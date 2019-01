Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević obišli su danas porodilište KBC "Dragiša Mišović" i uručili poklone porodiljama.Antić je čestitao praznike porodiljama i zaposlenima u KBC, podsetivši da je ova bolnica nakon svih teških godina koje je prošla i požara koji ju je zahvatio potpuno modernizovana, te da bez ikakve sumnje danas predstavlja ponos beogradskog zdravstva ."Uvek je najveća sreća biti u porodilištu. Na današni dan, koji je najradosniji i promoviše život, treba da iskažemo jedno ogromno poštovanje pre svega prema svim zdravstvenim radnicima koji u interesu svih nas rade predano, posvećeno, vredno svakog dana bez obzira da lli je praznik", istakao je Antić.On je naveo da je od početka godine na ovom odeljenju KBC-a rođeno 35 beba, a samo tokom Badnje veceri i noći između Badnjeg dana i Božića rođene su tri bebe.Ministar je posebne čestitke uputio porodilji Ivani Koković koja je noćas na svet donela peto dete, ćerku.Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević istakao je da je KBC "Dradiša Mišović" žila kucavica zdravstvenog sistema Beograda i da će Grad Beograd nastaviti da podržava ovu zdravstvenu ustanovu."Dogovorili smo gašenje stare kotlarnice u porodilištu. Stekli su se uslovi izgradnjom toplodalekovoda sa Novog Beograda prema Senjaku. Stigli smo do Četvrte beogradske gimnazije i još 200 metara nas deli do bolnice ''Dragiša Mišović'', tako da ćemo ove godine zavrsiti i taj deo posla", kazao je on.Nikodijević je podsetio da je ovo porodilište dve godine za redom proglašavano za najbolje u Srbiji."Nastavićemo da pratimo politiku vlade kada je u pitanju populaciona politika. Ove godine, pored svih mera podsticaja rađanja, imamo novu meru, a to je posebno nagrađivanje dvojki", kazao je Nikodijević.Kako je rekao, pored svih mera vlade za unapređenja nataliteta, porodilje nezavisno od pomoći koju dobijaju od države, od Grada Beograda mogu da dobiju i do 70, 80 hiljada dinara.Direktor KBC "Dragiša Mišović", profesor dr Vladimir Ðukić, rekao je da infrastrukturno Grad Beograd vodi računa o ovoj ustanovi, te će kotlarnica, koja je neuslovna i dovodi do ozbiljnog aerozagađenja, u toku ove godine biti zatvorena.On je istakao da je namera rukovodstva KBC dalja rekonstrukcija i ulaganje u modernizaciju ove zdravstvene ustanove.Ðukić je poručio da se radi na unapređenju profesionalnog kadra u KBC, te da se u ovoj godini očekuju transferi zaposlenih iz drugih zdravstvenih centara iz Beograda u ovu ustanovu.Direktor KBC "Dragiša Mišović" se zahvalio Gradu Beogradu i ministru Antiću na pomoći, podsetivši na dobre rezultate ove ustanove koji, kako ističe, daju najbolji zamajac populacionoj politici države.