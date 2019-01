Astronumerolog Ružica | 02. januar 2019. 10:29 | Komentara: 0

Velike odluke biće pred nama, a težak period trajaće od marta do Vidovdana... Tajne službe uradiće sve da promene vlast u Srbiji - milom ili silom

S obzirom da je 2019. godina pod numerološkim brojem 3, a trojka istovremeno označava Jupiter, planetu sreće, pravde, lepote, za našu zemlju jako je bitno da li će nam taj prst sudbine i Boga doneti blagostanje i sreću, ili moramo da se priklonimo velesilama? Da li ćemo dobiti godinu nagrada, ili kazni?

Sledeće godine za nas, kao jednu nepriznatu i ponižavanu zemlju, jedinu sreću i prekretnicu doneće (za mnoge začuđujuće) Turska, koja će polako i neprimetno ući na naše prostore i kupiti veći deo Srbije. Mi na to treba da gledamo kao na blagoslov i svetao put, jer sami protiv tolikog zla ne možemo da se borimo! To znači da ćemo opet pod vladavinu Turske... A to samo zato što se naši veštački stvoreni neprijatelji, Albanci, zajedno sa Amerikom i Londonom, neće usuditi u tom slučaju da nas gaze. Vučićeva je najveća sreća što je njegov Mesec u Vodoliji, a Turski predsednik Erdogan je u horoskopu Vodolija i biće naklonjen nama.

Što se tiče Rusije, koliko god da smo mi naklonjeni njima i oni nama, Rusija je kazna za nas u očima drugih velesila.

Veliki će, što se tiče vlasti, tražiti od nas i moguće i nemoguće. Sve tajne službe uradiće sve da promene vlast u Srbiji - milom ili silom. Taj vrlo težak period trajaće od marta, pa sve do Vidovdana. A ko preživi, pričaće!



Sve u svemu, u narednih 6 godina velike tajne službe promeniće ceo sistem u Srbiji. Biće stvorena nova koalicija, koja će neverovatnom brzinom krčiti put da dođe na vlast uz pomoć stranih plaćenika i tajnih službi.