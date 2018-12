Astrolog Predrag Petković | 28. decembar 2018. 16:41 | Komentara: 0

OVAN

Ovan će da bude izložen kvadratu Saturna i Plutona iz znaka Jarca, koji može da mu donese mnoge prepreke, ograničenja, borbu, usporavanje, stagnaciju, naročito početkom godine. Ovi aspekti će Ovnove da prate cele godine, pa treba da se pripreme na borbu koju, naravno, mogu da dobiju.

Ove planete će da im prolaze kroz polje karijere, pa se na tom polju očekuje najviše promena. Ako je lični horoskop dobar, onda je ovo odličan period za bolju poziciju, iako se ona neće lako dobiti.







Zbog ovih planeta sve mora da ide kroz borbu. Mnogi će da prekidaju svoje poslove, ali će mnogi i da započnu nove. U svakom slučaju, vreme je za promenu. Ako ste se umorili od posla koji radite ili ste nezadovoljni, vreme je da ga ostavite bez straha i da pronađete nešto novo. Ono što je dobro u svemu ovome je da planeta sreće Jupiter iz Strelca pravi dobar aspekt na Ovna, pa bez obzira na teškoće sa kojima se bude sretao, Jupiter će da mu donese sreću.

Već u januaru Mars je u Ovnu i daće ovom znaku ogromnu snagu da se izbori sa svime što dolazi i da ipak donese uspeh. On je ovde do 13. februara, pa će pripadnici ovog znaka da budu nepobedivi. Ipak, Mars daje previše snage Ovnovima, što može zbog viška energije da ih tera u sukobe i svađe, pa bi trebalo da budu malo umereniji. Ovo je period povreda, naročito glave, pa budite oprezni. Što se tiče novca period je dobar za zaradu, jer Saturn šalje dobar uticaj na polje novca. Emotivno, godina može da bude nestabilna, pa se savetuje da ne idete „glavom kroz zid“. S obzirom da Saturn, Pluton i Južni čvor napadaju polje odnosa i braka, mnogi će da se razvedu, jer će da shvate da je prošlo vreme zadovoljstva i da se sve pretvorilo u dosadnu svakodnevicu koju Ovan nikako ne voli.

U svakom slučaju, bolji period za ljubavne odnose nego za brak. Zbog napadnutog Sunca u Ovnu, sve ovo se više odnosi na žensku populaciju, naročito na one rođene u drugoj dekadi.



Ovo je odlična godina za putovanja, jer Jupiter prolazi kroz polje inostranstva, pa će mnogi da putuju na lepe destinacije na odmor. Lako to mogu da budu daleka prekookeanska putovanja, kao i odlična godina za saradnju sa strancima ili za rad u inostranstvu. Za one koji su na studijama, ovo je jedna od najboljih godina. Iskoristite je. Ovnove očekuje puno ljubavnih avantura i zabave. Nije godina za stabilne odnose i zajednički život, ali jeste za nova poznanstva i nove ljubavi.

BIK

Do proleća Bikovi neće imati većih oscilacija. Uglavnom nema loših tranzita do ovog perioda, pa Bikovi mogu malo da se uspavaju i olenje. Da se ovo ne bi desilo, Mars će tačno 14. februara da uđe u Bika da ga malo prodrma, da se ne bi previše uspavao. On će ovde da ostane sve do 30. marta, pa to može da bude malo intenzivniji period.

Iako će Mars da ima dobre aspekte sa Saturnom i Plutonom, ipak, obratite malo više pažnje na zdravlje, jer Mars ovde donosi gubitak energije kroz svađu, a tada može da padne imunitet, pa da se grlo ili štitna žlezda aktiviraju. Bikovima je ovo slaba tačka. Tada možete da očekujete i trzavice u ljubavi.



