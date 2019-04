Tanjug | 29. april 2019. 13:15 |

BEOGRAD - Lekarima više neće moći trajno da bude oduzeta licenca za rad, predviđeno je novim Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno stupio na snagu. Dozvolu za rad mogu da izgube samo privremeno do brisanja iz kaznene evidencije.Primera radi, ukoliko je lekar za neko krivično delo osuđen na kaznu do godinu dana zatvora, po sili zakona iz kaznene evidencije briše se nakon pet godina od izvršenja kazne i tada mu se vraća dozvola za rad i može da počne nesmetano da radi.Direktor Lekarske Komore Srbije dr Milan Dinić kaže da je trajno oduzimanje licence bila nepravda prema lekarima, jer svaki građanin ima pravo na rehabilitaciju."Više ne postoji mogućnost da lekar trajno izgubi dozvolu za rad, već privremeno po odluci suda i dok ne bude izbrisan iz kaznene evidencije", pojašnjava Dinić za Tanjug.PROČITAJTE JOŠ -Do sada je postojao član Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da lekar koji je osuđen za teško delo protiv zdravlja ljudi, trajno gubi pravo na obavljanje lekarskog poziva.Dinić smatra da je taj član sada bolje formulisan, pa je definisano da se licenca ne gubi trajno, već do brisanja iz kaznene evidencije.Podseća da sada Etički odbor Lekarske komore Srbije, na osnovu presuda civilnih sudova, donosio odluku o dostojnosti lekara za obavljanje lekarskom profesijom, te da su uglavnom potvrđivane odluke suda."Praktično ovo sada je nepovoljnije za lekare, zato što period brisanja iz kaznene evidencije može da bude duplo duži od kazne na koju je osuđen pred sudom. Sa druge strane ono što je olakšanje za kolege, to je da je ukinuto trajno oduzimanje licenci", istakao je Dinić.Dodaje da se licence lekarima mogu da oduzmu i Sud časti LKS po prijavi pacijenta, porodice ili drugog lekara, ukoliko se ne vodi civilni sudski postupak i da se tada licence oduzimaju maksimalno na pet godina.Od 2010. godine do danas Sud časti primio je 924 prijave na rad lekara. Prijave su upućivali pacijenti, porodica, ali i svaka peta bila je da se lekar žali na rad svog kolege.Dinić kaže da je polovina prijava odbačena kao neosnovana, da su za ostale prijave pokrenuti postupci i da je do danas izrečeno oko 60 osuđujućih presuda. "Sud časti oduzima licence maksimalno do pet godina, koliko dozvoljava Zakon o lekarskoj komori Srbije", pojasnio je on.Dosta licenci u tom periodu, dodaje, je oduzeto od strane Etičkog odbora, koji je postupio po odlukama civilnog suda gde je dokazana krivica lekara pa je civilno osuđen za zabranu obavljanja lekarske profesije za određeni period.Prema pisanju medija, do kraja 2017. godine četiri lekara su trajno izgubili lincu za rad. Prvo je dozvolu izgubio dečji huirurg iz Kragujevca zbog "nesavesnog lečanja" male Mile Andrić. On je osuđen na osam meseci zatvora, a LKS mu je trajno oduzela licencu zbog teškog dela protiv zdravlja ljudi.Zatim je licenca trajno oduzeta ginekologu iz Niša, koji je zbog smrti porodilje osuđen na dve i po godine zatvora. Trajno je licencu izgubio još jedan ginekolog i to zbog smrti bebe na rođenju u Negotinu, gde je na sudu dokazano da je beba umrla zbog neadekvatnog porođaja, a ginekolog osuđena na godinu dana zatvora.Četvrta licenca oduzeta je lekaru iz Pančeva koji je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora.