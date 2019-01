Astrolog Dragan Janković | 01. januar 2019. 19:21 | Komentara: 0

Tokom kalendarske 2019. godine, planeta Jupiter tranzitiraće znakovima Strelca i Jarca (mesec decembar), a Saturn znakom Jarca. Planete Venera i Mars 2019. neće imati retrogradna kretanja.

U horoskopu države Srbije (5. 06. 2006. godina, 14 sati i 9 minuta, Beograd), Jupiter će se kretati trećim, a Saturn četvrtim poljem. U horoskopu naroda Srbije (4. 1. 1217. godine, 12 sati i 37 minuta, manastir Žiča) Jupiter tranzitira osmim poljem, a Saturn iz osmog prelazi u deveto polje.

Bikovi, Lavovi i Vodolije mogu očekivati jako dobru godinu. Škorpije, Strelčevi imaće velike finansijske probleme.

Komplikovana međunarodna ekonomska politika odraziće se na balkanske prostore. Političko-diplomatska igra, u vidu pritisaka na balkanske države, donosi sledeće događaje.

Prvo, dolazi do vanrednih parlamentarnih izbora širom država jugo-istočne Evrope. Zatim, „zagrljaj“ NATO pakta sve teže podnosimo. Ubeđivanja da pristupimo NATO paktu, pritisci da odustanemo od ekonomske saradnje sa Kinom i Rusijom biće sve jači. Besramne ucene iz uticajnih zapadnih prestonica iritiraće nas do svake ćelijske pore. Započeće nove pretnje (posebno iz Londona) da se sa nama može razgovarati na drugi način ako ne postanemo kooperativni (da slušamo šta nam narede). Neki jezici iz britanskog Forin ofisa (Ministarstva inostranih poslova) predložiće ekonomske sankcije. Predlog Engleza neće biti podržan od ostalih saveznica u NATO paktu. Posebno će SAD i Nemačka odbaciti ovaj besramni predlog.

Biće raspisani vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Politički protivnici nastaviće sa uvredama, u smislu: „Držite lopova!“, reče lopov. Prljave kampanje se nastavljaju. Histerični političari nastavljaju da svađaju narod, a prljavštine koje iznose biće skandalozne. Od toga ko je sa kim u intimnim odnosima, do toga koliko ko dobija bonuse sa strane.

Dolazi do poplave lažnih ruskih stranaka. Da ironija bude veća, te lažne ruske političke grupacije biće sponzorisane od jedne zapadne ostrvske zemlje.

Pred parlamentarne izbore dogodiće se mnogo izrežiranih incidenata sa obe strane, sa ciljem da se podigne nezadovoljstvo, a time i izlaznost na izbore. Kampanje „od vrata do vrata“ nerviraće građanstvo. U nekoliko slučajeva biće napada na aktiviste. Ne zbog političke netrpeljivosti, već što je ljudima dosta politikanstva. Najviše mešanja u parlamentarne izbore izvršiće zapadne obaveštajne službe (Mi6, CIA), albanski Sigurimi, albansko-kosovska mafija i još neke službe iz bivših JU republika. Sve u svemu, na području Srbije deluje 37 obaveštajnih službi.

Operacija pokušaja obaranja aktuelne vlasti i dovođenje kooperativnih političkih struja za evroatlanske integracije ići će sledećim redom:

Ilustracija / Depositphotos











Pripreme idu u dva pravca. Prvi kroz sindikalne štrajkove, drugi kroz medijske afere. Medijske pripreme afera idu sledećim redom:

Prisluškivanja, radnička prava, švercovana hrana, lažni projekti, „ispumpavanje“ novca iz budžeta, afera sa agencijom za licenciranje, napad na investitore iz Nemačke, Kine, Rusije, arapskih zemalja, itd.

Nemačka, Austrija i Mađarska će kroz svoje medije pružiti potpunu medijsku podršku aktuelnom političkom režimu. U najčitanijim časopisima često će se pisati o kriminalnim radnjama nekih opozicionih prvaka.

Vanredni parlamentarni izbori neće doneti nikakvu političku promenu. Vladajuća partija treći put zaredom ubedljivo dobija parlamentarne izbore. Ostali koalicioni partneri biće isti. Sastav nove Vlade promeniće se samo na ministarskom nivou. Opoziciju i pojedine bankrotirane lidere ujedinjuje samo jedna stvar - mržnja prema predsedniku države. Takva strategija neće doneti uspeh. Slede nova razočaranja.

Ilustracija / Depositphotos





Opozicioni savez osvojiće nešto više od 15 posto biračkog tela.

Opozicija, vođenjem negativne kampanje, gubi parlamentarne izbore i simpatije biračkog tela. Javnost, koja je okrenuta građanskim partijama, tražiće da se redovi osveže novim ljudima koji nisu kompromitovani. Za novi debakl na parlamentarnim izborima, pored standardnih razloga, pojedini lideri osudiće narod.

