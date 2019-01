I. Mićević | 15. januar 2019. 13:03 |

POJEDINI zaposleni Visoke škole za vaspitače u Aleksincu tvrde da njih, kao i studente, bivši direktor, a sada predavač Stojan Obradović od kuće nadzire dok su na predavanjima, u hodnicima, pa čak i kada idu u toalet! O ovome je, kažu, proteklih godina više puta obaveštavano Ministarstvo prosvete, informisan je i direktor škole dr Milutin Đuričković, ali do danas, kako ističu, niti je pokrenut postupak za neovlašćeno i protivzakonito špijuniranje, niti je bivši direktor zbog toga kažnjen.

Pročitajte još: Nastavnik pipkao tri učenice?

Prema rečima dr Miroslava Kuke, predavača u ovoj školi, Obradović, koji je na čelu škole bio od 2011. do 2017. godine, nikada nije negirao da ima pristup školskom video-nadzoru sa kućnog računara. Kada su ga, na sednici nastavnog veća, kolege upozorile da krši zakon i privatnost zaposlenih, čak je obrazlagao da to radi zbog poštovanja radne discipline. Komentarisao je tada da on tako može, recimo, da proveri da li je portir na poslu tako što će mu reći telefonom da izađe u hodnik i stane pred kameru, kako bi ga video od kuće. O ovoj "argumentaciji" postoje čak audio-zapisi, u koje su "Novosti" imale uvid.

Pročitajte još: Direktori najboljih škola padali na testu za licencu

- Više puta, od 2010. godine, pisao sam Ministarstvu prosvete, prosvetnoj inspekciji i direktno ministru, ali ništa nije preduzeto - kaže za "Novosti" dr Kuka. - Poslednji dopis predao sam na pisarnici 26. 12. 2018. godine. Postoje dokazi, audio-snimci, a Obradović ne negira da je nadzirao od kuće zaposlene i studente. Krajnje je vreme da se toj bahatosti stane na put. Posebno je neprimereno to što je jedna od kamera tačno ispred ženskog toaleta, pa Obradović može da gleda dame kada odlaze u tu prostoriju. Direktor bi morao da ispita da li Obradović čak i sada, kada nije direktor, ima pristup kamerama.



Miroslav Kuka



Od sadašnjeg direktora škole Đuričkovića Kuka je tražio da se obrati nadležnoj policijskog stanici, kako bi Obradoviću ukinuli pristup video-nadzoru sa kućnog računara, a kaže, od direktora je dobio odgovor da mora da se konsultuje sa advokatom. Naš sagovornik tvrdi da je jednoj od zaposlenih, pomoćnoj radnici, uručujući upozorenje pred otkaz, rekao da je "stalno od kuće posmatra i da je uhvatio kako izlazi pet minuta ranije sa posla".

Direktor Đuričković za "Novosti" potvrđuje da u školi postoji video-nadzor, ali kaže da nema nikakvu informaciju o tome da njegov prethodnik može od kuće da nadgleda kolege i studente i šta se dešava u ovoj obrazovnoj ustanovi.

- Kamere su uvedene nakon pljačke škole pre nekoliko godina. To je urađeno zbog bezbednosti i nije reč o bilo kakvom voajerizmu. Imali smo, takođe, slučaj kada smo jednu bivšu zaposlenu uhvatili u krađi i zbog toga je dobila otkaz - kaže Đuričković. - Nemam informacije o tome da kolega Obradović nadzire kolege od kuće, niti da je to ranije radio, a nemam ni tehničku mogućnost da to proverim.

Direktor kaže da su za poslednjih godinu, od kada je na toj funkciji, različite inspekcije dolazile pet puta i nisu pronašle nikakve značajne nepravilnosti u radu.

MINISTARSTVO NEOBAVEŠTENO

IAKO je Miroslav Kuka nekoliko puta predao dopise u pisarnici Ministarstva prosvete, u ovom ministarstvu za "Novosti" kažu da nemaju informaciju o ovoj ili sličnim prijavama. Objašnjavaju da bi ovakvi prekršaji bili u domenu rada Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Ukoliko je počinjeno neko krivično delo, to je slučaj za MUP. Inspekcija Ministarstva prosvete postupa u skladu sa zakonima koji regulišu oblast obrazovanja - odgovaraju iz Ministarstva prosvete.