B. Radivojević | 31. januar 2019. 11:02 | Komentara: 0

NA biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) u privatne klinike, o trošku zdravstvenog osiguranja, ove godine moći će da ode 3.300 do 4.300 parova, a u oftalmološke privatne klinike na operaciju katarakte najmanje 6.000 pacijenata, saznaju "Novosti" u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja (RFZO).

Pročitajte još: VEŠTAČKA OPLODNjA U AP VOJVODINI: Po 200.000 za drugo i svako naredno dete

RFZO je na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" o tome koliko je još potrebno kapaciteta za BMPO i operacije katarakte, van državnih ustanova, ponudio ugovore za ove dve vrste medicinskih postupaka.

Javni poziv za ugovaranje ovih usluga sa ustanovama van plana mreže otvoren je još danas. Ugovori će, kao što je bila praksa i prethodnih godina, otkako se manjak kapaciteta u državnim bolnicama i klinikama dopunjuje na ovaj način, biti potpisani sa svim zainteresovanim ginekološkim i oftalmološkim klinikama koje ispunjavaju uslove u pogledu standarda kvaliteta rada, stručnog kadra i opreme.

Pročitajte još: O trošku države još 61 lek, vantelesna oplodnja u 11 klinika

Za same pacijente manje je bitan broj privatnih ustanova sa kojima će, vrlo brzo po završetku javnog poziva, biti potpisani ugovori, od činjenice da kapaciteta bude dovoljno da se na ove postupke što kraće čeka. Kad je reč o operacijama katarakte, uz ugovaranje intervencija u privatnom sektoru, Ministarstvo zdravlja napravilo je detaljan plan, po kojem bi, uz povećanje obima rada u nekim bolnicama i do 80 odsto, liste za ove operacije do kraja godine trebalo da se ukinu, ili bar da se drastično skrate.

Za prošlu godinu RFZO je ugovore imao sa 15 oftalmoloških i 11 ginekoloških privatnih klinika, za intervencije o trošku zdravstvenog osiguranja.

- Na proces lečenja neplodnosti postupcima BMPO u ustanove van plana mreže u 2018. godini upućeno je oko 2.700 žena - kažu u RFZO.

Kapaciteti pet državnih bolnica u kojima se radi vantelesna oplodnja, prema projekciji "Batuta", ni ove godine neće biti dovoljni za sve parove koji u borbi sa sterilitetom ispunjavaju uslove za PBMO o trošku osiguranja, a procena o dodatnim kapacitetima je na nivou prošlogodišnje. Praksa je da parovi mogu da biraju da li će na BMPO u državnu ili u privatnu kliniku i koju.

Za operacije senilne i presenilne katarakte sa ugradnjom sočiva pacijenti se pozivaju sa evidencije čekanja i oni koji se izjasne da hoće kod privatnika upućuju se u privatnu kliniku.

- Prošle godine je oko 6.000 osiguranika operisalo kataraktu u ustanovama van plana mreže - kažu u RFZO.

RADE I PO NIŽOJ CENI

POSTUPKE biomedicinski potpomognute oplodnje RFZO sa privatnicima ugovara po modelu plaćanja po fazama - stimulacija, aspiracija jajne ćelije, embriotransfer, a katarakta se plaća po operaciji i ugrađenom sočivu. Iako oftalmološke klinike ovu vrstu operacija sa RFZO ugovaraju po dva ili čak tri puta nižoj ceni od komercijalne, očigledno im je važno da imaju što više pacijenata.