Nakon objavljivanja rezultata, dogodiće se navodni spontani protesti. Opet vetrovi duvaju sa Zapada. Zbog loše organizacije, protesti brzo splašnjavaju.

Međunarodna zajednica, predvođena najmoćnijim zapadnim demokratijama, nezavisna međunarodna udruženja i osmatrači, priznaće rezultate izbora.

ASTRO - METEOROLOŠKA PROGNOZA ZA 2019.





JANUAR 2019.

1.01- 3.01. Na teritorijama Srbije, Republike Srpske i Crne Gore promenljivo oblačno.

Dnevne temperature iznad nula stepeni. Na planinama iznad 700 metara nadmorske visine povremeno provejava sneg.

4.01. Vojvodina, ravničarski delovi Srbije i RS, oblačno sa povremenim padavinama.

Ispod 44 stepena severne geografske širine jake snežne padavine.

5.01 - 7.01. Promenljivo oblačno.

8.01. Novi talas zahlađenja sa severa Evrope. Vojvodinu, planinske delove RS i CG zahvataju jake snežne padavine.

U ostalim delovima, slabe padavine.

9.01 - 10.01. Pretežno oblačno.

11.01. Razvedravanje u celom regionu

12.01 - 19.01. Stabilno i sunčano u celom regionu. Oko 18.01. u ravničarskim delovima temperatura ide do 20 stepeni.

20.01 - 22.01. Manja prolazna naoblačenja, bez padavina.

23.01 - 31.01. Stabilno, sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature idu preko 20 stepeni.



Ilustracija / Depositphotos





FEBRUAR 2019.

1.02 - 2.02. Stabilno, sunčano, toplo. Temperature iznad proseka.

3.02 - 7.02. Zahlađenje praćeno, u većem delu srpskih zemalja, snežnim padavinama. U dolini Dunava i Tise, jaki vetrovi. Južni deo Banata pogađaju jaki nanosi.

8.02 - 16.02. Stabilno, sunčano.

17.02 - 18.02. Prolazno naoblačenje. Na planinama iznad 900m nadmorske visine provejavaće slabi sneg.

19.02 - 28.02. Stabilno, sunčano i toplo.

MART 2019.

1.03. Sunčano i toplo.

2.03. U celom regionu dolazi do pogoršanja meteo-uslova. Severoistočni vetar, praćen snežnim padavinama.

3.03 - 8.03. U ovom periodu, pretežno oblačno sa padavinama. U ravničarskim krajevima uglavnom kišne, dok u brdsko-planinskim snežne. U istočnim delovima Srbije česte ledene kiše.

9.03 - 11.03. Porast temperature. Pretežno oblačno, praćeno velikim kišama. U planinskim delovima dolazi do naglog topljenja snega. Zemlja je zasićena vodom. To će prouzrokovati porast nivoa vode na bujičnim potocima i rekama. Dolazi do bujičnih poplava. Ovi uslovi dovode do aktivizacije pojedinih klizišta i jakih odrona u klisurama.

Ovo će biti posebno biti izraženo u celom Moravskom slivu.

11.03. Dolazi do stabilizacije vremenskih prilika. Samo u Banatu biće kišnih padavina.

12.03 - 31.03. Stabilno toplo u celom regionu (samo 21.03. u jugozapadnom delu Srbije, CG i južnom delu RS, dolazi do zahlađenja i padavina).

Tokom druge polovine marta na Karpatima dolazi do naglog otapanja snega i zbog toga do ozbiljnog porasta nivoa reka i podzemnih voda na području Vojvodine.

APRIL 2019.

01.04. Sunčano i toplo.

02.04. U većem delu Srbije dolazi do pogoršanja meteo-prilika i jakih kiša. RS, CG i pojedini delovi Srbije (Srem, Negotinska krajina i jug Srbije bez padavina). Stabilno i sunčano.

3.04 - 5.04. Sunčano.

6.04 - 9.04. Sa zapadnog Mediterana dolazi jak ciklon sa obilnim kišama.

Velika količina padavina pogađa južnu, centralnu Srbiju, CG i južne i centralne delove RS.

12.04 - 30.04. Sunčano i toplo. (11.04. i 12.04. na planinama iznad 1600m nadmorske visine jaki olujni vetrovi). Krajem aprila temperatura ide preko 30 stepeni.



Ilustracija / Depositphotos





MAJ 2019.

1.05 - 2.05. Sunčano i veoma toplo. Idealno za prvomajske uranke.

3.05. Vojvodinu, Podrinje i veći deo RS zahvata nevreme, praćeno pljuskovima sa grmljavinama. U ostalim delovima Srbije stabilno.

4.05. Celokupnu teritoriju Srbije zahvataju pljuskovi praćeni grmljavinama.

5.05. Stabilizacija meteo-prilika.

6.05. Vojvodina sunčano, u ostatku Srbije pretežno sunčano, sa povremenim lokalnim elementarnim nepogodama.

7.05. Jug Srbije, jug RS i CG pogađaju lokalne padavine, praćene gradom. Jake gradonosne padavine na planinskim područjima.

