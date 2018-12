V. KADIĆ | 26. decembar 2018. 09:03 |

CRNA Gora namerava da protera više od 30 monaha i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Sa članovima njihovih porodica, reč je o pedesetak građana koji rade u ovoj državi. Pod velom propisa koji regulišu prijavu boravišta, zvanična Podgorica zatvara vrata državljanima Srbije koji prema domaćim zakonima ne ispunjavaju uslove da žive i obavljaju versku službu u ovoj državi. U Mitropoliji crnogorsko-primorskoj poručuju da svi pravni lekovi nisu iscrpljeni i da borba za status još traje.

Da se sprovodi nasilno proterivanje nepodobnih građana više nego jasno ukazao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Služeći liturgiju u Crkvi Svetog Spiridona u Đenovićima, mitropolit je upozorio da Crna Gora traži da pedesetak monaha, monahinja i njihovih rođaka napusti ovu državu!

- Naslednici bratoubica i bogoubica sad, u 21. veku, progone one koji nisu rodom iz Crne Gore. Nikada se to nije događalo, ni pod jednom okupacijom, a danas se to dešava. To moram da kažem i neka to čuju svi na koje se odnosi - kazao je mitropolit tokom liturgije u Đenovićima.

Progon srpskih sveštenika, monaha i članova njihovih porodica u Crnoj Gori traje već više od osam godina, a pod udarom propisa režima Mila Đukanovića nalaze se klirici SPC koji nisu rođeni u Crnoj Gori, već svoj status rešavaju prijavom boravišta u ovoj državi.

Protojerej-stavrofor Velibor Džomić kaže, za "Novosti", da je u središtu novog progona tridesetak monaha, sveštenika i članova njihovih porodica koji su do ove godine imali uredno regulisano boravište u Crnoj Gori. Ministarstvo unutrašnjih poslova ovaj status im nije produžilo.

- Bili su prinuđeni da izađu iz Crne Gore do okončanja postupka - objašnjava prota Džomić. - Uložene su žalbe pred Upravnim sudom. U pojedinim slučajevima su odbijene, a deo postupaka je još u toku.

Obračun sa kliricima Mitropolije crnogorsko-primorske, kojima Crna Gora nije matična država (većina je rođena u Srbiji, a u međuvremenu nisu stekli crnogorsko državljanstvo), mitropolit objašnjava komunističkim korenima aktuelne vlasti u Podgorici. On smelo poručuje da bi Đukanović, pre nego što uđe u rešavanje crkvenih pitanja, trebalo da najpre postane deo Crkve:

- Milo neka se najpre krsti i postane član Crkve Božje, da bi mogao da govori o crkvi. Ovako je samo nosilac bezbožne bratoubilačke ideologije. I neka ne koristi položaj na kom se nalazi da manipuliše Crkvom Hristovom koja je, evo, kroz vekove, pored svih gonjenja i progona, i svih pokolja, opstala i ostala. I opstaće - poručuje Amfilohije.

Mitropolit ističe da je "sramno što predstavnici Crne Gore pokušavaju da nametnu narodu - nepostojeću sektu umesto crkve."

- Jeste da se Mitropolija, po ustavu kralja Nikole iz 1905. godine nazivala autokefalnom, ali niko nikada nju nije proglasio autokefalnom. Pre svega, šta to znači autokefalna. Jedna zajednica, mora, pre svega, da bude Crkva Božja da bi onda mogla da ima i svoju samostalnu organizaciju. Kako može neka zajednica, koja se skuplja na drumovima i po ulicama, i na trgovima Josipa Broza, da bude Crkva - zapitao se vladika.





NASTAVAK PRITISKA NA SRPSKI NAROD

PROGON klirika SPC nastavak je represije Đukanovićevog režima prema Srbima u Crnoj Gori i srpskom narodu u celini - smatra istoričar Aleksandar Raković, koji se nedavno našao na crnoj listi srpskih intelektualaca nepoželjnih u Crnoj Gori.

- Crna Gora gradi novi nacionalni identitet po ugledu na hrvatski. Pre nekoliko dana smo čuli da je reč o "crnogorskom domovinskom identitetu", koji se čak i zove kao hrvatski. U njemu jednostavno za Srbe - nema mesta. To objašnjava represiju i progon sveštenika Mitropolije crnogorsko-primorske - naglašava Raković.

CRKVA STVORILA DRŽAVU

PROBLEM sa boravištem klirika SPC koji nisu rođeni u Crnoj Gori ogoljen je 2011. godine, kada su državna vrata zatvorena grupi od osamdesetak monaha, monahinja, sveštenika SPC i članova njihovih porodica. Iza propisa koji regulišu trajni, odnosno, privremeni boravak u najmlađoj evropskoj državi tada je provejavala zvanična politika koja, zahtevajući preregistraciju Mitropolije crnogorske-primorske, nije prihvatala SPC kao punopravnu domaću versku zajednicu. Sa argumentom da je u Crnoj Gori Crkva stvorila državu, i da je prirodno starija od nje, Mitropolija se do danas nije registrovala pred državnim organima.