Taman tada negde ulazi i Uran u Bika i tu počinju da se dešavaju promene. Možda većina Bikova neće odmah da ih oseti, ali ovaj period nagoveštava promene. Tokom 2019. osluškujte sebe, kao i ono što se dešava oko vas. S obzirom da će Uran da baca aspekt opozicije na vaše polje braka, moguće su promene u ovoj životnoj oblasti. Ovo je obično nagoveštaj stresova, ali i mogućih razvoda, pa imajte na umu i takve stvari. Ako odnos sa partnerom postane problematičan ili već jeste, moguće je da će doći do razvoda, jer je Uran najtipičniji pokazatelj naglih prekida odnosa. Većina Bikova će ostati u braku, ali će se dosta njih i razvoditi. Ovo može da donese i problem sa nekretninama, suđenja, kao i neke finansijske troškove. Ipak gdegod da bude problema, Saturn iz Jarca daje snagu svim Bikovima da izađu iz krize.

Tranzit Jupitera kroz 8. kuću može da ukaže na finansijski dobitak ili nasledstvo. Sve u svemu, ovo jeste godina promene, ali i godina u kojoj možete da izađete iz učmalosti i da promenite neke stvari u životu koje vam ne odgovaraju. Izađite iz inercije i budite hrabri da donesete neke odluke i - promenite život.

BLIZANCI

U život Blizanaca će da se umeša Neptun iz Riba koji će cele godine da pravi kvadrat na ovaj znak. S obzirom da Neptun ovde utiče iz 10. kuće koja se odnosi na karijeru, dobro obratite pažnju šta se dešava sa poslom. Ako se bavite umetničkim, kreativnim ili ezoteričnim radom, ovo je izuzetno dobar aspekt za posao. Čak i ako radite nešto drugo čime upravlja Neptun (psihologija, socijalni poslovi) to je dobro. Problem je ako vašim poslom ne upravlja Neptun, jer tada donosi konfuziju, zbrku, nezadovoljstvo, ogovaranje, smicalice iza leđa, otkaz, razočaranje i greške. Ovo može da vas dovede do neraspoloženja, kao i do konflikata sa drugima. Budite pažljivi i gledajte da okolina i posao što manje utiču na vas. Vi to sigurno možete.



Početkom aprila Venera ulazi u Ribe, a Mars u vaš znak Blizanaca. S obzirom da vam Venera prolazi kroz polje posla, ovo može da bude malo bolji period za biznis. Mnogim Blizancima će se tokom aprila pojaviti ljubav kroz poslovni odnos. To može da bude i neka tajna, a možda i paralelna veza, jer Ribe simbolizuju tajnost i dvojnost, a pošto se sve to dešava u 10. kući, može da ima veze sa poslom ili nadređenim.

Mars će tokom aprila, maja i delom juna da vam da ogromnu energiju, ali i sklonost konfliktima. Tada je u opoziciji sa 7. kućom (brak), pa može da dođe do nesuglasica. Ipak, cela godina bi trebalo da bude dobra za brak, jer će Jupiter da tranzitira kroz polje braka. Zato će se u 2019. godini Blizanci najviše udavati i ženiti. Ako ste hteli da stupite u brak a nije vam se dalo ranijih godina, ovo je godina kada biste mogli da ostvarite tu želju.

Tokom juna i jula Mars prolazi kroz polje novca, pa je to možda jedan od lošijih perioda za zaradu, ili će se tada dešavati veći troškovi. Najbolje je da u ovom periodu idete na godišnji odmor.

Od septembra je u 4. kući, što može da ukaže na sukobe u kući ili neki problem sa roditeljima. Možda će majka da ide na hiruršku intervenciju. U pitanju je stomak, ginekologija, ili srce. Ipak, pošto će tu da prolazi i Venera i biće u dobrom aspektu sa Saturnom iz Jarca, sve će da prođe dobro i uspešno. Mnogi Blizanci će na jesen da se odsele na neko bolje mesto, ili će da renoviraju nešto u kući. Od 5. oktobra Mars ulazi u Vagu, a to će Blizancima da donese novu ljubav.

RAK

Rakovi će tokom 2019. godine da prolaze kroz period iskušenja kada su u pitanju brak i emocije, a sve to će da bude dosta karmički obojeno. Kao prvo, Severni mesečev čvor je ušao u znak Raka, gde će da boravi narednih godinu i po dana.

Ovaj Mesečev čvor je povezan sa karmom, pa će ceo period biti njome obojen. To ne znači da mora da bude loše. On ovde može da donese i neke dobitke. Sve zavisi kakvu karmu osoba nosi iz ranijih života. Definitivno neke stvari moraju da se raščiste da bi se pojavile nove.



