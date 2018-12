Piše: Dr Zorka Vukmirović, naučni savetnik u penziji Instituta za fiziku, i potpredsednica Saveta za međunarodnu saradnju MKT | 17. decembar 2018. 22:00 |

Zajednički ugovor o Međuresornom koordinacionom telu (MKT) potpisan je 12. juna ove godine. U strukturu tog projekta su uključeni Savet, Nacionalna mreža laboratorija i Upravni odbor (UO). Predsednik UO je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Njegova dužnost je da obezbedi prostorije i adminstrativnu podršku za funkcionisanje MKT, otvaranje portala MKT i finansijska sredstva. Članovi svih strukturnih delova su imenovani na internet prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine, ali niko nije dobio zvanični dokument o imenovanju. Savet je u okviru svojih nadležnosti usvojio program i plan rada prve faze projekta 1. oktobra na sastanku Saveta i MKT.

Predsednik i sekretar Saveta, kao i rukovodilac MKT su se sastali sa predsednikom UO, ministrom Trivanom, 10. oktobra i po svemu dogovorenom trebalo je da se stvore uskoro potrebni uslovi da se počne sa radom. Nažalost, nema povratne informacije o tome, čak i o zadovoljavanju potrebne zakonske procedure da članovi svih struktura dobiju rešenja o imenovanju.

Uprkos sporosti administracije, entuzijasti okupljeni oko inicijative nastavljaju svoj rad. Njima se obraćaju brojni stručnjaci nudeći svoje usluge i znanje. Mnogo je važnije da im se obraćaju učesnici odbrane Srbije na KiM, čija su svedočenja verodostojna. General u penziji Slobodan Petković, prof. dr Branka Đurović i dr Mirjana Anđelković Lukić, sudski veštak za eksplozive, održali su tribinu na štandu lista "Odbrana" na Sajmu knjiga. Glavni urednik lista, artiljerijski pukovnik Stevica Karapandžin, rekao je dr Mirjani Anđelković Lukić da se oko mesta gde su dejstvovali projektili sa osiromašenim uranijumom (OU) javljala žuta boja. Pre toga su mnogi borci govorili o "žutom gasu" i tumačilo se da je NATO koristio bojna gasovita sredstva raznih namena. Sumnjalo se i na hemijska sredstva koja su korišćena u Vijetnamu.





Žute čestice

Na internetu je raspoloživ izveštaj Italijanske parlamentarne komisije na italijanskom jeziku o obolevanju učesnika vojnih misija na teritorijama gde je korišćena municija sa OU. Italijanska priznata naučnica dr Antonijeta Gati analizirala je odstranjena bolesna tkiva kod 40 italijanskih, tri francuska i jednog kanadskog vojnika i našla nanočestice metalnih oksida na mestima početka malignih bolesti.

Pored toga, dokazala je prisustvo nanočestica kod civila iz Sarajeva i kod više njih koji žive neposredno gde je bilo dejstava. Dokazano je da se OU prlikom dejstva javlja u obliku nanočestica uranijumovih oksida od kojih su neki žute boje.

Optičke osobine nanočestica zavise od njihovih dimenzija, pa tako nanočestice cink-oksida (cinkvajsa koji je beo prah) mogu biti žute. Dakle, ta žuta boja može sadržavati nanočestice oksida OU i drugih metala opasnih po zdravlje i sa kancergenim dejstvom ako se udahnu. Oko vidi čestice u vazduhu veličine oko 10 mikrometara, koje su oko 100 puta veće od gornje granice za opseg u koji spadaju nanočestice. Kada se te nanočestice oko pogođene mete dignu sa tla vazdušnim strujama, one će biti vidljive kao žuti gas, a to su neki naši vojnici videli i udahnuli. Takva sudbina je zadesila i italijanske vojnike kasnije na tim prostorima. Jonizujuće zračenje je moglo biti u dozvoljenim granicama, ali nije se znalo da te otporne nanočestice kruže između tla i atmosfere. Prioritetni zadatak bi bio da se analizom vremenskih uslova pomoću meteoroloških modela utvrdi dokle su stigle te čestice.





