PEVAJU, kuvaju, šminkaju se, oblače, savetuju, igraju igrice, zasmejavaju, ali se i glupiraju, podriguju, psuju i često liče na rijaliti TV programe. Deca ih obožavaju, imaju milione pratilaca i milijarde pregleda. Oni su jutjuberi i danas su uveliko zamenili televiziju, zagospodarili slobodnim vremenom dečaka i devojčica koji ih frenetično prate, slušaju, kopiraju i u njima vide idole, koje slede poput svetskih muzičkih zvezda. Postali su deo ozbiljne medijske mašinerije, zarađuju na hiljade evra mesečno i imaju izuzetan uticaj na svoje maloletne gledaoce!

Istraživanja pokazuju da su najposećenije mreže upravo "Fejsbuk" i "Jutjub", a najčešći korisnici su uzrasta od 14 do 24 godine. Koje će kanale izabrati, smatraju stručnjaci, deci bi trebalo da sugerišu roditelji, jer u moru ponuda može da se odabere i kvalitetan sadržaj.

O enormnoj popularnosti jutjubera svedoči događaj od proteklog vikenda, euforija dece i pet puta veći broj posetilaca od očekivanog na nastupu internet senzacije Baka Praseta, u novosadskom tržnom centru. Slomljen izlog, porušena bina, nekoliko tuča, asistencija Hitne pomoći i interventne policije epilog su odloženog nastupa jutjubera Bogdana Ilića (23).

Po rečima psihoterapeuta dr Zorana Milivojevića, gužve i stampeda na nastupima popularnih jutjubera su šokantne samo za odrasle, koji nisu upoznati sa interesovanjima pretpubertetske i pubertetske publike.

- To bi trebalo da bude signal i roditeljima i stručnjacima koji se bave mladima, da se bolje upoznaju sa vrednostima i aspiracijama mladih - kaže Milivojević. - Biti popularan, biti zvezda "Jutjuba", pa još dobijati veliki novac za to, samo zbog toga što je neko interesantan kao pojava, veoma je primamljivo mladima. U poznatim jutjuberima mladi vide uzore sa kojima se poistovećuju i na koje žele da liče. Reč je o "generacijskim zvezdama" i njihovoj slavi, a kada je neko slavan u okviru masovne kulture, tu se pojavljuje i biznis.

Sa kanala "Almažankičn"

Kako Milivojević kaže, različite generacije koriste različite medije, pa tako mladi koji ne čitaju novine i ne gledaju televiziju u velikom broju prate "Jutjub".

- Popularnost ovog medija kod mladih možemo objasniti njegovom ponudom nepreglednog broja muzičkih numera koje se besplatno gledaju. Drugi razlog je to što veliki broj mladih ima "pametne telefone" koji su u stvari mali moćni kompjuteri sa bezbroj funkcija, uvek pri ruci, od jutra do večeri, koje mladi prosto "ugrađuju" u svoju ličnost. A kada nekome "Jutjub" postane omiljeni kanal, tada se prate i drugi sadržaji na njemu.

Tako, na primer, Baka Prase ima više od milion pratilaca, ali trenutno je, kako pokazuju brojke, ispred njega po gledanosti Stefan Vuksanović Muđa (21) iz sela Drmno kod Kostolca, sa gotovo milion i po sabskrajbera. Njegova vidljivost, uskoro će biti veća od programa RTS u najgledanijem terminu!

Milan Inić (levo) Foto Privatna arhiva

Čak i ako ne prate nijednog jutjubera i nemaju omiljeni lik, svako dete zna za njih i može da pobroji najpopularnije. Sa druge strane, većina mališana provodi sate svakog dana uz njihove programe. Oni ne prate politiku, a internet nema granica, pa su se pojavile i svojevrsne balkanske zvezde iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine praćene u čitavom regionu.

Po rečima Dragana Varagića, savetnika za poslovnu primenu interneta, nema dileme da je u pitanju ozbiljan biznis današnjice, da je razlog svima dostupan internet koji omogućava izbor programa, a ne praćenje sadržaja koji je nametnut. Kako kaže, u moru jutjub-kanala, ima vrlo kvalitetnih programa, ali da su, nažalost, jutjuberi koje deca najradije prate, upravo oni koji psuju i glupiraju se. Paralela sa rijaliti programima, kao najgledanijem televizijskom sadržaju odraslih je, kaže, jasna.

- Živimo u vremenu u kom se ljudi "primaju" na najniže strasti i pre nego što se zapitaju kako to da dečko koji psuje, pravi gluposti, zadivljuje toliki broj mališana, neka vide zašto toliko odraslih uživa u rijaliti programima i tabloidima - kaže Varagić. - To je, međutim, samo jedna strana priče o jutjuberima. Postoje izuzetno uticajni i kvalitetni programi. Takav primer, čija su ciljna grupa deca, jeste "Jaserštajn". Vodi ga Novosađanin Milan Inić, dečko koji se posvetio ovom poslu, studira montažu na FDU u Novom Sadu, a sponzor mu je već godinama najpoznatiji svetski proizvođač sokova.