Leto je možda najintenzivniji period kada će se Mars kretati kroz Raka, gde se nalazi u padu i donosi probleme. To je period juna i jula. Možda je ovo jedan od najproblematičnijih perioda u 2019. godini. Tada kroz polje braka tranzitiraju Južni mesečev čvor, Saturn i Pluton, što može da donese raskide veridbi, napuštanje, raskid, razvod, a u ekstremnim slučajevima može da dođe do smrti partnera (Ketu, Pluton, Saturn). Tada će Mars iz Raka da ima opoziciju sa svim ovim planetama, što je vrlo loša konstelacija. Naravno, ako nameravate da uđete u brak u tom periodu, obavezno odustanite, jer ćete time zapečatiti tragediju vašeg braka. Dakle, ulazak u brak tokom leta - nikako.

Ovaj period otvara i problem sa stomakom, želucem, varenjem, ili kod žena ginekološke probleme. Loš period za trudnoću, pa je izbegavajte sve do avgusta. Ipak, što se tiče novca situacija je dobra, kao i kada je u pitanju posao. Gledajte da izbegnete loše stvari u ovoj godini, a da iskoristite dobre aspekte i postignete uspeh. Generalno, loša godina za brak, dobra za posao i novac.

Tranzit Severnog mesečevog čvora je poziv na buđenje i preispitivanje. Treba da vidite gde ste napravili grešku. S obzirom da ste vrlo intuitivni i sposobni da sagledate stvari, siguran sam da ćete videti gde su bile vaše greške. Možda potreba da ulepšavate stvari koje nisu baš takve, da sklanjate glavu od onoga što vidite, jer ne želite da se suočite, ili zatvaranje u svoj oklop, pa šta bude - biće. Kad otkrijete čime ste sebe dovodili u problematične situacije, znaćete kako da prevaziđete problem i da nastavite srećan i zdrav život.

LAV

Ovo je možda jedan od najsrećnijih znakova u 2019. godini. Lav nije ugrožen nijednom teškom planetom, van je njihovih dometa, tako da uglavnom ima dosta pozitivnih a malo negativnih aspekata. Naravno, ne postoji savršena godina za sve, ali ova je jedna od onih boljih za ovaj znak.

Šta je to što Lavovima donosi tako pozitivan uticaj? Definitivno je to Jupiter iz Strelca. Ovaj trigon na Lava je aspekt velike sreće, naročito što se to dešava iz 5. kuće koja se odnosi na sreću, ljubav, zadovoljstvo, decu, radost, zabave, putovanja i ostalo. Ovaj aspekt Lavovima donosi nove ljubavi, a možda i više njih, pa će biti u poziciji da biraju šta ima se dopada.

S obzirom da će Jupiter da aspektuje i 9. kuću, vidim putovanja u inostranstvo zbog zadovoljstva, ali i zbog zarade koja mora da bude dobra. Vidim makar jedno luksuzno putovanje i prelepu destinaciju sa hotelom kao iz bajke. Lav inače voli luksuz i sjaj. Tu se oseća kao svoj na svome. Ova godina će mu omogućiti da proživi svoju bajku. Naravno, to nije jedino putovanje koje ga čeka. Zbog aktivne 3. kuće biće i nekoliko putovanja po gradovima van Srbije. Opet može da bude spoj zadovoljstva i posla. Pored toga, moguće je da se dobije dete u ovoj godini, ili makar počne trudnoća. Ovo je za Lavove jedna od boljih godina kada su u pitanju deca.

Odličan period već od januara, kada Mars daje snagu Lavovima iz Ovna, a Jupiter iz Strelca. Lavovsko Sunce će tada biti u stanju da napravi velike stvari. Ovaj aspekt traje sve do sredine februara. Definitivno je period leta najbolji, jer će tada i brze planete (Venera, Merkur, Sunce) da budu u Lavu, što će dodatno da donese sreću ovom znaku. Dakle, uspeh u poslu, putovanja, ljubav, novac, sreća i dobro zdravlje. Takođe, ovo je godina rešavanja stambenog pitanja. To je ono što će Lavovima da se dešava tokom 2019. godine. Srećno!

