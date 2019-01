Novosti online | 29. januar 2019. 23:23 | Komentara: 0

Nakon komentara o marihuani koju puši, ista devojka postavlja pitanje devojci koja i dalje ima seks, "zbog čega ne uzdiše".





(Telegraf)



Snimak seksa dva tinejdžera, dok njihove drugarice sede i snimaju, zapalio je društvene mreže.Na snimku se vide kako momak i devojka imaju seks na samo par metara od dve tinejdžerke dok one sede i puše marihuanu. Video klip sadrži eksplicitne scene seksa na kauču, a dok je jedna od njih dvoje imaju odnos, druga komentariše drogu koju konzumira.- Mnogo je slaba ova vutra - izgovara jedna, dok je drugarica snima premeštajući kadar sa seksa poznanika drugara na nju.- Kako bre ne ispuštaš nikakve zvukove? Druga tinejdžerka ne reaguje na pitanje koje ili ne čuje ili zaista ne želi da odgovori.U jednom trenutku osoba koja snima okreće kameru ka sebi, a u pozadini se čuje konstatacija druge devojke koja sve vreme posmatra i prati seks svoje "drugarice i druga".- Da vidiš šta bi bilo kad bi on došao gore. Ne, ne tako, ta je ružna - komentarisala je seks svojih drugova.Na momente deluje da maloletnica koja ima seks ne zna da je snimaju, a prisutni komentarišu "kako ona to radi i šta bi bilo bolje da promeni".