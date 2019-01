R. DRAGOVIĆ | 03. januar 2019. 13:00 | Komentara: 0

SRPSKA patrijaršija neće uspostavljati odnose sa novostvorenom crkvenom organizacijom u Ukrajini. SPC će i ubuduće biti principijelno okrenuta poštovanju kanonskog poretka u pravoslavlju. Ovu poruku patrijarh Irinej će i formalno preneti Moskovskoj patrijaršiji.

U sedištu srpske crkve ovako nezvanično komentarišu pismo koje je ruski patrijarh Kiril uputio svim poglavarima pomesnih pravoslavnih crkava. Od svih crkvenih predstojatelja Kiril je zatražio da ne priznaju rezultate navodnog “sabora ujedinjenja” nove ukrajinske crkve.

Srpsku crkvu, kako napominju u Patrijaršiji u Beogradu, Kirilov poziv nije iznenadio, budući da je stav Moskve u ukrajinskom slučaju poznat odranije. Za SPC, jedina kanonska crkva na tom prostoru jeste zvanična Ukrajinska pravoslavna crkva, koja uživa autonomiju Moskovske patrijaršije.

- Stav SPC u ovom slučaju, kao i u drugim slučajevima, definisan je kroz čvrsto poštovanje vekovnog ustrojstva crkava. To drugim rečima znači da za srpsku crkvu ne postoji ruska ili ukrajinska strana, Moskva, Carigrad ili Kijev, već samo - poredak. A on je nesumnjivo na strani postojeće crkve u Ukrajini Moskovskog patrijarhata, bez obzira na argumentaciju vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i ukrajinskih raskolnika - navode u SPC, uz podsećanje da su predstavnici naše crkve - patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije, sve to predočili i vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju.

Ukrajinska crkvena kriza ušla je u novu fazu sredinom decembra, kada je u Kijevu održan takozvani ujediniteljski sabor, na kome je za poglavara novostvorene paracrkvene organizacije izabran mitropolit Epifanije. U tom “ujedinjenju”, čiji je glavni pokrovitelj predsednik Porošenko, nisu učestvovali arhijereji, sveštenstvo niti predstavnici Ukrajinske crkve.

Ovaj događaj, koji predstavlja formalnu kulminaciju tzv. ukrajinske krize, u pravoslavnom svetu dočekan je s rezervom i zebnjom, budući da budi strahove da može izazvati talas sličnih “crkvenih revolucija”.



- U Ukrajini se danas ne ogleda sukob interesa Moskovske i Carigradske patrijaršije, što neki pokušavaju da prikažu, već nešto mnogo opasnije. Reč je o velikom razilaženju poglavara i jerarha Svete carigradske crkve sa pravoslavnom kanonskom tradicijom i svetootačkom eklesiologijom. Nastupa vreme kada ćutanje više neće biti moguće, jer je to izazov celom pravoslavnom svetu - upozorio je pravoslavne patrijarhe i arhiepiskope ruski patrijarh Kiril.





NE PRETI NAM KIJEVSKI SCENARIO

SRPSKOJ pravoslavnoj crkvi ne preti ukrajinski scenario, što možda neće sprečiti vođe pojedinih verskih pokreta da ga izazovu. To se pre svega odnosi na višedecenijski raskol u Makedoniji, ali i delovanje paracrkava u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

- Gotovo da nema pravoslavne crkve koja se u različitoj meri ne suočava sa sličnim problemima. To je dodatni razlog za poštovanje vekovnog poretka - navode u SPC.