DEVICA

U život Devica će da se umeša Neptun i da stvori konfuziju u njihovim odnosima. Neptun se nalazi u znaku Riba, što je 7. kuća Devicama, a to je polje braka. Iako Neptun ovde nema problematične aspekte, ipak može da dovede do brojnih nesuglasica i nerazumevanja u braku. Ovo je klasičan aspekt prevare i manipulacije od strane partnera. Ako u nekom periodu posumnjate u iskrenost i vernost partnera, znajte da se nešto zaista dešava.

Ovo ne mora da znači da je neka ozbiljna stvar u pitanju, ali je moguće da se radi o avanturama koje zaista nisu primerene. Možete da doživite veliko razočaranje u braku i da shvatite da uopšte ne poznajete partnera. Biće prisutan osećaj da ste iznevereni, izdani, da vam je poljuljano samopouzdanje i da zbog svega zapadnete u depresiju. Ovo može da se odrazi na vaše fizičko stanje. Problemi sa stomakom, psihom i drugo. U krajnjoj varijanti, može da dovede do razvoda. Međutim, ako natalni horoskop nije tome sklon, onda su u pitanju samo sitne trzavice koje mogu da kvare raspoloženje i odnos.

Odličan aspekt Jupitera za nekretnine. Rad sa njima, ili rešavanje stambenog pitanja. Ako dugo čekate na to, 2019. godine sigurno rešavate problem.

U ljubavnim vezama takođe može da bude malo problema, jer se kroz polje ljubavi kreću Saturn, Pluton i Južni čvor. To ukazuje kod žena na starije partnere, teškog karaktera sa kojima već jesu ili ulaze u odnos. Takvi odnosi su duboki i patološki (Pluton), karmički (Saturn) sa izvesnošću konfuzije i gubitka (Južni čvor). Nije dobra godina za trudnoće i porođaje. Treba ih izbegavati.

Što se tiče posla, situacija je stabilna i nepromenljiva. Finansijski solidna godina.

Obratite pažnju na varenje, stomak, nerve. Treba malo više da radite na svom samopouzdanju, jer što budete više verovali u sebe, to ćete imati više uspeha na svim životnim poljima.

VAGA

Vage će u 2019. godini puno toga uspeti da urade. Saturn iz Jarca će im dati mnogo entuzijazma i ambiciju da postignu velike rezultate. On, i kad donese dobro, to je sigurno propraćeno velikim naporom, težinom, odricanjem i upornošću. Vagama inače nije svojstvo da budu uporne, ali će tokom ove godine da nauče da se upornost isplati. Njihova urođena neodlučnost i nesigurnost mogu nekad da im otežavaju da postignu ciljeve. Zato će sada upravo sa tim morati da se suoče i - da pobede.

Ženske Vage mogu da imaju problema u braku zato što će Saturn, Pluton i Čvorovi, a tokom leta i Mars, da napadaju kako Vagu, tako i njeno polje braka i partnerstva. Ove planete mogu da donesu nezadovoljstvo partnerima. Ono već verovatno postoji i kroz 2018. godinu, ali će sada da dostigne svoju kulminaciju. Najlošiji period je tokom leta, kada tranzitni Mars iz Raka bude napao Vagu, kao i njeno polje braka. Ako prođe ta faza bez nekih većih problema, onda ste uspeli da prevaziđete problem.



Ovo je ujedno i loš period za posao, jer se Mars kreće kroz 10. kuću (karijera), što može da ukaže na teškoće i krize na poslu. U nekim horoskopima ovo donosi prekid posla.

Od 15. septembra Venera ulazi u Vagu i donosi blagostanje, harmoniju i sklad kojem Vaga uvek teži. Ipak, zbog svega ovoga, ako nemate loš horoskop, ne treba da brinete. Jupiter svojim sekstilom na Vagu može da donese pozitivnu energiju sa kojom možete da pobedite bilo koji problem.

Polje novca je dobro. Tu ne vidim da ćete imati bilo kakav problem.

Što se zdravlja tiče, obratite pažnju na bubrege, cirkulaciju, mokraćne kanale, bešiku, što tokom zime mogu da budu slabe tačke. Ostalih problema nema, tako da da se usredsredite na pozitivne i dobre stvari, a loše možete da preduhitrite, kako biste ih promenili.

