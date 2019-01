Tanjug | 03. januar 2019. 16:04 > 17:02 |

Rukovodilac štaba Zimske službe i izvršni direktor u Putevima Srbije Zoran Stojisavljević kaže da su ekipe putara spremno dočekale snežni talas, te da je i trenutno angažovano 424 snegočistača, 186 građevinskih mašina i više od 1.750 radnika na raščišćavanju puteva na celoj teritoriji Srbije.

"Svi državni putevi I i II reda su prohodni, saobraćaj se odvija normalno, uz nešto otežan saobraćaj u brdsko-planinskim predelima. U poslepodnevnim časovima očekuje se smirivanje i prestanak padavina, dok se za Božić i vikend očekuju nove snez", rekao je Stojisavljević.

V. d. generalnog direktora Infrastrukture železnice Srbije Miroljub Jevtić kaže da se železnički saobraćaj u Srbiji odvija potpuno bezbedno i da je na mreži trenutno 38 teretnih i 30 putničkih vozova.



PROČITAJTE JOŠ: Prestonica spremna za novi sneg





"O bezbednosti u zimskim uslovima stara se štab koji je u stalnom zasedanju, a na terenu se nalazi oko 900 železničara koji brinu o bezbednom odvijanju saobraćaja. Imamo 15 ekipa za hitne intervencije, pet mehanizovanih ekipa, i dve ekipe koje vode računa samo o kosinama i locirane su u Užicu i Zaječaru. Spremni smo bez obzira na dužinu ledenog talasa da odgovorimo svim izazovima", rekao je Jevtić.

Avio-saobraćaj u Srbiji odvija se bezbedno i nesmetano, a ista je situacija i u vodnom saobraćaju.



"Nemamo nikakvu problematičnu situaciju, nemamo najavu ni ledostaja niti obustave plovidbe, vodostaj je uobičajen za ovo doba godine tako da ne očekujemo nikakve probleme na rekama", kaže Veljko Kovačević, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vodni saobraćaj. On dodaje da 12 lučkih kapetanija 24 sata dnevno prate stanje na rekama, da je Direkcija za vodne puteve uspostavila nadzorni štab, a Agencija za upravljanje lukama uputila upustvo svim lukama o tome šta treba da se radi u ovom periodu.