a mi znamo kakve su u današnje vreme aspiracije Albanaca – odnosno želja da naprave Veliku Albaniju. Oni do Velike Albanije ne dolaze pesmama i perom, već svi znamo na koji način oni to žele da ostvare. Dakle, mi jednostavno bez razlike da li je gospodin Mon Đuraj sa Madagaskara, da li je Albanac, Mađar, Australijanac ili Srbin na kraju krajeva, smatramo da niko u ovoj zemlji nema pravo da vređa kulturno nasleđe većine građana ove zemlje. Gospodin Mon Đuraj živi, posluje, radi i podiže porodicu u Borči od 2012. godine. Niti on niti bilo koji drugi pripadnik nacionalne manjine nikada u Borči nisu imali nikakve probleme. Borča je jedna multietnička zajednica i nikada se nije desio nijedan incident, iako to pojedini mediji žele da prikažu i stvore takvu atmosferu.Podsetimo, prošle nedelje na Fejsbuku se pojavila fotografija jednog od radnika pekare koji pokazuje simbol dvoglavog orla. Fotografija je probudila revolt kod stanara ovog beogradskog naselja te su tim povodom otpočeli proteste. Vlasnik pekare Mon Đuraj izjavio je tim povodom da slika nije nastala u pekari, te da on ne može da kontorliše šta njegovi zaposleni rade na društvenim mrežama, te je poricao da je njegov brat taj koji pokazuje orla u centru Beograda.