Marija Žeželj Foto Privatna arhiva



Kako Varagić kaže, izvestan kanal "Almažankičn", koji vode dvojica Paraćinaca, Boban i Aleksandar Almažan, a bavi se pripremanjem hrane u prirodi, ima više pratilaca od sinonima sa kuvanje - Džejmija Olivera! Putuju svuda po Srbiji, na njihovom "mladom" kanalu ima više od 60.000 sabskrajbera iz celog sveta, a neki klipovi imaju oko 200.000 pregleda.

- Izuzetno uticajan, iako ne toliko praćen, jeste kanal ozbiljne blogerke Branislave Antović Branas Wine World, koja ima sedam angažovanih osoba - kaže Varagić. - To je svojevrsno preduzeće, a ona najuspešnija blogerka na području bivše Jugoslavije. Bavi se modom, kulturom, arhitekturom i privlači veliki broj sponzora. Ona je primer kako se to radi na pravi način, obuhvatajući i blog, "Jutjub" i "Instagram".

Kako kaže, ogromna je konkurencija i veliki broj ljudi se time bavi. Neke od njih deca prate da bi videla kako da pređu neki nivo igrice, druge da čuju savet o modi i šminkanju, treće da bi videli koju će novu glupost da izvedu, poput rijalitija.

Zarađuju od "Jutjuba", sponzorstva, pojavljuju se u reklamama plasiranja proizvoda, prodaje na procenat, a kako Varagić kaže, zasad vlada kvantitativni sistem advertajzinga - koliko god glupo radili, imaće zaradu jer ih mnogi gledaju.

NAJPOZNATIJI I NAJGLEDANIJI JUTJUBERI NA BALKANU

MUŠKARCI



1. Muđa (Stefan Vuksanović) 1.430.252 pratioca, više od 652 miliona pregleda

2. Baka Prase (Bogdan Ilić) 1.050.901 pratilac, više od 276 miliona pregleda

3. SerbianGamesBL (Bogdan Lalović) 1.013.208 pratilaca, više od 757 miliona pregleda

4. KingsoffailsShow 812.420 pratilaca, više od 319 miliona pregleda

5. Dex Rock 796.444 pratioca, 228 miliona pregleda

Stefan Vuksanović Muđa Foto Jutjub

DEVOJKE

1. Anđela i Nađa, 640.000 pratilaca, 412 miliona pregleda

2. Jana Dačović, 600.000 pratilaca, 138 miliona pregleda

3. Lea Stanković, 450.000 pratilaca, više od 19 miliona pregleda

4. Marija Žeželj, 400.000 pratilaca, 32 miliona pregleda

5. Zoranah, 240.000 pratilaca, 72 miliona pregleda (O. M.)

Anđela i Nađa

UGOVORI SA KOMPANIJAMA

DO zarade inernet zvezde dolaze na više načina. Najpopularniji zarađuju i do 5.000 evra mesečno. Pre svega, "Jutjub" im plaća prema broju pratilaca i pregleda snimaka. Zarađuju i od reklama koje se prikazuju na kanalu, od prodaje majica, šolja i drugih predmeta sa njihovim prepoznatljivim logom. Tako, na primer, majice koštaju od 900 do 1.500 dinara, dukserice od 2.000 do 2.500 dinara, dok je za školske torbe potrebno izdvojiti od 1.400 do 2.000 dinara.

Cena video-snimka promotivnog sadržaja kreće se od 500 do 2.000 evra. Često jutjuberi imaju potpisan ugovor sa kompanijama, kojim se obavezuju da će reklamirati njihove proizvode na kanalu, ali i da će se pojavljivati na promocijama koje kompanija organizuje u toku godine. (Š. M.)

Baka Prase - Bogdan Ilić Foto printskrin

BAKA PRASE I NA FILMU

PRE manje od mesec dana u "Sinepleks" bioskopima je bila premijera akcione komedije "Jutjub-ratovi" u kojoj uloge tumače popularni jutjuberi sa Balkana. Među njima su Baka Prase, Omče i SerbianGamesBL. Film prati borbu jutjubera sa hejterima koji žele da preuzmu scenu.

- Cena objave zavisi od broja pratilaca i kreće se od 50 do 400 evra za post u zavisnosti koja je kampanja ili brend u pitanju - kaže Marko Filipović, producent filma "Jutjub-ratovi". - Jutjuberima je najlakše da rade sa firmama koje imaju određene budžete za marketing, kao što su poznati svetski brendovi koji imaju predstavništva u Srbiji. Neki čak potpisuju ugovore sa određenim jutjuberima na godinu dana, pa oni mesečno dobijaju zaradu. (O. N.)

DRUGAČIJA

DRUGAČIJA sam, jer iako sam devojčica, bavim se fudbalom - kaže Ana Lazarević, jutjuberka sa oko 380.000 pratilaca i 470 miliona pregleda. - Živim od "Jutjuba", od kog mesečno dobijem prosečnu srpsku platu, ali mnogo više se može zaraditi od sponzora. Cene postova se određuju po broju pregleda i aktivnosti na svom profilu. (O. N.)