Z. GLIGORIJEVIĆ | 24. april 2019. 20:51 |

DVOUMILA sam se da li da kupim hranu ili lek za regulisanje šećera u krvi, koji košta 900 dinara. Na kraju sam kupila lek, jer ako ga ne pijem, počinjem da otičem, a šećer mi varira. Pijem devet lekova, za koje mesečno moram da izdvojim oko 5.000 dinara - priča Daniela Škorić, supruga pokojnog rudara Mileta Škorića (51), koji je 19. februara stradao u jami "četvrti blok" rudnika "Resavica".

Miletovu penziju moći će da prima tek od jula, kada napuni 53 godine, a njegovu platu i dve akontacije ne može da podigne, jer je banka blokirala račun dok se ne završi ostavinski postupak. Daniela ima i stambeni kredit od oko 1.000.000 dinara. Da joj stan ne bi otišao pod hipoteku, njen stariji sin Daniel pozajmio je novac od prijatelja da bi platili dve zaostale rate, a mlađem sinu Mariju 300 evra dao je prijatelja iz Jagodine da bi imali za hranu i dažbine. Daniela je podnela i molbu da joj banka odobri da pauzira s otplatom kredita na pet-šest meseci, ali odgovor još nije dobila.

Daniela kaže da ju je veoma dirnulo to što su joj nepoznati dobrotvori, zahvaljujući Humanitarnom fondu "Novosti", uplatili novčanu pomoć, od koje je živela neko vreme.

- Jednog dana posetio me je čovek, koji je došao sa mlađom osobom. U ruci je držao "Večernje novosti". Predstavio mi se kao penzioner Mića iz Jasenova, kod Despotovca, i kazao da bi mi darivao 100 evra. Rekla sam mu da je mnogo, ali on je insistirao da uzmem, jer, kako je rekao, zna šta znači biti rudar. Ganuo me je do suza - veli Daniela.

Svi koji žele i mogu da pomognu Danieli, novac mogu da uplate na njen broj žiro-računa 205-9001021960860-08, kod Komercijalne banke.