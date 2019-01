V. N. | 25. januar 2019. 21:41 | Komentara: 0

"VEČERNjE novosti" poklonile su svim školama u Srbiji jedinstveni poster sa mapom kretanja srpske vojske tokom Prvog svetskog rata. Uručenje školama više od 2.000 plakata, koje su obezbedile "Novosti", u saradnji sa Komercijalnom bankom, dogovoreno je u petak na svečanoj primopredaji u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ministar Šarčević je istakao da je svaki doprinos školama važan, bez obzira na to da li je reč o računaru, lopti, učilu ili istorijskoj mapi.

- Prvi svetski rat je jedan od najvažnijih događaja u istoriji Srbije, koji opominju i podsećaju na veliko stradanje srpskog naroda. Zato je veoma važno da radimo na očuvanju nacionalnih vrednosti - rekao je Šarčević.





On je podsetio da su u prethodnom periodu Srbija i Republika Srpska formirale timove koji se bave nacionalnim programima.

- To rade sve pametne zemlje. Time ne vređate nikoga ko živi na tom tlu, ali čuvate svoje nacionalne vrednosti. To su vaše pismo, geografija, istorija, odnosno vaša kultura. To su istorijske i civilizacijske vrednosti - rekao je Šarčević.

Zamenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Večernje novosti" Milan Babović, u ime kompanije "Novosti", rekao je da su plakati na kojima se vidi kretanje srpske vojske "skroman prilog za budućnost države i naše potomstvo":

- Ove mape su svetionik novim generacijama. Na primeru predaka može mnogo da se nauči. Prvo, da ne zaboravimo, drugo da se uzdamo u boga i sve nas da se to više ne ponovi - rekao je Babović.