Agencije | 25. januar 2019. 08:51 | Komentara: 0





NOVE SNEŽNE PADAVINE



Danas se očekuju nove snežne padavine koje će se pojačati posle podne, tokom noći i u subotu ujutru kada će u većini krajeva doći do povećanja snežnog pokrivača za novih 15 do 30 centimetara, negde i preko 40, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.



Jutarnja temperatura od -3 do nula, najviša dnevna od nula do tri stepena. U Beogradu se danas i u noći između petka i subote očekuje dodatnih 10 do 20 centimetara, tako da će ukupna visina snežnog pokrivača u subotu biti oko 30 centimetara, a u pojedinim delovima grada i više. Dnevna temperatura bez veće promene od -2 do nula stepeni.





Pročitajte još - VREMENSKA PROGNOZA: Beli pokrivač sve viši





Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu će biti oblačno sa snegom, a po podne će doći do postepenog prestanka padavina. U nedelju ujutru slab i umeren mraz, tokom dana suvo i toplije. U ponedeljak novo naoblačenje sa kišom koje ce prvo zahvatiti severne i zapadne predele Srbije. Na planinama će padati sneg. Do kraja perioda pretežno oblacno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.



Putevi u Srbiji jutros su očišćeni, prohodni i bezbedni za normalno odvijanje saobraćaja, a putari su spremni za nove padavine koje se očekuju u toku dana, izjavio je rukovodilac Štaba zimske službe u "Putevima Srbije" Zoran Stojisavljević.Stojisavljević za Tanjug kaže da su putarske ekipe u četvrtak i u noći između četvrtka i petka očistile puteve, tako da se saobraćaj nesmetano odvija na većem delu teritorije Srbije."Nijedna deonica u Srbiji nije kritična u ovom trenutku", rekao je on.Dodao je da vozači treba da budu posebno pažljivi na putevima u brdsko-planinskim krajevima i prilazima turističkim centrima, koji jesu očišćeni i prohodni, ali se vozačima bez zimske opreme ne savetuje da idu na put.Stojisavljević kaže da se prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda očekuje da sneg počne da pada tokom prepodneva i da će padati do subote u podne."Putari su obavešteni, već su na terenu, uhodane su ekipe i spremno ćemo dočekati još jedan talas padavina", naveo je Stojisavljević.Dodaje i da će padati ledena kiša, koja je najveći problem za vozače, te da je u toku nabavka dodatnih materijala za posipanje puteva, posebno soli, jer je do sada potrošeno više nego prošle godine tokom cele sezone.U Beogradu su svi kolovozi očišćeni, kaže Stojisavljević, a saobraćaj se odvija bez problema.