ŠKORPIJA

Izgleda da će 2019. godina, što se tiče Škorpija, da bude obojena novcem. Škorpija je jedan od znakova koji može da zaradi velike pare, pod uslovom da ne radi za platu. Zbog čega ovo govorim? Plata je definisana i često je ista, pa onaj ko radi za platu nema neku veliku mogućnost da primi novac. Eventualno bi plata mogla da bude malo veća, ali to je to. Oni koje rade posao koji nije samo plata, već rade nešto što donosi prihode na drugi način, mogu da očekuju prilično dobru godinu.

Jupiter prolazi kroz polje novca i trebalo bi da donese dobre prihode. Ovaj aspekt se Škorpijama dešava jednom u dvanaest godina, pa zato gledajte da ga iskoristite na najbolji način. Polje karijere Škorpijama je u Lavu, a to znači da će Jupiter iz Strelca da šalje odlične aspekte na karijeru Škorpija. Ovo je veoma srećan aspekt, naročito ako nešto radite na veliko, izvoz-uvoz, sa inostranstvom, strancima ili u stranim firmama. Naravno, nije ovo jedina, ali je najjača simbolika Jupitera.

Škorpije koje nemaju posao i novac, imaće prilike da ga dobiju u 2019. godini, ili da promene posao i da dobiju bolji.

Što se tiče ljubavnog života ne bi trebalo da bude problema. Sve će da bude stabilno, sa manjim problemima. Nije naglašen period razvoda, niti naročito otvorenih faza za ulazak u brak. Uran će da uđe u martu u polje braka Škorpije, ali će biti na početku, tako da neće imati naročiti uticaj na Škorpije. Možda one koje su rođene 23, 24. i 25. oktobra. Njihovo Sunce je na početku Škorpije, pa bi eventualno Sunce bilo ugroženo od Urana. To može da bude nestabilan period za brak i odnosi se samo na žene. Neptun u polju ljubavi ukazuje na moguće zaljubljivanje, ali i na greške i idealizaciju. Neptun ume da zamagli vidik, pa budite malo racionalniji kad ulazite u ljubavne odnose. Ne mora da bude sve onako kako izgleda.

Zdravlje bi generalno trebalo da bude dobro, ali obratite pažnju na ginekološke smetnje, jer ti organi mogu da budu osetljivi.

STRELAC

Kroz znak Strelca će da prolazi Jupiter, sve do novembra 2019. godine. Ovo je najbolja pozicija Jupitera po znaku, jer se nalazi u svom sedištu. S obzirom da se tu nalazi svake dvanaeste godine, Strelčevi bi trebalo da imaju veliki benefit od njega, a pošto se tu dugo zadržava, sigurno će imati uticaj na razne segmente života Strelčeva. Ova planeta sreće, optimizma, uspeha, bogatstva, putovanja, spiritualnog razvoja, kao i drugih pozitivnih značenja, preneće na ovaj znak sve svoje osobine, pa će mu doneti puno dobrih stvari. Čak i da ne donese nešto posebno, Strelčevi će da se osećaju dobro, optimistično, veselo, sa puno entuzijazma.



S obzirom da se Saturn i Pluton nalaze u polju novca a Jupiter u njihovom znaku, sigurno je da će finansijska situacija da bude bolja nego prethodnih godina. Strelac, kao i Jupiter, predstavlja inostranstvo, pa će mnogi Strelčevi da putuju, a možda i na duže. Ukoliko ste imali neki plan u vezi sa inostranstvom, onda je ovo najdirektniji pokazatelj da vam se otvaraju vrata za put.

Neptun u 4. kući može da stvori konfuzne i problematične situacije sa roditeljima, ili sa njihovim zdravljem. Možda će majka da bude u bolnici. Ipak, dobra pozicija Neptuna neće da donese neke velike probleme.

Obratite pažnju na vodu u kući. Može da dođe do nekog kvara, ali i do manje poplave. Jupiter baca odličan aspekt na 5. polje Strelca, što ukazuje na sreću i dobra dešavanja po pitanju zabave, provoda, ljubavi, dece, trudnoće, sporta, kao i drugih stvari kojima upravlja ova kuća sreće. Igre na sreću su pod uticajem 5. kuće, pa je neki dobitak u 2019. godini izvestan. Naravno, za ovo treba da imate predispoziciju u ličnom horoskopu.

