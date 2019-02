Novosti online | 03. februar 2019. 09:28 |

Miroljub Petrović ne prestaje da šokira javnost.Pošto se nedavno našao u središtu skandala nakon smrti Slavča Petrova, koji je bolovao od raka a "lečio" se kod Petrovića, sada je udario na nacionalna osećanja Srba i na sebi svojstven način prokomentarisao odnose Srba i Albanaca.U obraćanju Dritanu Abazoviću, predsedniku Građanskog pokreta URA u Crnoj Gori, koji je Đurađa Kastriota Skenderbega nazvao "pomiriteljem na ovim prostorima", Petrović je izneo svoje viđenje odnosa dva zavađena naroda."Đurađ Kastriot je bio veliki čovek. Oni koji znaju istoriju znaju da je bio i Albanac i Srbin, isto kao što sam i ja i Albanac i Srbin. Ja se javno hvalim time što sam Albanac, ali ne negiram ni svoje srpsko poreklo", rekao je Petrović u novom videu, u kome se iza njega u krupnom planu vidi zastava Albanije."Albani su Ilirsko pleme, a Iliri su dobili ime po čuvenom Iliriju, sinu jednog od 12. sinova Izrailjevih. Samo ime Ilirije, po kome su Iliri dobili ime, znači Božiji Lavovi. Dakle, na prostorima Balkana žive potomci izabranog božijeg naroda", objašnjava Petrović."Nažalost to nas ne uče u školi, uče nas da smo nastali od majmuna. Kada bismo znali istoriju, znali bismo da termin Srbin i Albanac znači isto, jer Iliri su semitsko ili srpsko pleme. U Indiji su Semite zvali Sarmima, ili Sarbima, dakle Srbi i Albanci su sinonimi... Dakle, Srbi i Albanci su braća i to je znao odlično Đurađ Kastriot Skenderbeg", zaključuje kontroverzni nadilekar.O albanskoj zastavi koja stoji iza njega rekao je: "Ova zastava koju vidite, koju držim kod mene u sobi, to je zastava čuvenog junaka Đurađa Kastriota Skenderbega koji je bio vojskovođa svih dobrih ljudi bez obzira na veru i naciju, kao što je to bio i moj čukunđed Vojvoda Radonja Petrović, guverner svih brda.Kad vidite ovu zastavu nemojte da vidite da je to neprijateljska zastava, bez obzira da li ste Srbin ili Albanac, poljubite je. Ja je ljubim kao zastavu Skenderbegovu, najvećeg junaka 15. veka".