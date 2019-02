N. B. - V. C. S. | 06. februar 2019. 08:04 | Komentara: 0

Komisija za izmene Krivičnog zakonika dobiće novi predlog iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Do sada kažnjavani samo ako su posedovali nelegalno oružje

KOMISIJA za izmene Krivičnog zakonika mogla bi da dobije uskoro još jedan predlog za uvođenje novog krivičnog dela - planiranje izvršenja ubistva. Da će MUP podneti takvu inicijativu, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, a Komisija će se o predlogu izjasniti tek kada bude prispeo u pisanoj formi.

Prema Stefanovićevim rečima, MUP je analizirao sadašnji zakonski okvir i efekte rada policije i došao do zaključka da bi postupanje policije uz uvođenje novog krivičnog dela bilo efikasnije. Do sada se dešavalo da, ukoliko nekog uhvate u pripremi izvršenja teškog krivičnog dela kao što je ubistvo, mogu samo da ga gone zbog nelegalnog posedovanja oružja.

Ukoliko novi predlog bude prihvaćen, za dokazivanje da je neko pripremao ubistvo biće potrebno pribavljanje nedvosmislenih dokaza, i u tom slučaju oni koji budu uhvaćeni, biće najstrože sankcionisani, poručio je ministar.

Komisija za izmene KZ do sada je dobila nekoliko ključnih predloga, a jedan je već došao iz MUP - institut "tri udarca". On podrazumeva da će povratnici biti strožije sankcionisani, odnosno da će raspon zaprećenih kazni biti manji.

Advokat Slavko Petrić konstatuje da je različit način planiranja izvršenja dela, pa samim tim i način dokazivanja.

- Najteže je precizirati u čemu bi se sastojalo planiranje, a isto tako uvek bi se morao dokazivati umišljaj, da je određena osoba planirala baš to krivično delo - objašnjava Petrić. - Jedan od načina dokazivanja može da bude prisluškivanje, ali sve ono što danas osporavamo kod prisluškivanja moglo bi i tada da se prigovori. Za dokazivanje svakog krivičnog dela mora da postoji dovoljno činjenica. Sa druge strane, postoji i rizik da se neko optuži za radnju koja nije u krivično-pravnom smislu ušla u kriminalnu zonu.

Advokat Tihomir Konstantinović podseća da osoba koja je osumnjičena da je planirala izvršenje određenog dela može da kaže da se šalila ili da je bila pod uticajem alkohola i narkotika:

- Naši sudovi i zakonodavstvo traže konkretne dokaze i direktni umišljaj. Mora da se dokaže namera da neko stvarno hoće da počini određeno delo, a za to su potrebni materijalni dokazi i svedoci. Ukoliko postoje direktne pretnje za napad na neku osobu, onda to može da bude podstrekavanje, ali nikako svršeno krivično delo za koje bi neko mogao da bude osuđen.

SLEDI OZBILjAN RAD

KOMISIJA za izmene KZ, formirana u decembru, do sada je imala jednu plenarnu sednicu. Ključne zakonske izmene koje priprema jesu: uvođenje doživotne kazne, pooštravanje sankcija za silovanje, proizvodnju i trgovinu drogama, sve oblike nasilničkog ponašanja, kao i uvođenje novog dela - napad na advokate.