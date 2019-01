Lj. Begenišić | 09. januar 2019. 14:26 |

ZA osnovce i srednjoškolce u Srbiji (bez Vojvodine) danas se završava prvi deo zimskog raspusta. U školu će ići tri nedelje, a onda sledi drugi deo zimskog odmora koji traje od 1. do 14. februara.

I dok su deca zadovoljna što imaju mogućnost da se u kratkom roku dva puta odmaraju od školskih obaveza, roditelji i nastavnici smatraju da bi bilo bolje da je zimski raspust iz jednog dela, kao što je je to slučaj u vojvođanskim školama. Tamošnji đaci na raspust su otišli 21. decembra, a u klupe će se vratiti 15. januara.

- Deca u celoj Srbiji, uključujući i Vojvodinu, trebalo bi da imaju jedan zimski rasput, nije važno u kom mesecu - kaže, za "Novosti", Đurađ Banjac, direktor Elektrotehničke škole iz Zemuna.

On ističe de je problem "iscepkanog" raspusta to što se prekida kontinuitet nastave, remete se planovi kontrolnih vežbi, pa se one često održavaju navrat-nanos.

Pročitajte još: Prvaka 2.500 manje

S druge strane, Milan Bajić, direktor OŠ "Josif Pančić", smatra da pauza od 31. decembra do 9. januara nije raspust nego su to neradni dani zbog praznika - Nove godine i Božića.

- Deca zapravo imaju jedan raspust u februaru. Mnoge profesije imaju 10 prvih dana januara slobodno, i to nije problem - kaže Bajić za naš list.

Roditeljima najčešće ne odgovara ovakav raspored raspusta.

- Volela bih da je raspust iz jednog dela, nije važno da li je u januaru ili februaru - kaže Danijela Bogunović, majka dveju devojčica, jedne srednjoškolke i jedne učenice šestog razreda.

Kao razloge ona navodi:

- Kada je raspust iz jednog dela, deca se na duži period opuste i isključe iz nastave, pa kada počne drugo polugodište mogu punom parom da počnu da uče. Ovako se malo isključe, pa onda brzo usledi "šok" i polazak u školu. Kada se malo priviknu, onda opet stiže raspust i tako ukrug.

PROLEĆNA PAUZA U APRILU PREMA školskom kalendaru za ovu godinu, prolećni raspust za đake u užoj Srbiji počinje u utorak 30. aprila, a završava se u petak 3. maja. Za decu u Vojvodini prolećni raspust počinje u petak 19. aprila, a završava se, takođe, 3. maja.

Naša sagovornica podseća na vreme kada smo svi mi imali jedan raspust, koga se sećamo kao fantastičnog perioda ispunjenog sankanjem, gledanjem televizije, potpunim opuštanjem...

Otac jednog osnovca kao problem navodi i to što broj radnih dana u prvom i drugom polugodištu nije isti, a od učenika se traži da urade isti broj kontrolnih vežbi i da imaju isti broj ocena.

Inače, školski raspust iz dva dela uveden je u školskoj 2015/16. godini, na inicijativu turističke privrede. Mnogi smatraju da je ovim interes turističkih centara stavljen ispred interesa dece, jer je deljenjem raspusta centrima zagarantovana popunjenost tokom zimskih meseci.

Pročitajte još: Bogat program tokom zimskog raspusta

- To je samo jedan od razloga - kaže, za "Novosti", Aleksandar Seničić, direktor JUTA. - Drugi je smanjenje gužvi na putevima, kako se ne bi cela Srbija sa odmora vraćala u jednom danu. Ali tačno je da su turistički centri ranije imali kratku sezonu i da se razdvajanjem raspusta njima izašlo u susret. Ne možemo biti sebični i misliti samo na sebe, i ljudi u turizmu treba da imaju posao. Međutim, turizam zavisi od novca a ne od raspusta, a promet je povećan za 10 do 15 odsto. Tako je svuda u Evropi. U Nemačkoj, na primer, ne kreću sva deca u školu istog dana, upravo zato da bi se smanjile gužve na putevima.