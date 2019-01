Astrolog Mihailo Čukić | 02. januar 2019. 20:02 | Komentara: 0

Stanje u Evropi je krajnje zabrinjavajuće za onoga ko to ume da vidi. Kolone vojno sposobnih, i najverovatnije vojno spremnih imigranata, idu nimalo nasumično na svoja krajnja odredišta u skoro sve Evropske države. Jasno je da podgojeni i testosterona lišeni evropski tinejdžeri nisu u stanju da čestito drže ni svoj „ajfon“ u rukama, te stiže sa Istoka zamena u vidu budućih redova evropskih vojski, koji će očigledno time platiti svoje novo državljanstvo. Uostalom, ne dešava se ovo prvi put u istoriji. Slično njima, za vreme građanskog rata u USA, imigranti su direktno sa brodova oblačili uniforme vojske severa, pa ko je preživeo naplaćivao je to državljanstvom. Prvo krv, pa onda pasoš, moto je svežih i spremnih regruta.

Ko ovo ne vidi, u ozbiljnom je problemu. Nalazimo se blizu nove triplicitetne konjunkcije hronokratora, koja će se desiti u Vodoliji decembra 2020. i označiti novi mundani period od nekih 250 godina. Sama konjunkcija ukazuje na drastične promene svetskog sistema i prenos moći na zemlje Istoka. Kako smo u završnoj fazi promene, odnosno poslednjoj trećini ciklusa, tako se stvari zaoštravaju drastičnije nego pre. Klikni OVDE.

A ko bi kumovao zaoštravanju, do pirati sa ostrva poznatom kao Velika Britanija. Istorijski dokazani politički nasilnici i razbojnici ni ovaj put neće mirovati. Uredno su već objavili i najavili svoj plan zvani Bregzit. Britanci su odredili datum, vreme i mesto izlaska iz EU. Ministar nadležan za Bregzit Dejvid Dejvis izjavio je da će te vremenske odrednice biti unete u amandman nacrta Zakona o istupanju iz Unije, koji se trenutno sastavlja u parlamentu, javljaju britanski mediji. „Taj amandman jasno ukazuje na to da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju u 23 sata, 29. marta 2019“, piše u Dejvisovom saopštenju. Neki poslanici su ranije izrazili zabrinutost time što datum Bregzita nije preciziran u Zakonu. „Poslušali smo javnost i parlament i uneli tu promenu da bismo izbegli konfuziju“, navodi se u saopštenju.

Interesantno je da se, kad se sa astrološkog stanovišta pogleda karta, radi o vrlo pažljivo izabranom momentu, koji najavljuje sukob nakon Bregzita. Kartom dominira planeta Mars sa najviše esencijalnog i najviše slučajnog dostojanstva, na descendentu, što je u astrološkoj tradiciji jasan pokazatelj sukoba.

Federacija nemačkih industrija (BDI) smatra da Evropska unija i Velika Britanija neće uspeti da postignu sveobuhvatni sporazum o budućim ekonomskim odnosima do 29. marta 2019, kada je rok za britanski izlazak iz EU, navodi „Rojters“. A to je očigledno tajna ruka koja programira politiku Londona već uzela kao jasnu činjenicu. Rešenje je uvek na dohvat te ruke, što istorija dokazuje, jer kad god su „pirati sa ostrva“ ostali švorc, Evropa je zaratila. Prema oceni najveće grupacije koja okuplja nemačke industrijalce, veoma je izvesno da će doći do takozvanog „tvrdog Bregzita“. Hoće li to biti tvrd sukob, a planete kažu da hoće, planiran u Londonu, a koji će platiti ostatak država Evrope? Uostalom, kao što se to inače dešava u poslednjih pola milenijuma. Mars je u svom terminu, na Algolu, na uglu što mu daje mnogo veću snagu od potrebne za prost i miran izlazak, te je on vladar ove karte.

Ovo ne treba da čudi, jer je decembarska karta, mundana karta zime, obeležena kvadratom Marsa i Meseca, što je generalno nepovoljan predznak.

Kraja marta, tačnije 20. 03. 2019. po beogradskom, odnosno centralnoevropskom vremenu, u kasnim noćnim satima stupa na scenu mundani horoskop za period do marta 2020. Po lokalnom vremenu za London, što je presudno za procenu mundane karte Velike Britanije spram ostatka Evrope, Mars ponovo zauzima sedmo polje, a vladar je prvog, što je jasan znak da će onima preko puta sebe, dakle Evropi, ostaviti probleme kako bi profitirali.

Natalna karta za Moskvu, odnosno Rusiju, pokazuje da u polju koje se povezuje sa neprijateljstvima stoji Mars, i označava da protiv RUSIJE i dalje traje specijalni rat.

Slično je i u karti Nemačke, koja je uvek kroz istoriju suptilno manipulisana od strane Britanije kao izazivač sukoba.

Sa druge strane okeana, Mars u karti za Ameriku se nalazi u 9. polju i ukazuje na sukobe daleko van njene teritorije, dok je u njenom 4. polju Jupiter, koji predstavlja bavljenje domaćim temama. Očigledno će se zabaviti u toku 2019. domaćim sukobima i borbom za vlast unutar predstavničkih tela, kao start trke za drugi krug predsedničkih izbora, koji neće biti nimalo demokratski... treba napomenuti da SAD gledaju na Pacifik kao svoje dvorište i da se tu podižu tenzije sa Kinom.