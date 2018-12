V.Mitrić | 30. decembar 2018. 12:48 | Komentara: 0

I ovaj „Kur salon“ je pokazatelj onogo kakva je Srbija danas, što je Srbija danas, da to nije ona zemlja kakva je bila pre šest godina – rekla je premijerka Srbije.-Mi gradimo novo, ali ne zaboravljamo staro i to je razlike između Srbije danas i pre šest godina.Staro rekonstrušemo, popravljamo i ostavljamo budućim generacijama u amanet.Vlada Srbije je u ovo investirala 200 miliona dinara.Ponosna sam što smo ovaj projekat završili.Ovo je objekat koji ne služi samo turizmu. Ovo je objekat koji je naše kulturno istorijsko nasleđe.Ovo je spomenik kulture.



I tek neko je bio dovoljno odgovaran, 2014. godine, a to je tada predsednik Vlade, Aleksandar Vučić, da ovo zdanje visoke vrednosti u svakom pogledu moramo da sačuvamo, da ga rekonstruišemo da ga sačuvamo za generacije koje dolaze iza nas.















Premijerka Brnabić je rekla da predsednik Vučič svaku priliku koristi, ma gde bio, da predstavi potencijale Srbije, da, pored ostalog, ukazuje na značaj Loznice i borio se i izborio da strani investitori to shvate i razumeju i da investiraju u ovaj deo Srbije.Najavila je, pored ostalog, investiciju kineske komapnije „Mint“ od 100 miliona evra, koja će u Loznici zaposliti oko 1000 ljudi.Loznica će, uz to, dobiti još 1500 ranih mesta u drugim komapnijama koje stižu u ovaj kraj.



„Kur salon“ je bio je sasvim oronuo, dotrajao u svakom pogledu, inventar uključujući i drevne ukrase su pokradeni i raznešeni.Odlučeno je da se ovaj objekat u centru banjaskog parka, koristi za potrebe bolnice, ali i za razvoj kongresnog turizma u ovom delu Srbije. Godinama „Kur salon“, u kom je reditelj Emir Kusturica snimio deo filma „Otac na službenom putu“ bio u rukama HTP „Banja Koviljača“, koje je, svojevremeno, podržavljeno, a potom okončalo u stečaju.







Ispostavilo se da bez države nema spasa za ovo banjsko zdanje, koje je sada zasijalo u sjaju u kakvom nije bilo ni kakd je bilo novo, i spolja i iznutra.

















Predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, danas u 12 časova, u društvu Vidoja Petrovića Gradonačelnika Loznice i dr Aleksandra Jokića, direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“, otvorila rekonstruisani, čuveni restoran „Kur salon“, koji kralj Aleksandar Karađorđević podigao 1932 godine.Premijreka je naglasila da smo bilin svedoci da , u ranijjim vremenima, „ne samo što nije građeno novo nego nije uspevano da se sačuva ni ono što su nam preci ostavili“.Po njenim rečima, i u ovo u Banji Koviljači je „jdean od projekata koji je odredila Vlda na čijem je čelu bio današnji predsednik, Aleksandar Vučić, koji imaju viziju i za Srbiju, kao državu, kao i za sve njene građane.Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice rekao nje da je za ovaj grad, kao i za susedne sve krenulo u odličnom pravcu ekonomskog i sveobuhvatnog preobražaja, posle posete Aleksandra Vučića Loznici, u septemnru prošle godine, posle čega počinje suštinsko i veliko ulaganje i infrastrukturu, energetski sektor, zdravstvo, turizam...