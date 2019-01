B. Caranović | 27. januar 2019. 11:02 | Komentara: 0

DA nije bilo vojnika iz sastava za obuku Intervidovskog poligona "Pasuljanske livade", sada možda ne bih bila živa. Neizmerno sam im zahvalna što su me spasli iz snega, brižno odveli u ambulantu i sve vreme sa toliko ljubaznosti i pažnje ophodili se prema meni... Duboko sam ganuta, oni su me gledali kao majku rođenu.

Ovako za "Novosti" priča Jelica Milutinović (58) iz Resavice, kojoj su pripadnici Vojske Srbije spasli život. Ova nesrećna žena, koja se brine o bolesnoj majci, a i sama sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zaputila se pešice u petak ka bolnici u Ćupriji, na zakazani pregled. Na povratku u Resavicu, pored Poligona, dobila je jak epileptični napad i pala je u sneg.

Prolaznik, koji se slučajno zatekao, spazio je nepomičnu ženu i obavestio vojnike Poligona. Komandant Intervidovskog poligona, potpukovnik Nebojša Lojpur odmah je na lice mesta uputio starije vodnike prve klase Zorana Petrovića i Sašu Anđelkovića i desetara Srđana Stojanovića.





- Krenula sam na pregled kod specijaliste, jer mi je otkriven tumor na dojci - govori nam Jelica. - Odlučila sam da idem pešice, da ne čekam autobus do po podne, da bi se što pre vratila kući, jer brinem o majci koja je nepokretna. Sećam se da sam dobila napad i da sam pala na kolena, a zatim se sklupčala na snegu.

Misli da je tako ležala prekrivena snegom oko sat vremena. Bila je u polusvesnom stanju, pa se kroz maglu seća dolaska vojnika, koji su je brzo odneli do ambulante u Resavici. Tamo joj je ukazana prva pomoć.

- Ti vojnici koji su me izbavili, oduševili su me svojom dobrotom i pažnjom. Dolazili su da me obiđu, zovu me telefonom, oslovljavaju sa "majko". Mene, koju su i rođena deca zaboravila. Ne sećam se da me je dugo unazad neko svojom dobrotom i ljudskošću toliko dirnuo. Nemam ničim da im se odužim, osim svojim velikim srcem.