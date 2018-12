J. SUBIN J. DINČIĆ | 25. decembar 2018. 16:02 | Komentara: 0

NIVO praškastih materija u vazduhu bio je proteklih dana u pojedinim gradovima iznad dozvoljene granice. U Nišu, Valjevu i Beogradu, na primer, koncentracija je bila nekoliko puta veća od dozvoljene. Na listi čestica koje su pogoršavale kvalitet vazduha su PM10, sumpor-dioksid, azot-dioksid i ugljen-monoksid.

Stručnjaci objašnjavaju da je reč o uobičajenoj pojavi za ovo doba godine, zbog velike potrošnje čvrstih goriva. To se dešava, kažu, u danima kada nema vetra, ali napominju da nema opasnosti po zdravlje stanovništva, niti ima razloga za podizanje panike.

Prema jučerašnjim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh je najzagađeniji bio u Nišu i Valjevu, dok su povišene koncentracije zabeležene i u Užicu, Smederevu, Zaječaru i Pančevu.

Od pet mernih stanica u Beogradu, dve su zabeležile zagađujuće čestice u vazduhu.

- Hladnija jutra, kao i niža temperatura u večernjim satima, ali i individualna ložišta uticali su na trenutni nivo zagađenosti vazduha u Srbiji, što je karakteristično za ovo doba godine - objašnjavaju stručnjaci iz Agencije za zaštitu životne sredine. - Takođe, u popodnevnim satima, povećan intenzitet saobraćaja, dodatno utiče na zagađenje.

Ipak, prema rečima zaposlenih u Agenciji, razloga za brigu nema, jer prisutna zagađenost ne utiče na zdravlje građana.

- Podaci nisu alarmantni, i u proseku su slični svake godine u ovo doba. Zagađenja su prisutnija u zimskim nego u letnjim mesecima - objašnjavaju iz Agencije. - Takođe, vremenske prilike dodatno utiču na prisutnost zagađujućih čestica, pa tako kada košava duva jačim intenzitetom iako smeta Beograđanima, ona dodatno očisti vazuh.

U Ministarstvu životne sredine smatraju da je velika odgovornost na samim lokalnim samoupravama.

- Građani moraju da znaju kakvo je stanje sa vazduhom i da li je zagađen ili ne - jasan je ministar životne sredine Goran Trivan. - Insistiram da lokalne samouprave obaveštavaju građane, ali nisam siguran da to one uopšte i rade. Uobičajeno je da u zimskim mesecima koncentracija praškastih materija bude povećana. Srbija ima Zakon o zaštiti vazduha, kojim je propisano da je svaka lokalna samouprava u obavezi da ima program praćenja vazduha. Uz to, one su u obavezi da ministarstvu, ukoliko postoji zagađenje, svake godine dostave akcioni plan smanjenja koncentracije opasnih materija u vazduhu. Svakako, moraju da imaju i plan šta se radi kada dođe do konkretne situacije.





POMOĆ ZA OPŠTINE

PREMA rečima Trivana, ministarstvo će u skladu sa materijalnim mogućnostima pomoći lokalnim samoupravama da se individualna ložišta priključe na centralno grejanje.

- Spremni smo da pomognemo gde god možemo i sa novcem kojim raspolažemo - kazao je Trivan. - Građani ne smeju biti žrtva inertnih lokalnih samouprava. Svakako, treba što više bežati od mazuta i uglja. I s druge strane, jedan od većih problema jesu saobraćaj i stari automobili. Zbog toga se zalažemo da najstarije automobile ne možemo uvoziti u Srbiju, jer proizvode veliko zagađenje.