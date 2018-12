Beta | 26. decembar 2018. 15:50 | Komentara: 0

BEOGRAD - Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je da će Istraživačka stanica Petnica moći da radi u kontinuitetu zahvaljujući ugovoru o davanju na upravljanje imovinom na pet godina koji je danas potpisan.Šarčević je to rekao prilikom potpisivanja ugovora između Ministarstva i Istraživačke stanice Petnica za koji je ocenio da će učiniti da ta stanica imati bolji legitimitet.On je najavio da će ministarstvo i dalje finansirati iz budžeta određene aktivnosti, ali i izvršiti određene popravke, te da samoodrživost tih centara nije ni bila zamišeljna, već da je zamišljeno da se to radi u "nekoj simbiozi" i da ti centri donekle sami prihoduju.PROČITAJTE JOŠ -"Kabinet premijerke priprema prvi grant od četiri miliona za opremu. Tako da kada rasteretimo njihove svakodnevne obaveze, osataće više sredstava za ove druge", kazao je Šarčević.Šarčević je naveo da će 5. februara potpisati pristupanje punopravnom članstvu u Erasmus i Erasmus+ i da je zato jako važno da imamo šta da ponudimo i mladima koji dolaze u Srbiju.On je kazao da će zastava Srbije u CERN-u biti podignuta u martu i najavio da će se sledeće godine graditi istaživački centar za geonauke u Beloj Crkvi.Direktor Istraživačke stanice Petnica Vigor Majić kazao je da je ugovorom pravno regulisano korišćenje kapaciteta koje Petnica koristi već ove godine što će prema njegovoj oceni olakšati dalje održavanje i unapređenje prostora koji koristi nekoliko hiljada studenata i učenika iz Srbije."Mi smo na kraju jednog procesa koji je dugo trajao, naime pre deset godina praktično Istraživačka stanica Petnica je ušla u jedan projekat proširenja kapaciteta koji je inicirala Vlada Srbije i taj veliki posao je završen 2012. godine", kazao je Majić i naveo da su stvoreni uslovi da se taj fizički prostor "oplemeni i usavrši".On je podsetio da je Petnica od 2010. do 2012. godine povećala kapacitete tri puta i stvorila savremene uslove za obavljanje praktičnog i teorijskog rada koji su na nivou razvijenih zemalja."Istraživačka stanica Petnica je danas najveći centar te vrste u Evropi i kroz obim rada i kroz raznovrsnost programa i različitih formi aktivnosti i učešća saradnika, predavača i učesnika iz celog sveta. Na neki način smo ponos Srbije što možemo pokazati daleko razvijenijim zemljama da možemo raditi ne samo na nivou na kome oni izvode određene oblike naučne nastave nego i bolje od toga", kazao je Majić.Majić je rekao da je država učestvovala oko 30 odsto u godišnjim troškovima rada poslednjih desetak godina, a centar je imao i sponzore, među kojima je NIS."Mi ćemo ovim ugovorom stvoriti uslove da se to reši da ne ide na štetu sredstava koje su prevashodno namenjene za rad sa decom, time ćemo omogućiti da se sva sredstva koja dobijemo iz budžeta i od sponzora usmere na rad sa decom", ocenio je Majić.