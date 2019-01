B. Puzović | 19. januar 2019. 20:02 | Komentara: 0

LjUBIČIN sin Željko bio je jedan od najteže ranjenih rezervista u borbama u Hrvatskoj, a država nju, iako više nije među živima, tuži tražeći od njenih naslednika da vrate oko 270.000 dinara. To je ukupna suma porodičnog dodatka sa zateznom kamatom, koju je navodno primala bez osnova.

Proces u valjevskom Osnovnom sudu smatramo neprimerenim i verujemo da je u pitanju samo grub propust nadležnih. Kontaktirali smo s Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i očekujemo da će tužba biti povučena.

Ovo, za "Novosti", kaže Ljubomir Bradić, predsednik Udruženja boraca rata grada Valjeva od 1990. godine, koje je o stradanju Željka Petrovića snimilo potresan dokumentarni film. Samo mesec dana pošto je došao sa redovnog odsluženja vojnog roka u JNA, bio je, kao rezervista, mobilisan, raspoređen u Šid, a kada je njegova jedinica krenula put Sremskih Laza, napale su je hrvatske snage.

- Željko, tada dvadesetogodišnjak, zadobio je više povreda. Najteže je bio ranjen u kičmu, pa je ostao nepokretan, vezan za invalidska kolica - kaže Bradić. - Uprkos svemu, iako su lekari rekli da nikad neće prohodati, imao je jaku volju za životom. Ni operacija u Rusiji nije pomogla da bar iole stane na noge, a Valjevci su prikupili sredstva da mu se napravi kuća. Nažalost, Željko nije izdržao, umro je 2000. godine. Pre desetak godina preminula je i njegova majka Ljubica Petrović. Bio je simbol stradanja mladih Valjevaca i svih drugih u ratnim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije. Zato je neshvatljiva i uvredljiva tužba kojom se od njegove pokojne majke traži da vrati novac.

Odeljenje za upravno-pravne poslove Opštinske uprave Valjevo u junu 2001. godine donelo je rešenje o pravu na porodični dodatak Ljubici Petrović.



Željko Petrović

Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave Valjevo, međutim, utvrdilo je da joj je od 1. novembra 2003. do 31. oktobra 2006. godine po tom osnovu isplaćeno oko 270.000 dinara, na koje nije imala pravo, a resorno ministarstvo to rešenje je potvrdilo. Ljubica je odbila ponuđeno poravnanje za vraćanje tog novca, pa je početkom aprila 2009. godine država podnela tužbu. S obzirom na to da je Ljubica preminula, postupak je, tužbom protiv njenih naslednika, nastavljen u Osnovnom sudu u Valjevu.

- U spomen-sobi palih boraca i preminulih ratnih vojnih invalida, Željko Petrović zauzima posebno mesto, zbog patnji koje je, služeći verno svojoj otadžbini, doživeo - kaže Bradić. - Bio je ratni vojni invalid prve kategorije. Svoju mladost dao je državi, na čiji se poziv odazvao u rezervni sastav. Sudski postupak povredio je sve nas borce, rezerviste, a nesumnjivo njegove najbliže. Njima ovo dodatno povređuje rane na duši koje nikad ne mogu da zacele.

POSTUPAK ZAUSTAVLjEN, PA OBNOVLjEN

NEKOLIKO meseci pošto je protiv nje podneta tužba, Ljubica Petrović je u julu 2009. godine preminula i sudski postupak bio je prekinut. Međutim, na predlog tužioca, u junu prošle godine, proces je nastavljen, a tuženi su Snežana Grimani i Biljana Ristić, ćerke, i Nebojša Petrović, unuk pokojne Ljubice, njeni zakonski naslednici. U trenutku kada je bila tužena, Ljubica je imala 80 godina.