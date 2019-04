Biljana RADIVOJEVIĆ | 30. april 2019. 08:25 | Komentara: 0

ZAŠTITNICI prava osiguranika sele se iz domova zdravlja i bolnica u filijale i ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, potvrđeno je "Novostima" u RFZO. Sam način ostvarivanja zaštite prava iz zdravstvenog osiguranja se ne menja, jedino što će osiguranici pomoć ubuduće tražiti na drugoj adresi.

To je posledica prestanka važenja Pravilnika o načinu i postupku zaštite prava osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje iz 2013. godine, koji je "suspendovan" sa početkom primene novog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

- Novim rešenjem ni na jedan način nije ugroženo ostvarivanje prava osiguranika, samo što će osiguranik sada iz doma zdravlja, recimo, gde se suočio sa preprekama u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja, morati da ode kod zaštitnika u filijalu ili ispostavu RFZO - objašnjavaju za "Novosti" u ovom fondu. - To ne bi trebalo da bude neki problem, s obzirom na to da ni do sada nismo u svakoj ustanovi imali zaštitnika prava osiguranika, jer je jedan "pokrivao" više zdravstvenih ustanova.



Zaštitu prava osiguranika u 148 zdravstvenih ustanova "pokriva" 60 zaštitnika, koji su u praksu uvedeni od 2014. godine s obrazloženjem da oni mogu više da pomognu osiguranicima nego zaštitnici prava pacijenata koji su u većini slučajeva ujedno i pravnici zdravstvene ustanove.

Podaci o prijavama pokazuju da se osiguranici najčešće obraćaju zaštitniku prava zbog primedbi na ponašanje i postupanje zdravstvenih radnika. Ali, evidentno je i da zaštitnici i nemaju baš pune ruke posla, s obzirom na to da je za pola godine do njih stizalo oko 40 prijava osiguranika, s tim što su mnoge slučajeve rešavali odmah i pre podnošenja prijave osiguranika.



BEZ LICENCE SAMO PRIVREMENO

LEKARIMA više neće moći trajno da bude oduzeta licenca za rad, predviđeno je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Dozvolu mogu da izgube samo privremeno do brisanja iz kaznene evidencije.

Ukoliko je lekar za neko krivično delo osuđen na kaznu do godinu dana zatvora, iz kaznene evidencije briše se nakon pet godina od izvršenja kazne i tada mu se vraća dozvola za rad.