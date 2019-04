Novosti online | 28. april 2019. 11:13 |

Ramon Tači, vozač "Adio tursa" izbacio je u četvrtak uveče iz autobusa devojčicu Milicu Petković i dečaka Dimitrija Rakočevića koji su iz Beograda krenuli za Gračanicu, preneo je RTV Kim.Kako prenose KM novine, deca su karte kupila i rezervisala tri dana ranije, ali kada su ušla u autobus na stanici u Beogradu, rečeno im je da "nema mesta" za njih.Slučaj je za RTK2 potvrdila majka Milice Petković, Ivana, koja je navela da su deca imala kupljene karte i da su čekala na odredištu.- Međutim, ušli su u autobus, vozač ih je bukvalno izbacio, nije hteo da se deca voze u tom autobusu. Bila je kažu gužva, ali bez obzira na sve deca su imala karte. Nakon toga on je otišao i nastavio svojim putem, deca su ostala tu na ulici. Ja sam pozvala ćerku i rekla sam joj da ode do agencije "Adio Tursa" i zamolila tu ženu, pošto je već prošlo 22 sata da im nađe neki smeštaj u blizini kako bi prenoćili - kazala je Ivana.Dodaje da je u međuvremenu zvala vozača koji joj je, kako navodi, uputio niz pogrdnih reči.- Ovo je ugrožavanje bezbednosti dece koja su gotovo celu noć provela na ulici prepuštena sama sebi. Ne mogu da se smirim, uporno mi se javljaju ljudi koji su doživeli puno neprijatnosti od strane vozača "Adio tursa" i ja se pitam kakav to čovek vozi, da li je psihički sposoban za vožnju kada je mogao da izbaci iz autobusa dva maloletna deteta usred noći i da mene strašno izvređa kada sam ga pitala šta ja sada da radim - kazala je Ivana.Ističe i da niko iz navedene agencije nije želeo da preuzme odgovornost na sebe.- Obratila sam se i šefu (vozača) koji me je uputio na vlasnika, da bi mi on rekao da putuju sutra, pri tom ne razmišljajući o tome gde će deca prespavati, da li će prespavati na ulici, jer to su deca iz doma. Očekujem da policija reaguje i da se ispita psiho-fizička sposobnost vozača s obzirom da je izbacio maloletno dete iz autobusa - rekla je Ivana.Iz agencije "Adio turs" u neformalnom razgovoru su za RTK2 rekli da zbog gužve deca sama nisu htela da uđu u autobus.Kako prenose mediji, kvarovi autobusa, kašnjenja, neljubaznost vozača i neodgovorno ponašanje su vrlo česti kada je ovaj prevoznik u pitanju.Firma "Adio turs" je u vlasništvu kosovskih Albanaca, a pored Kosova i Metohije ima još dva predstavništva u Srbiji. Jedno se nalazi u Vladičinom Hanu, a drugo u Beogradu preko puta autobuske stanice.