Ovo je za mnoge žene rođene u ovom znaku nagoveštaj ozbiljne veze ili ulaska u brak. To bi mogla da bude dobrostojeća osoba, a možda i neko ko je bogat i ima veze sa inostranstvom.

Jupiter u Strelcu donosi i preterivanje u svim stvarima, pa se trudite da budite umereni. Sklonost ka gojenju zbog neumerenosti u jelu i piću. Obratite pažnju na to da li vam nešto izmiče kontroli i da li u nečemu preterujete.

JARAC

Jarac je znak koji upravlja sudbinom, kao i Saturn koji tranzitira kroz njega tokom cele 2019. godine. Karmički znak sa karmičkom planetom nagoveštava da će uglavnom sve što se Jarčevima bude dešavalo biti sudbinskog, odnosno karmičkog karaktera. Bez obzira da li stvari budu bile dobre ili loše, one su predodređene samim rođenjem, što znači da malo toga može da se izbegne.

Ipak, visoko stanje svesti može da promeni svaku situaciju. Međutim, mali broj ljudi je na tom nivou svesti. Saturn Jarčevima nosi sazrevanje, odgovornost, disciplinu, snažnu ambiciju, kao i veliku izdržljivost. Ovo je dobro vreme za karijeru i uspeh na poslu. S obzirom da se Pluton kreće kroz Jarca, može da donese puno transformacija i promene Jarčevima u bilo kojoj životnoj oblasti. Bez obzira da li se radi o braku, bolesti, novcu, prijateljstvu ili drugim stvarima, potrebno je dodatno sazrevanje na jednom višem nivou.

U polje ljubavi ulazi Uran, pa će svakako ova životna oblast da pretrpi neke promene. To donosi nagli ulazak, ili nagli izlazak iz odnosa. Za žene ovo može da bude gubitak trudnoće, spontani pobačaj, ili teškoća da se ostane u drugom stanju. Tranzit Južnog mesečevog čvora kroz Jarca može da ukaže i na neke gubitke ili teškoće sa kojima će Jarčevi da se suoče. Južni čvor predstavlja nešto što dolazi iz prethodnih života, kao skup utisaka ili nesvesnih sećanja koji treba da se pročiste. Mogu da se pojavljuju osobe iz ranijih inkarnacija, kao i neke situacije koje nisu razrešene u prethodnim životima. Suočavanje sa njima može da bude bolno, ali pročišćavajuće. Polje braka se nalazi u Raku, pa sve ove planete u Jarcu prave opoziciju na polje braka. Ovo donosi tešku udaju, probleme u braku, bolest ili smrt partnera. Može da donese i nezadovoljstvo i preispitivanje u odnosima. Sve zavisi od natalne predispozicije. Ipak, ono što je dobro, Jupiter se nalazi u 12. kući Jarca, a to ukazuje na zaštitu i pobedu bilo kakvih poteškoća. Ovo je aspekt koji se zove „Anđeo na ramenu“ pa su Jarčevi ipak zaštićeni od većih nevolja. Ako su spiritualni i produhovljeni, onda ova godina može da im donese puno toga dobrog. Ako nisu, biće više poteškoća da se izbore sa onim što im karmički dolazi. Trebalo bi da se preispita i porodično stablo, jer ovi aspekti nekad ukazuju na dugove predaka i porodično prokletstvo. Ako postoji niz loših događaja bez logičnog objašnjenja, treba videti da li je to možda razlog.

VODOLIJA

Vodolije mogu da prođu prilično dobro tokom 2019. godine, jer nijedna planeta ozbiljnije ne napada ovaj znak. Oni, zbog tranzita Saturna i Južnog čvora mogu da imaju određena karmička iskustva, ali zbog zaštite Jupitera to ne bi trebalo da bude nešto krupno.



