U SRBIJI danas, 19 godina posle NATO agresije, imamo veliki porast obolevanja od autoimunih bolesti, steriliteta, kancera... Maligni tumori se javljaju i u populaciji u kojoj su ranije bili retkost. Imali smo nedavno na gama nožu mladića od 17 godina sa karcinomom pluća i metastazama na mozgu! Ranije je to bilo praktično nezabeleženo. Tumori su agresivniji nego pre. Teže ih je lečiti. Oni koji tvrde da bombardovanje nije uticalo na porast broja obolelih od kancera nikada nisu lečili onkološke pacijente. Ja sam kliničar, svakodnevno sam sa pacijentima obolelim od malignih bolesti, vidim da se nešto čudno dešava. To mora biti ispitano na naučnoj osnovi - smatra profesorka dr Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, jedan od pokretača inicijative da se ispitaju posledice NATO bombardovanja SRJ.

U intervjuu za "Večernje novosti", profesorka Grujičić kaže da se nada da će uskoro dobiti odgovor na pitanje koji su razlozi za odlaganje početka rada Koordinacionog tela, jer se analiza posledica NATO agresije po zdravlje ljudi i životnu sredinu može napraviti samo uz podršku države:

- Prikupljanje pojedinačnih podataka i njihovo plasiranje u javnosti, bez ikakvog naučnog dokaza da je to posledica NATO agresije, bilo bi miniranje onoga što ozbiljno treba uraditi - upozorava profesorka Grujičić.

* Šta je kod vas pobudilo sumnju da je NATO bombardovanje uticalo na zdravlje ljudi u Srbiji?

- U svakodnevnom radu sa obolelima od karcinoma primetila sam da su nam rezultati lečenja lošiji nego ranije, iako sve radimo prema standardizovanim protokolima, da su tumori ranije smatrani poluzloćudnim ili poludobroćudnim odjednom promenili svoju ćud i postali daleko agresivniji, da se tumori koji su ranije postojali samo kod starijih od 50 godina odjednom počinju javljati i kod dece, da se povećao broj dece sa tumorima na mozgu. Za sve to nije bilo logičnog objašnjenja, posebno ne za slabije rezultate u lečenju koje smo imali od 2008. do 2013. godine. Nakon što se pojavima knjiga "Zločin u ratu - genocid u miru" počela sam da pratim sva istraživanja koja su potvrđivala promene kod naših pacijenata u broju obolelih i vrstama patologija.

* Da li su i vaše kolege ukazivale da je došlo do promena u učestalosti, strukturi obolevanja?

- Mnogi profesionalci su shvatili šta će se desiti bombardovanjem, i šta se desilo, do koje mere je bila namerno izazvana ekološka katastrofa regionalnih razmera.

* Šta je upalilo "alarm" kod lekara?

- Kada je medicina u pitanju, ključni podaci su bili skok broja obolelih od leukemije posle 2005. godina, porast steriliteta posebno kod muškaraca, pojava sve većeg broja obolelih od autoimunih bolesti, kao i podatak da Srbija ima dva i po puta veći broj dece obolele od malignih bolesti od evropskog proseka, prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje "De Milan Jovanović Batut".

* Kako to može da se poveže baš sa upotrebom osiromašenog uranijuma i drugih otrova koji su tokom bombardovanja ušli u životnu sredinu?

- Ne postoji nijedan logičan događaj i incident koji bi doveo do ovakvih promena u patologiji. Ništa se u poslednjih 20 ili 30 godina nije toliko drastično promenilo u svakodnevnom životu i navikama naših građana da bi došlo do ovolikog broja obolelih. Zato je osnovana povezanost sa NATO agresijom. Zna se da je najosetljivije tkivo u ljudskom organizmu, koje reaguje prvo na povišeni stepen radijacije, upravo kostna srž, pa se tako i desilo da je prvo došlo do porasta broja obolelih, ali i umrlih od leukemije i limfoma.

Foto: D.Milovanović



* I Alijansa je priznala da je najviše projektila sa osiromašenim uranijumom ispaljeno na teritoriju KiM.

- Ono što je važno jeste činjenica da je osiromašeni uranijum samo vrh ledenog brega, kao i što je činjenica da su od njega najviše nastradali upravo Albanci na Kosovu. Njihovi političari ne žele o tome da pričaju, ali je evidentan porast broja obolelih i kod njih. Govoriti o procentima i upoređivati sa ranijim godinama je teško zato što ni u staroj Jugoslaviji sa tih prostora nikada nisu stizali validni podaci. Određeni delovi Srbije su bili izloženi dejstvu izuzetno toksičnih i kancerogenih materija koje su otišle u vazduh, vodu, tlo, ušle u lanac ishrane. Ne treba zaboraviti da su nas bombardovali upravo u vreme sejanja poljoprivrednih kultura.

