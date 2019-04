G. Ćirović/Tanjug | 22. april 2019. 16:26 |

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić položila je u ponedeljak kamen temeljac za izgradnju prvih 200 stanova namenjenih pripadnicima vojske, policije i službi bezbednosti u Kraljevu.

Ovi stanovi, koji će se nalaziti u dve stambene zgrade, grade se u kraljevačkom naselju Ribnica, nedaleko od istoimene kasarne u kojoj je smeštena komanda Druge brigade Kopnene vojske Srbije. Izvođač radova je konzorcijum firmi „Grading“ iz Paraćina i „Rasing“ iz Vršca, ukupna vrednost je oko 6,5 miliona evra, a rok za završetak radova je 480 dana, odnosno sredina oktobra naredne godine.

- Posle Vranja i Niša, danas zapopinjemo izgradnju stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kragujevcu i Kraljevu, a već u četvrtak objavljujemo i tender za izvođača radova u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. Na kraju nam ostaje da započnemo izgradnju i u Beogradu i onda smo potpuno ispunili obećanje da krećemo u ovaj projekat izgradnje ukupno 8.022 stana – rekla je premijerka Ana Brnabić. – Mnogi su govorili da ovog posla nema ništa, da je sve ovo marketing, ali smo pokazali da Vlada Srbije zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem ispunjava ono što obeća.



Pročitajte još - Kamen temeljac za stanove za pripadnike službi bezbednosti



U prvoj fazi ovog projekta u Kraljevu će biti izgrađeno 200 od predviđenih 946 stanova u ukupno osam višespratnica.

- Ovo je prilika da pripadnicima službi bezbednosti kažemo veliko hvala i da im se najbolji način odužimo za njihovo požrtvovanje. Obećavam da ćemo ovaj projekat proširiti i na druge gradove u Srbiji, a drago mi je i što je domaća firma dobila posao na tenderu, tako da će ovo dobro uticati i na ekonomski rast i razvoj građevinskog sektora – dodala je predsednica Vlade Srbije.

Svečanoj ceremoniji, kakva i dolikuje ovom građevinskom poduhvatu od nacionalnog značaja, prisustvovao je i dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva, kao i vojni i zvaničnici MUP, direktori javnih preduzeća, narodni poslanici i brojni građani.



Foto G. Šljivić

- Ovo je veliki projekat za sve pripadnike bezbednosnih službi koji do sada nisu imali mogućnost da kupe stanove. Sada će moći da za svega 400 evra po kvadratnom metru i na duž niz godina otplate reše svoje stambeno pitanje. Naravno, obezbedićemo svu neophodnu infrastrukturu, a Vlada Srbije preko kancelarije za javna ulaganja obezbediće sredstva za izgradnju potpno nove zgrade škole „Sveti Sava“ u Ribnici – naglasio je gradonačelnik Terzić. - Uz to, već je obezbeđeno 45 miliona dinara za rekonstrukciju ovdašnje ambulante, a očekuju nas i druga ulaganja. Nekada su se u Kraljevu zatvarale fabrike, nije se gradilo, a mi danas otvaramo, gradimo i stvaramo za sve mlade ljude koji su budućnost naše države.



Foto G. Šljivić



POVOLjNI USLOVI

POTPORUČNIK Ana Tanović konkurisala je za jedan od stanova u kraljevačkom naselju Ribnica.

- Ovo znači puno i meni i mojim kolegama jer je idealan način da rešimo svoje stambeno pitanje koje je većini od nas i najveći problem. Nijednog trenutka se nisam dvoumila da li da konkurišem. Stanovi se grade na dobroj lokaciji, u mirnom delu Kraljeva. Uslovi konkursa su više nego povoljni – kaže Ana Tanović.

BRNABIĆ: SKANDALOZNA IZJAVA RADE TRAJKOVIĆ



Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da je izjava Rade Trajković, u kojoj je ona optužila Srbiju za državni terorizam, skandalozna.



"Ne znam u kojoj drugoj zemlji bi se tako nešto dešavalo, da bez ikakvih dokaza, paušalnim tvrdnjama optužite predsednika Republika za takvu neku stvar. Potpuno suprotno zdravom razumu", izjavila je premijerka u naselju Ribnica.



Prema njenim rečima, od "monstruoznog ubistva" Olivera Ivanovića najmanje su imali da profitiraju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada i Srpska lista, dodajući da je situacija "upravo suprotna".



"Dakle, izbori su prošli, Srpska lista je tamo pobedila, razgovarali smo sa Oliverom Ivanovićem i nije postojao nijedan jedini razlog da mi na bilo koji način ugrozimo život Olivera Ivanovića. Upravo suprotno. Nama je u najvećem interesu stabilnost na Kosovu i Metohiji, pogotovo zato što su tamo Srbi po prvi put jedinstveni i složni. To (ubistvo) je bilo u interesu svih, sem predsednika Republike,Vlade i Srpske liste koju ona indirektno optužuje", rekla je Brnabić komentarišući izjavu Rade Trajković.



Ona je pozvala Trajkovićevu da iznese dokaze o tome kako to "Aleksandar Vučić opstruira istragu", kako ona tvdi.



"Ona hoće da kaže da pošto je on opstruiše, Priština je sprovodi? Stvarno sramota. Navikli smo na svakojake izjave iz dana u dan. Na kraju krajeva, građani će odlučiti o svemu tome", rekla je Brnabić.