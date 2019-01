Tanjug | 13. januar 2019. 10:15 |









Izmene zakona i uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora suština su borbe protiv kriminala u Srbiji i trebalo bi da pokažu kriminalcima da naša država nije dobro tle za kriminalne aktivnosti, kazao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.Stefanović je na TV Pink, komentarišući da je velika policijska akcija u kojoj je uhapšeno 150 osoba nastavljena i juče, naveo da policija neće prestajati sa radom i da ta akcija neće nikada stati."Kriminalci ne treba da pogađaju kada će to biti, biće akcija svakog dana", istakao je ministar.Stefanović je ponovio da će Vlada Srbije u narednih 30 dana pripremiti izmene zakona tako da sudovi više ne mogu da obesmišljavaju rad policije i tužilaštva."Besmisleno je da policija bilo koga uhapsi, a da sudovi to obesmisle malim kaznama ili odugovlačenjem procesa na razne načine. U 60 posto slučajeva do sada su propisivane minimalne kazne", naveo je Stefanović.Osim drakonskih kazni, kako kaže Stefanović, cilj je i da se promeni i politika odmeravanja izricanja kazni za povratnike, u kojoj će svaki sledeći put kriminalac rizikovati da za ponovljeni slučaj dobije drakonsku kaznu zatvora."Imamo dobar plan, ovo će biti ozbiljan udarac države kriminalu i nikome se u Srbiji neće isplatiti da se bavi kriminalom", istakao je Stefanović i dodao da su mnoge države pooštrile sankcije da bi obeshrabrile bilo koga da se bavi kriminalom.Kako kaže, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde će pripremiti set izmena zakona i to prema iskustvima zemalja EU, što znači da će se i u Srbiji raditi onako kako već postoji i neće se kršiti ničija osnovna ljudska prava.Pozvao je roditelje da se pozabave svojom decom i da zajedno sa društvom ih uče šta je to nasilje, droga, alkohol."Pozivam roditelje da se aktivno uključe da nam pomognu da njihova deca ne postanu delikventi, da ne požele da postanu kriminalci, a da država pokaže kroz represiju da hoće da se obračuna sa kriminalom", kaže Stefanović.Navodi da očekuje podršku građana i kaže da je nekim borcima za ljudska prava, koji će se pobuniti protiv ovih mera najverovatnije problem što se time izbija novac iz njihovog džepa.Kako je objasnio, kada je Jurić, otac ubijene Tijane predložio doživotnu robiju, ti borci za ljudska prava su se utrkivali ko će ga podržati, jer su mislili da je bio protiv države."MUP i Ministarstvo prosvete rade na ovome mesecima i sada kada smo krenuli u borbu javiće se prvo oni iz korumpiranog sistema koji su pravili dilove i mešetarali sa onima koji su u sudskom postupku", navodi Stefanović i dodaje će ti "silni eksperti", koji su napravili takvo stanje da izgleda da kod nas nije bilo dobrih rešenja da se pobune.Navodeći da ljudi nemaju poverenja u sudove, Stefanović je kazao da to u potpunosti razume, te da nezavisnost ne može da bude alibi da se ne uradi posao dobro."Siguran sam da ima ljudi koji hoće dobro da obave posao, ali ima i onih kod kojih se vidi da nije bilo volje da se posao odradi kako treba. Ako vi vidite da postoji volja da se nekome ko se sumnjiči za najteža dela nađe najlakša kazna, kako da imate poverenja u sudove", navodi Stefanović.Kaže i da je njegov cilj da se policiji i tužilaštvu omogući da lakše prikupljaju dokaze.Govoreći o uhapšenim u akciji koja traje poslednja dva dana, Stefanović je kazao da ima dosta ljudi za koje postoje indicije da su organizatori, koji nisu izvršioci, ali koji su oprezni."Pratimo i tragove novca i njihove komunikacije, kod više njih smo pronašli oružje ilegalno i pušten je da se brani sa slobode, a radi se o opasnoj osobi, koja je sposobna da organizuje najteža krivična dela. Takvim osobama morate da odredite pritvor od 30 dana da bi kroz istragu pronašli još nešto", kaže Stefanović.Potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da poruke u kojima treba da se promeni vlast bez izbora su loše za demokratiju jedne zemlje, za društvo jedne zemlje i dodao da eventualno održavanje vanrednih izbora zavisi od puno faktora.Stefanović je na TV Pink kazao da Srpska napredna stranka hoće da razgovara i o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora, ali da se tada pobuni opozicija kojoj izbori nisu cilj."Kada god počnemo razgovore o izborima i kada ih ponudimo i kažemo da smo spremni za izbore - oni kažu mi nećemo izbore. Pitate se u čemu je poenta, šta treba da uradite, da neće možda da Vučić odstupi i kaže Đilasu, evo ti sada budi predsednik, premijer, šta hoćeš", kaže Stefanović.Dodaje da opozicija možda želi da se vrati Jeremić ne bi li dokusurio ono što je počeo i predao sve, kao što su počeli sa granicama na Jarinju i Brnjaku, Borko Stefanović da piše te propise, a Đilas da se vrati u svoj biznis ne bi li zaradio još koju milijardu."Ne znam šta treba da bude. Neko ko poželi da menja stvari i da ima tolike milione ljudi na svim onim skupovima, valjda taj treba da se raduje izborima, izbori su prilika da se to pokaže", navodi ministar.Dodaje da na izborima u Lučanima se to i nije baš pokazalo, kao i da nisu prošli slavno i objašnjava da kada dobijete devet odsto na izborima, a neko drugi 70 odsto, onda to pokazuje da stvari u narodu nisu baš onakve kakve vi hoćete da ih predstavite.