Tanjug | 24. januar 2019. 08:27 > 19:29 |

Sneg koji večeras otežava saobraćaj na području zapadne, jugozapadne i istočne Srbije, proširiće se u toku noći i na ostale delove zemlje, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Snega na putevima u nižim predelima ima do pet centimetara, a na planinama i do 10 centimetara.

AMSS je apelovao na vozače da vožnju planiraju putevima koji su u prvom prioritetu čišćenja iako su oni možda duži.

"Na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama, a proverite i ispravnost lanaca jer će vam možda i oni zatrebati", saopštio je AMSS.

Uvedena je zabrana saobraćaja teškim teretnim vozilima na gotovo svim putevima područja Valjeva, Užica, Nove Varoši, Prijepolja i Ivanjice, a na snazi je i na većini puteva u planinskim predelima Majdanpeka, Negotina i Zaječara.

Na deonici Valjevo-Kaona, u mestu Bačevci, postoji opasnost od obrušavanja kamena na putu. Na deonici je postavljena saobraćajna signalizacija i ograničenje brzine 20 kilometara na čas.

Prema poslednjim informacijama na naplatnim stanicama u zemlji nema dužih zdržavanja, dok su čekanja na graničnim prelazima za teretna vozila višesatna.

Na Batrovcima kamioni čekaju oko 12 sati, na Šidu šest sati, Horgošu četiri sata i Kelebiji tri sata.

Prema najavama meteorologa, od danas do subote pre podne padaće sneg i očekuje da će visina snežnog pokrivača u većini mesta biti od 20 do 40 santimetara, a u brdsko-planinskim predelima preko pola metra, samo na severu Vojvodine od pet do 10 santimetara.

foto V.Danilov



"JP PUTEVI": PROHODNI SVI DRŽAVNI PUTEVI 1. I 2. REDA





Prohodni su svi državni putevi prvog i drugog reda, prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima u Srbiji, ali se saobraćaj odvija otežano zbog velike količine snežnih padavina, saopštili su Putevi Srbije.





Na snazi je četvrti stepen pripravnosti, što podrazumeva 100 odsto raspoloživog ljudstva i mehanizacije.

Ekipe putara, prema rečima v.d. direktora Zorana Drobnjaka, intervenišu 24 časa u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja i na terenu je 2.200 putara sa više od 1.200 vozila, kamiona i mašina za čišćenje snega.

foto V.Danilov



Posebna pažnja pri organizaciji zimskog održavanja državnih puteva prvog i drugog reda se poklanja mostu "Gazela", prevoju "Bubanj Potok", Begaljičkom Brdu, prevoju "Mečka", Čestobrodici, Zlatiboru, Popadiji, Tresibabi, Svetinji, usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu, prevojima na Fruškoj Gori (Iriški Venac, Banstol), mostu Beška, prevoju "Jaram" na putu Berzeće - Kopaonik, rekao je Drobnjak.

Putevi Srbije pomažu lokalnoj samoupravi u čišćenju snega u Ivanjici, Lučanima, Guči, Dragačevu, Sjenici, Novom Pazaru, Tutinu.