8.05- 10.05. Promenljivo sunčano, sa povremenim lokalnim elementarnim nepogodama.

11.05 - 31.05. Južne saharske struje donose sunčani, stabilan, sparan i jako topao period. Dnevne temperature idu do 36 stepeni.

JUN 2019.

1.06 - 9.06. Sunčano i veoma toplo.

10.06. Prolazni jaki pljuskovi, posebno u severnim, zapadnim delovima Srbije i severnim delovima RS.

11.06 - 14.06. Sunčano i stabilno. 14. 06. Negotinsku krajinu pogodiće jake elementarne nepogode, praćene bujičnim poplavama.

15.06 - 30.06. Sunčano, vrelo i sparno.

21-22.06. Zbog jakih isparenja Dunava, na ulazu u Đerdapsku klisuru biće slabih padavina.

Grčka - tokom celog juna u Grčkoj biće stabilno vreme.





JUL 2019.

1.06 - 4.07. Sunčano, vrelo. Dnevne temperature idu do 38 stepeni.

5.07. Stiže zahlađenje sa Atlantika. Prolazne kiše praćene jakom grmljavinom.

Negotinska krajina i krajnji jug Srbije bez padavina. Grčka, stabilno i vrelo.

8.07 - 14.07. Sunčano, stabilno i vrelo.

14.07. RS, CG i delove Podrinja i Šumadije hvata nevreme praćeno kratkotrajnim olujnim vetrom.

15.07 - 22.07. Sunčano stabilno, vrelo.

23.07. Na celoj teritoriji Srbije i većem delu RS dolazi do prolaznih jakih kiša praćenih grmljavinom.

24.07 - 31.07. Delimično sunčano, sa povremenim padavinama. Dnevne temperature idu do 35 stepeni.

Grčka - tokom celog jula, vreme u Grčkoj biće stabilno.



Ilustracija / Depositphotos





AVGUST 2019.

1.08 - 2.08. Promenljivo oblačno, sa čestim lokalnim elementarnim nepogodama.

3.08 - 8.08. Pretežno sunčano.

9.08. Talas zahlađenja stiže sa Atlantskog okeana. Veći deo Srbije, RS i CG pod kišama.

10.08 - 15.08. Stabilno sunčano.

16.08 - 31.08. Stabilno sunčano. Dnevne temperature idu do 35 stepeni.

Napomena

15/16/17.08. Velike kišne padavine u Sloveniji. Kao posledica, reka Sava ima porast nivoa.

22.08. Istočni i jugoistočni deo Srbije pod kratkotrajnim kišnim padavinama.

Grčka - tokom celog perioda u Grčkoj biće stabilno vreme.

SEPTEMBAR 2019.

1.09 - 4.09. Sunčano i stabilno.

5.09. Sa zapadnog Mediterana stiže jak ciklon koji donosi velike kišne padavine.

5.09 - 12.09. Pretežno oblačno, sa čestim padavinama jakog intenziteta.

13.09 - 17.09. Delimično sunčano.

16.09 - 21.09. Severni delovi Srbije i RS, promenljivo vreme. Ostali delovi Srbije, sunčano i stabilno vreme.

22.09 - 30.09. Delimično stabilno.



Ilustracija / Depositphotos





OKTOBAR 2019.

1.10 - 7.10. Delimično stabilno.

8.10 - 13.10. Promenljivo oblačno, sa čestim kišama. Temperature retko prelaze skalu 20 stepeni.

14/15.10. Jake kišne padavine širom regiona. Porast nivoa reka. Negde dolazi do izlivanja.

16.10 - 28.10. Nastavak nestabilnog vremena. Oko 21.10. u brdsko-planinskim predelima prvi sneg.

21.10. Na Alpima veliki sneg. Severna Italija i Slovenija, velike i jake kiše.

29.10 - 31.10. Počinje stabilizacija vremenskih uslova.





NOVEMBAR 2019.

1.11 - 6.11. Promenljivo, pretežno oblačno.

7.11 - 22.11. Pretežno sunčano sa hladnim noćima.

23.11 - 30.11. Hladni talasi iz Sibira dolaze nam u posetu.

27.11. Snežno nevreme.

28./29 .11. Izuzetno hladno. Noćne temperature idu daleko ispod nule.





DECEMBAR 2019.

1.12 - 6.12. Hladni dani, a 3.12. slabe snežne padavine.

7.12 - 17.12. Sunčano i hladno.

18.12 - 27.12. Sunčano, stabilno, hladno i suvo.

28.12 - 31.12. Naglo zahlađenje. U većem delu regiona hladni severoistočni vetrovi, praćeni snežnim padavinama. Ove padavine biće posebno jake na istoku Srbije.