Piralen

NATO vojna intervencija u Srbiji ima, takođe, i karakteristike indirektnog hemijskog rata, jer su bombardovani objekti hemijske industrije i to namenske - Barič, Lučani, Valjevo, i one za civilnu upotrebu, kao što su "Petrohemija" i Fabrika azotnih đubriva u Pančevu. Bombardovane su višestruko rafinerije u Novom Sadu i Pančevu. Međutim, najveće posledice su nastale bombardovanjem velikih transformatora u kojima je bilo piralena - Kragujevac, Bor, Kolubara, Bežanijska kosa, Resnik, Lučani. Agencija za istraživanje kancera 2016. godine proglasila je piralen za kancerogen prve najopasnije grupe, jer je bilo dovoljno dokaza da prouzrokuje kancere jajnika, prostate i testisa.

Komercijalni naziv piralen obuhvata grupu polihlorovanih bifenila sa različitim stepenom hloriranja. Njihovo zadržavanje u životnoj sredini je različito, ali se može proceniti da su njihove koncentracije u zemljištu i vodi oko 50 odsto veće od onih koje su bile 1999. Na pojedinim mestima - Kragujevac, Bor, Kolubara, i misije UN su našle vrlo visoke koncentracije, a pre naše inicijative su mnogi naši i inostrani istraživači detektovali njihovo prisustvo u uzorcima čestica u vazduhu. U toku i posle NATO bombardovanja u savskoj i dunavskoj ribi je detektovana njihova akumulacija. U rutinskoj kontroli kvaliteta zemljišta se meri njihova koncentracija i prema raspoloživim podacima ne može se ignorisati njihovo prisustvo na pojedinim lokalitetima, posebno u poljoprivrednom zemljištu. Bilo je i nekih čišćenja zagađenih mesta, ali se ne zna gde je uskladišten taj otpad, za razliku od otpada sa OU koji je po svim propisima odložen u Institutu za nuklearne nauke u Vinči.

Biomonitoring

Najskuplji monitoring po jednu državu je biomonitoring odnosno registrovanje štetnih posledica po živi svet, na prvom mestu po zdravlje ljudi. Na to su upozorili ugledni eksperti: onkolog, profesor Slobodan Čikarić i neurolog-onkolog profesorka Danica Grujičić. I sad predstoji ozbiljan istraživački rad da se ustanove svi uzročnici i posledice i preduzmu mere zdravstvene preventive i oporavka životne sredine. To se odnosi na registrovane poremećaje u šumskim ekosistemima. U ova istraživanja treba uključiti mlade istraživače jer će biti neophodno da se ove pojave prate u sledećim decenijama. Nema opravdanja za to što su propuštene dve dekade, pogotovu sada kada su sagledane posledice u svetlu najnovijih saznanja. Tim pre je veća obaveza nadležnih ministara da izvrše ono što su potpisali 12. juna 2018. godine.n





BESRAMNO NAS UBEĐUJU DA SMO SAMI KRIVI

Nanotehnologije će obeležiti 21. vek i one sa sobom donose nove opasnosti po zdravlje u radnoj i životnoj sredini. Njihovi štetni uticaji biće izraziti u savremenim vojnim intervencijama oružjem velike ubojite moći. Malo je kompetentnih sagovornika kod nas da bi se vodila principijelna polemika. A, međunarodne organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija, Agencija za istraživanje kancera i druge relativizuju problem, pa nas upozoravaju da je crveno meso kancerogeno, a ne bave se nanočesticama oksida osiromašenog uranijuma i drugih metala. U opservaciji je čak i ispijanje kafe. Dakle, nameće se predstava da je čovek sam kriv što je dobio kancer jer je debeo, jede slatko, pije alkoholno piće, ne trči, puši... Aboliraju se vojne sile koje koriste municiju sa osiromašenim uranijumom i zabranjene kasetne bombe, a za pogonska goriva projektila koriste jedinjenja koja imaju štetne posledice po zdravlje i životnu sredinu.