Jupiter u njihovoj 11. kući može da im donese dobru finansijsku situaciju, kao i puno prijateljstava, dobrih i kvalitetnih odnosa, ispunjenje nekih planova i želja, kao i podršku okoline. Mogu da imaju nestabilnu finansijsku situaciju u nekim kraćim fazama, jer im Neptun prolazi kroz polje novca. Naravno, ako se bave kreativno-umetničkim poslovima kojima Neptuna vlada, ili nekim neobičnim poslovima, onda će imati dobru zaradu. Dobra je zarada od malverzacija, kao i nekih tajnih i skrivenih poslova, jer njima upravlja Neptun. Nikom ne pozajmljujte novac i pripazite na njega, jer bi neko mogao da vam ga ukrade. Neptun u 2. kući ume da odnese novac, a da ni sami ne znate kako. Može da se izgubi, da se potroši na nepotrebne stvari, da jednostavno nestane. Budite oprezni kada je u pitanju bilo kakva vrednost koju imate, uključujući novčanik, nakit, ili neke druge vredne stvari.

Što se tiče ljubavnog života, Vodolijama dolazi dobar period, jer će biti dosta ljubavi tokom godine. Dobar aspekt Jupitera i Sunca može da ukaže na sreću sa postojećim partnerom, a ako ga nemate, onda će se sigurno pojaviti neko novi. Ako ste rođeni u prvoj dekadi, to će da bude početkom godine. Ako ste u drugoj, to je početak i sredina godine, a ako ste rođeni u trećoj dekadi Vodolije onda je to jesen 2019.

Zdravstveno stanje je generalno dobro, ali obratite pažnju na pritisak, kičmu, srce i nervni sistem. Manje se nervirajte i nemojte sve da prihvatate previše lično.

RIBE

Neptun, koji je vladar Riba, nalazi se u Ribama, stvarajući različite uticaje na ovaj znak. Ono što je sigurno da u njima budi osetljivost, požrtvovanost, intuiciju, spiritualnu svest, umetničke talente, empatiju, kreativnost, maštu i mnoge druge stvari. Kada je dobar horoskop, ili dobro aspektovan znak Riba, ovo je ono što obeležava njihov život. Kada je osoba niži tip Riba, onda će Neptun ovde da je uvede u nesigurnost, konfuziju, nedefinisanost, psihičke probleme, alkoholizam, spavanje, neraspoloženje, depresiju i mnoge druge psihološke slabosti. Tako će da bude tokom 2019 godine. Dakle, sve zavisi da li pripadate nižem ili višem tipu Riba.

Prolazak Jupitera kroz 10. kuću pokazuje izuzetno dobru godinu na polju karijere. Iako Ribe nisu naročito ambiciozne, 2019. godina za njih može da bude jedna od boljih kada je u pitanju posao. Kao što sam već pominjao, Jupiter predstavlja uspeh, novac, inostranstvo, pa Ribe mogu da imaju puno uspeha. Naravno, to se ne odnosi samo na poslove u vezi sa novčanim transakcijama ili inostranstvom, ali oni su negde najbolji za uspeh u 2019. godini.





Ljubavni život Riba je uvek kompleksan, pa će to biti i ove godine. Neptun pravi opoziciju na polje braka, pa su ovde moguće svakakva dešavanja, od ljubavi, sreće, patnje, bola, usamljenosti, pa opet do ljubavi. Moguća su neverstva sa obe strane, bez obzira na ljubav koja je prisutna. Ribe teško izlaze na kraj sa osećanjima i lako ulaze u ljubavne odnose ako osete i najmanji impuls. One mogu da vole više ljudi u isto vreme, pa zato često same sebi naprave problem. Najbolji apsekti su tokom avgusta, kada će mnoge Ribe da se zaljube. Proleće je takođe dobro, kao i kasna jesen. Ako je veza loša, Ribe ostaju u njoj i trpe, ali imaju i paralelnu vezu. One retko napuštaju partnera, pre budu napuštene.



Mnoge Ribe će ući u brak tokom maja, juna, septembra i oktobra. Bilo bi dobro da se nađe tačan astrološki datum za venčanje, kako bi izbegle probleme u braku.

Zdravlje će generalno da im bude dobro. Starije osobe mogu da imaju problema sa pritiskom, zglobovima i reumom. Zbog Neptunovog uticaja u ovoj godini su podložnije negativnoj energiji, pa treba da se obrati pažnja na podzemne vode, energetski disbalans, magijski napad ili druge vidove negativnih energija koje mogu da bude vrlo destruktivne.