V. N. | 19. decembar 2018. 09:56 > 12:47 |

SA ubistvom braće Bitići nemam nikakve veze i do sada sam nekoliko puta povodom tog slučaja davao izjave. To što rade mojoj porodici je nedopustivo. Ako misle da sam kriv, to je njihov stav, ali ne razumem zašto im smetaju moja supruga i ćerka i zašto im objavljuju imena.

Ovo za "Novosti" poručuje penzionisani general MUP Srbije Goran Radosavljević Guri, komentarišući odluku Stejt departmenta da mu zabrani ulaz u SAD zbog navodnog kršenja ljudskih prava, odnosno "postojanja osnova da se veruje da je 1999.godine učestvovao u ubistvu trojice američkih državljana - braće Bitići". Osim toga, zabrana je uvedena i njegovoj supruzi Svetlani i ćerki Ani.

- Sada i njih dovode u opasnost. Zbog čega? Zbog nečega zašta ni sam nisam kriv, a kamoli one. Moja Ana je 1999. imala 15 godina. Kome je ona kriva? - ogorčen je Radosavljević, koji tvrdi da je to nedopustiv pritisak na njegovu porodicu, ali i da se on lično zbog odluke Stejt departmenta - "ne sekira mnogo".

Podsetimo, američki Stejt department saopštio je da je Goranu Radosavljeviću Guriju zabranio ulazak u SAD, zbog, kako se u saopštenju Stejt departmenta navodi, umešanosti u gruba kršenja ljudskih prava.

Stejt department je u saopštenju naveo da javno označava Radosavljevića na osnovu odeljka 7031(c) Zakona o operacijama u inostranstvu i povezanim programima Stejt departmenta.

Taj odeljak zakona, kako je navedeno, omogućava da pojedincima i članovima njihovih porodica bude zabranjen ulazak u SAD u slučajevima kada državni sekretar ima pouzdane informacije da su ti strani zvaničnici umešani u korupciju velikih razmera ili gruba kršenja ljudskih prava.

Prema tom zakonu, državni sekretar je dužan da javno ili privatno označi te zvaničnike i njihove članove porodice, te se u saoštenju dodaje da su osim Radosavljevića, javno označeni njegova supruga Svetlana Radosavljević i ćerka Ana Radosavljević.

U saopštenju se dodaje da postoje kredibilni dokazi da je Radosavljević umešan u ubistvo braće Bitići, trojice Amerikanaca albanskog porekla, u Srbiji, posle rata na Kosovu 1999. godine.