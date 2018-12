J. Ž. SKENDERIJA | 19. decembar 2018. 20:02 |

MANjE od 300.000 penzionera u Srbiji preuzelo je u prethodnih nekoliko meseci svoje identifikacione kartice u PIO fondu. Interesovanje za novi dokument među najstarijim sugrađanima je slabo, a Fond je u ovaj posao iz svoje kase uložio 93,5 miliona dinara!

Svi troškovi izrade kartice, kao i dostave do filijale, službe ili ispostave iznose 55 dinara po kartici. Penzionere to nije koštalo ni dinara, već je sav novac obezbeđivao Fond PIO. Kada je u februaru najavljena njihova izrada, govorilo se da će one omogućiti penzionerima da na zakonit i siguran način dokažu svoj status, da će se pokazivati samo na uvid i važiti uz ličnu kartu ili pasoš, kao i da nije potrebno njihovo dodatno očitavanje. Kao jedan od razloga za njihovo uvođenje navedena je zaštita ličnih podataka korisnika, jer se do tada status penzionera dokazivao penzijskim čekom, odnosno izveštajem o penziji, rešenjem o ostvarenom pravu ili potvrdom koju na zahtev dobijaju u fondu, a na ovim aktima se nalaze lični podaci o penzioneru, koji su onda vidljivi i dostupni velikom broju osoba.

Fond je u aprilu počeo izradu identifikacionih dokumenata i do sada su urađene za više od 1,7 miliona korisnika. Penzioneri bi trebalo da ih podižu u filijali kojoj pripadaju, međutim, većina se nije odazvala pozivima iz PIO fonda.

Mihajlo Radović, predsednik Udruženja sindikata penzionera, kaže da nije podigao svoju karticu, jer misli da mu nije neophodna.

- U penzionoj kasi ima para za egzibicije poput kartica i renoviranja prvog sprata zgrade PIO fonda u iznosu od 1,7 miliona evra, ali kada govorimo o isplatama penzionerima onda novca nema - kaže Radović.

U Novom udruženju penzionera naglašavaju da mnoge penzionerske kartice još nisu ni podignute, a na desetine hiljada je oglašeno nevažećim.

- Zbog čega, da li su to bili penzioneri koji su umrli, ali su služili za pljačku budžeta i penzionera, bili "sigurni glasovi" na izborima, ili je loš kvalitet kartica, ko će nadoknaditi ovu štetu? - pitaju se u Novom udruženju penzionera.

Iz Fonda su prethodnih meseci redovno obaveštavali javnost o dinamici štampanja i mogućnostima preuzimanja kartica prema organizacionim jedinicama. Nakon izrade i raspodele novih dokumenata zatečenim korisnicima penzija, pristupilo se i izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine, iako su po filijalama i dalje hiljade nepreuzetih.

