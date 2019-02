J. Ž. S. - S. B. M. | 02. februar 2019. 17:02 | Komentara: 0

ZBOG "nerešenih papira" u "Hendiju", Mladenovčanka Snežana Krivokapić ni sedam meseci od zatvaranja firme ne može da ostvari pravo na naknadu sa tržišta rada. Nema zdravstvenu knjižicu, niti može da podnese zahtev za dečji dodatak.

Agonija radnika ove propale firme, zatvorene krajem maja, očigledno još nije završena. Prvo je bez ikakve najave oko 900 zaposlenih ostalo bez posla, a zatim su trudnice i porodilje mesecima čekale naknade, a ovih dana tek posle gubitka posla u drugom preduzeću naša čitateljka je shvatila da prethodni poslodavac "Hendi" nije regulisao njen status.

- Kada se "Hendi" iznenada zatvorio, ja sam u roku od dva-tri dana pronašla novi posao i potpisala novi ugovor i odmah su me prijavili na zdravstveno osiguranje - kaže Snežana. - Kada sam pitala da li stara firma treba da me odjavi, rekli su da je to automatski u sistemu. U međuvremenu mi je stiglo rešenje o sporazumnom raskidu radnog odnosa, iako smatram da je trebalo da dobijem rešenje o tehnološkom višku. Kada mi je istekao ugovor u novoj firmi otišla sam na biro da se prijavim, gde su me obavestili da je to nemoguće, pošto sam i dalje prijavljena u "Hendiju" i da se obratim PIO fondu da to reše.

PROČITAJTE JOŠ - SLUČAJ "HENDI" I DALjE NA LEDU: Papiri trudnica još zarobljeni

Ova Mladenovčanka je to i uradila, ali joj je u Fondu rečeno da procedura traje dva meseca. Međutim, nije baš najjasnije od kog datuma se računa ovaj period. To znači da najmanje 60 dana ne može da ostvari naknadu za nezaposlene, nema zdravstvenu knjižicu, a njeno dvoje dece moraće da sačekaju i dečji dodatak.

Foto Lična arhiva

- U PIO fondu mi je rečeno da je moguće da te nova firma prijavi, iako te stara nije odjavila - kaže Snežana. - Nije mi baš jasno zašto procedura traje toliko u vreme kada se svakodnevno hvalimo digitalizacijom i zašto nova prijava automatski ne briše staru.

"Novosti" su pokušale da na ova pitanja dobiju odgovor iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, međutim, oni nisu bili spremni da odgovore na naša pitanja.

Firma "Hendi" bila je poznati lanac prodavnica tehnike i mobilnih telefona i poslovala je u Srbiji punih 10 godina. Imala je oko 200 poslovnica, od toga 70 u prestonici. Niko od zaposlenih i saradnika nije znao da će krajem maja biti zatvoreni, a poslodavac ih je o gašenju obavestio mejlom. Njihov direktor je tada tvrdio da se trudi da sve radnike zbrine i pronađe im posao kod dobavljača. Ista sudbina zadesila je radnike "Hendija" u Bugarskoj.





MAME BEZ NAKNADE

KAKO su "Novosti" već pisale, stavljanje katanca na "Hendi" osetile su čak i trudnice i porodilje, koje su zatvaranjem firme 31. maja ostale bez posla. Od 15. juna nijedna od njih mesecima nije mogla da dođe do svojih papira i prijavi se na tržište rada i na taj način ostvari pravo na novčanu naknadu.