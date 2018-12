Tanjug | 20. decembar 2018. 08:48 |

Bivši zamenik šefa misije vojnih posmatrača UN za Hrvatsku i BiH, general-major Karlos Branko, kaže da ga je savest naterala da napiše knjigu "Rat na Balkanu - džihadizam, geopolitika i dezinformacija", u kojoj je napisao da u Srebrenici nije počinjen genocid, kao i da je akcija "Oluja" bila etničko čišćenje.



"Ono čemu sam bio svedok na terenu u mnogo slučajeva bilo je veoma različito od priča objavljenih u medijima. Bilo mi je vrlo jasno da postoji zvanični narativ, koji se ne podudara sa realnošću, prilično udaljen i različit od činjenica", rekao je Branko u intervjuu za "Politiku".



On je potvrdio da je osnovna teza u knjizi, objavljenoj u novembru 2016. godine, da zločin nad Bošnjacima u Srebrenici nije bio genocid i da je "Oluja" u Hrvatskoj bila etničko čišhcenje.



"U Srebrenici, bosanski Srbi, kao i druge etničke grupe, počinili su ozbiljne ratne zločine. Ali, ratni zločini nisu genocid. Ratni zločini i genocid su različiti realiteti, u smislu njihove suštine, kao i sa pravnog gledišta", navodi Branko.



S druge strane, kako je dodao, u Krajini je cilj hrvatskih vlasti bio da se protera cela zajednica, cela etnička grupa iz regiona, bez obzira kojim sredstvima.



"To ima ime: etničko čišćenje. Oni koji nisu uspeli da pobegnu bili su brutalno ubijeni bez obzira na godine i pol", rekao je Branko, koji se na položaju zamenika šefa misije voujnih posmatrača UN za Hrvatsku i BiH nalazio od 1994. do 1996. godine.



Kako je dodao, činjenice su danas, više od 20 godina kasnije, jasne ako se uporedi etnički balans u ove dve regije pre i posle rata.



"Danas je srpska populacija u Hrvatskoj neznatna, maltene je nestala. Hrvatska uopšte više nije multinacionalna država kakva je bila pre raspada Jugoslavije", istakao je Branko.