* Šta vas motiviše da se borite za dokazivanje posledica NATO bombardovanja ako država 19 godina nije pokrenula to pitanje?

- Ni ja, kao ni veliki broj mojih kolega, sem onih čija je uža oblast toksikologija i zaštita od radijacije, nismo bili svesni činjenice šta je zapravo urađeno 1999. godine, i da smo o tome počeli da razmišljamo tek kada smo se susreli sa posledicama. Bombardovana su elektro, naftna, hemijska postrojenja koja su bila označena na mapama hazarda, što znači da su oni koji su izdavali naređenja tačno znali šta rade, kakve će posledice biti, da će biti napravljena ekološka katastrofa. Za te bolesne umove mi svi smo samo jedan eksperimentalni poligon gde treba po svaku cenu oni da dokažu da sva ta hemija, osiromašeni uranijum i svi njegovi produkti raspada ne predstavljaju nikakav problem i da mogu da nastave da seju svoj nuklearni otpad nekažnjeno po celom svetu.

* U kom pravcu će ići vaše ispitivanje?

- Cilj je sveobuhvatna analiza onoga što se desilo tokom NATO agresije 1999. godine, matematički tačna procena i najvažnije, naučno dokazati uzročno-posledičnu povezanost hemijskog i radijacionog zagađenja sa pojavom određenih vidova bolesti u određenim oblastima Srbije.

* To će biti zadatak Međuresornog koordinacionog tela?

- Da. Nekome to ne ide u prilog, ili se neko plaši naših rezultata. A, možda ih već unapred i zna. Evidentno je da ne postoji nijedan normalan razlog zašto aktivno nismo počeli sa radom u Koordinacionom telu.

Foto: D.Milovanović



* Neki, među kojima ima i lekara, tvrde da bombardovanje nije uticalo na zdravlje ljudi, i da zapravo nemamo porast obolevanja.

- Postoji nekoliko ljudi koji to tvrde. Kada prekopate po njihovim biografijama vidite ili da su indirektno nekada bili vezani za NATO ili institucije bliske njima, ili se zalažu da Srbija uđe u NATO. Među njima nema nijednog lekara koji se ozbiljno bavio lečenjem obolelih od malignih tumora. To su osobe koje sa svojim NVO žive na račun NATO, i to javno ističu na svojim sajtovima. Njih nekoliko koji nemaju nikakvo obrazovanje, niti relevantne biografije da bi mogli da se bave tako ozbiljnim temama kao što je onkologija.

* Obične ljude, ipak, zbunjuju protivrečne informacije?

- Za žaljenje je što pojedine osobe koje su završile medicinski fakultet tako decidirano znaju da kažu šta je štetno, a šta ne bez ikakve prethodne analize. Zašto se protive formiranju Koordinacionog tela, čega se plaše oni i oni koji ih plaćaju? Niko od njih ne može da ometa rad. Ali je činjenica da neko iz nekog razloga koči rad i to treba pitati Ministarstvo za zaštitu životne sredine kao koordinatora projekta, šta nas sprečava da krenemo sa radom i zašto Međuresorno koordinaciono telo još nije počelo da radi.





UKLjUČUJU SE I STRUČNjACI IZ INOSTRANSTVA

* Da li ste od formalnog formiranja Koordinacionog tela dobijali podatke koji mogu da budu korisni u dokazivanju posledica NATO bombardovanja, i kakve?

- Svakodnevno dobijamo nove podatke stručnjaka iz raznih oblasti, mnogi su uplašeni iz raznih razloga pa im je bilo potrebno vreme da se oslobode i uključe. Dosta kontakata imamo i sa kolegama iz inostranstva koji nam ili daju podatke, ili su spremni da se uključe. Postoji već sada ogroman broj podataka ali je potrebno to sortirati po oblastima i obraditi sve. To je prvi korak, a u drugom je potrebno da se krene na teren i da svako krene da radi svoj posao: hemičari, fizičari, biolozi i ostali svoj, a mi lekari svoj. Bez detaljne naučne analize svih postojećih podataka oni ostaju mrtvo slovo na papiru kojima neko može da maše ali bez ikakvog efekta.