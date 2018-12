B. RADIVOJEVIĆ | 19. decembar 2018. 14:02 |

Od bombardovanja 1999. godine, zaključno sa 2015. godinom obolevanje od malignih tumora povećano je za 29,3 odsto, a umiranje za 19,1 odsto! To su zvanični podaci za centralnu Srbiju iz Registra za rak, koji vodi Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Tokom tog perioda došlo je i do kumulativnog, ukupnog porasta stopa incidencije svih malignih tumora - kod muškaraca za 30,3 odsto, što znači da se karcinomi koji su se 1999. godine javljali kod 228,4 od 100,000 muškaraca sada otkrivaju kod do 297,6 od 100,000. To je povećanje za 1,8 odsto godišnje! Kod žena je učestalost malignih tumora za 16 godina povećana za 25,6 odsto, odnosno sa 204,4 slučaja na 100.000 žena na do 256,7. To je povećanje 1,5 odsto godišnje!

Zabeležen je i kumulativni porast stope mortaliteta od svih malignih tumora, kod muškaraca za - 7,6 odsto (od 153,2 na 100.000 stanovnika do 162,9 na 100.000) i kod žena za - 2,3 odsto (od 100,4 na 100.000 stanovnika do 102,8 na 100.000). Znači, svake godine je u prethodnih 16 od karcinoma umiralo po 0,45 odsto muškaraca i 0,14 odsto žena više nego prethodne.

Prema podacima Registra za rak, svake godine, od malignih tumora, u proseku u centralnoj Srbiji oboli približno 25.000 osoba (12.922 muškarca i 11.944 žene), i svake godine je, u proseku, umrlo 14.159 osoba oba pola (8.058 muškaraca i 6.101 žena).

Prema učestalosti obolevanja i umiranja Srbija se svrstava među zemlje sa srednjim rizikom obolevanja, i visokim rizikom umiranja od malignih bolesti u Evropi. Prema najnovijim procenama za 2018. godinu, Međunarodne agencije za istraživanje raka, među 40 zemalja u Evropi, Srbija je sa procenjenom stopom učestalosti obolevanja od 307,8 na 100.000 stanovnika na 12. mestu! Muškarci u Srbiji su sa procenjenom stopom obolevanja od raka od 339,3 na 100.000 na 17. mestu, daleko iza Slovenije i za jedno mesto ispred Hrvatske. Žene u Srbiji su sa procenjenom stopom incidencije od 248,4 na 100.000 stanovnika na 12. mestu, ispred Slovenije i Hrvatske.

Po smrtnosti od malignih tumora Srbija je, međutim, čak na drugom mestu u Evropi, odmah iza Mađarske, a prate je Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija, u kojima su takođe registrovane više stope mortaliteta od evropskog proseka.

- Muškarci u Srbiji su sa procenjenom stopom mortaliteta od 190,9 na 100.000 na četvrtom mestu, iza Mađarske, Moldavije i Slovačke, ali ispred Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije - objašnjavaju za "Novosti" u Institutu "Dr Milan Jovanović Batut". - Žene u Srbiji su sa procenjenom stopom mortaliteta od 118,5 na 100.000 na drugom mestu, odmah iza Mađarske, ali ispred Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Zapaženo je da su stope mortaliteta i u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji više od evropskog proseka.

U Nacionalnom institutu za javno zdravlje kažu da su vodeći uzroci obolevanja i umiranja od raka u našoj zemlji gotovo identični vodećim uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora u većini zemalja u razvoju. Muškarci u našoj sredini najviše su obolevali i umirali od raka pluća, kolona i rektuma, i prostate. Kod žena maligni proces je najčešći na dojci, kolonu i rektumu, plućima i na grliću materice.

- Kod muškaraca je od 1999. godine došlo do porasta svih standardizovanih stopa obolevanja i smrtnosti od vodećih lokalizacija malignih tumora, izuzev malignih tumora želuca gde se registruje pad obolevanja za 29,4 odsto, i pad mortaliteta od 46,4 odsto - navode u "Batutu". - Najveći porast stopa obolevanja, od 89 odsto, beleži se za rak prostate, a imamo i porast mortaliteta od malignih tumora mokraćne bešike kod muškaraca u našoj sredini za 61 odsto.

I kod žena je, od 1999. do 2015. godine, došlo do porasta stopa incidencije i mortaliteta od svih vodećih lokalizacija malignih tumora osim za maligne tumore grlića materice, kod kojih se registruje pad učestalosti od 22,9 odsto i mortaliteta za 19,5 odsto. Najveći porast stopa obolevanja od 49 odsto i umiranja od 68 odsto beleži se za maligne tumore bronhija i pluća kod žena.

SVAKE GODINE OBOLI 312, A UMRE 49 DECE

Maligni tumori kod dece su retke bolesti, ali primećuje se porast obolevanja. U poslednjih 10 godina u našoj zemlji, u proseku, svake godine registruje se 312 novoobolele dece uzrasta do 19 godina sa nekim od oblika malignog tumora. Dve trećine njih je mlađe od 15 godina. Najčešće zastupljene maligne bolesti u dečjem uzrastu su leukemije, tumori mozga i limfomi. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS) u poslednjih 10 godina, u proseku, svake godine premine 49 dece uzrasta do 19 godina, a od kojih dve trećine do 15. godine. Najčešći razlog smrtnog ishoda u dečjem uzrastu su bile leukemije, limfomi i tumori mozga.

Podaci o obolevanju dece od malignih tumora do 2000. godine registrovali su se u službama dece i omladine u domovima zdravlja, i kroz izveštaje o hospitalizacijama u zdravstvenim ustanovama koje se bave dijagnostikom i lečenjem malignih tumora u dečjem uzrastu. Posle reorganizacije populacionog Registra za rak, od 2007. godine, analiziraju se i podaci o novooboleloj deci od malignih tumora u Republici Srbiji.