Kako da vaš dom štedi novac?





Svaki stručnjak za grejanje reći će da postoji jedna jedina važna stvar kad je grejanje u pitanju. Nije od ključnog značaja da li se grejemo na drva, ugalj ili struju, da li imamo radijatore ili podno grejanje. Važna je – IZOLACIJA.





Izolacija je ono što će nam sigurno uštedeti novac koji trošimo na grejanje, i to na vrlo prost način. Ono što smo potrošili da bismo proizveli toplotu nećemo suludo baciti tako što ćemo „grejati ulicu”, ali samo ako imamo dobru izolaciju. Često u stanovima ili na kućama nema dobre izolacije, pa nismo ni svesni koliko toplote bukvalno bacimo. A ona nije jeftina. Zato,svaki dinar uložen u izolaciju predstavlja najpametniju moguću investiciju. Već za godinu ili dve će se isplatiti, a svaka sledeća grejna sezona biće čista ušteda. Izolaciju stavljate samo jednom, a ušteda je konstantna, iz godine u godinu.





Zašto se, zapravo, postavlja toplotna izolacija na zgradama?





Osim estetske funkcije, želje da lice našeg objekta bude lepo i privlačno, funkcija fasade je i toplotna i zvučna. Fasada objekta mora biti sposobna da izdrži sve vremenske uslove: visoke i niske temperature, kišu, sneg, jak vetar. Objekat na kome je odrađena demit fasada od stiropora ili kamene vune ostvaruje značajnu uštedu na grejanju zimi odnosno hlađenju leti, smanjuje troškove gradnje, a zbog male težine neznatno opterećuje objekat.







Koji sistem termoizolacije izabrati?





Danas ima više sistema termičke izolacije objekata. Najgrublja podela je na kontaktne i beskontaktne. Beskontaktni sistemi najčešće se primenjuju kod velikih objekata, a za manje objekte danas se koriste kontaktni sistemi, takozvane DEMITfasade, gde je izolacija pričvršćena direktno na zid objekta sa spoljne strane. Najpoznatiji predstavnik tog tipa jesu fasade sačinjene od stiropora, stirodura ili kamene vune.





Od čega se sastoji demit fasada i kako se postavlja?





Postupak izrade demit fasade ili termo-fasade podrazumeva da se na pripremljenu površinu zida postavlja termoizolacijska ploča od stiropora (EPS), stirodura ili kamene vune. Vezivanje sistema postiže se armaturnom mrežicom, fasadnim lepkovima i tiplovima. Na kraju se nanosi završna tekstura dekorativni malter, koji se sastoji od mlevenog kamena različite granulacije, zavisno od željenog izgleda fasade. Termo-fasada može da se postavlja na sve podloge: ciglu, blok, beton, betonske blokove itd.







Šta utiče na izbor fasade?





Na izbor fasade utiču raspoloživa materijalna sredstva, tip objekta i estetski zahtevi. Kvalitet fasade ocenjuje se na osnovu vrste izolacije, kvaliteta materijala od kojeg je fasada izrađena i načina izvođenja. Najvažniji kriterijumi koje treba da ispunjava demit fasada jesu: niska termoprovodljivost, niska apsorcija vlage i vode i vatrootpornost. I ne manje bitno, da je sistem stabilan u dugom periodu, tj. Trajan.





Koliko košta jedna demit fasada?





Postavljanje izolacije i fasade na objekat jeste jednokratno ulaganje, ali po proračunu baziranom na aktuelnoj ceni struje, takva investicija se isplati već za četiri-pet godina kroz uštedu na energentima (toplotnim gubicima) u toku grejne sezone. Na toplotno izolovanom objektu može se uštedeti i do 60% više energije nego u objektu koji nije izolovan. Velika je ponuda na tržištu termoizalocionih sistema od različitih proizvođača. U zavisnosti od toga za koji se sistem odlučite, za kojeg proizvođača i koju debljinu stiropora, cena se kreće od 4 €/m2 do 12 €/m2. Norme koje su doskoro važile u našoj zemlji najčešće su bile zadovoljene ugradnjom takozvane „fasadne petice” (stiropora debljine 5 cm). Vlada Srbije usvojila je novi Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, tako da se zakonom propisane vrednosti toplotne izolacije mogu dostići ugradnjom debljeg stiropora, 8–12 cm, što će objekat dobro zaštititi od klimatskih ekstrema i leti i zimi.







Kog proizvođača odabrati?





Preporučujemo da se odlučite za nekog od renomiranih proizvođača, JUB, HENKEL, HELIOS, Tikkurila ili Maxima, jer su njihovi proizvodi laboratorijski ispitani, fabrički kontrolisani u toku proizvodnje i iza njih stoji bogato iskustvo u ugradnji fasadnih sistema. Preporuka je da sve komponente sistema budu od jednog prizvođača jer ćete samo tako dobiti optimalnu karakteristiku cele demit fasade. Proizvodi od različitih proizvođača ne moraju da se slože hemijski, ali češće je fizičko-mehaničko neslaganje Ako se opredelite da sve komponente budu od jednog proizvođača, dobijate usklađen fasadni sistem, s jednakim koeficijentom toplotnog širenja materijala, s optimalnom toplotnom karakteristikom i garantovanom vodootpornošću. Osim toga, ako se odlučite za JUB, HENKEL, HELIOS, TIKKURILU ili MAXIMU, imaćete i besplatnu tehničku podršku od proizvođača. Ako pritom ugradnju fasade, na primer kod JUB-a, izvode lica koja od proizvođača imaju sertifikat, fabrika daje garanciju 15 ili 10 godina.





Koliko je vremena potrebno za postavljanje 200 m2 termo-fasade i kada je najbolje vreme za ugradnju?





Za postavljanje 200 m2 termo-fasade potrebno je od pet do sedam dana, u zavisnosti od umešnosti organizovanja gradilišta i broja izvođača. Idealni su, naravno, takozvani tehnički uslovi: temperatura od 16 do 22 stepena Celzijusa. Posebno se treba paziti toplotnih ekstrema, recimo kad je hladnije vreme, temperatura ne sme da padne ispod +5, i to u trenutku ugradnje i narednih osam časova. Dakle, vreme za izvođenje fasada je proleće i jesen.





Kakav stiropor uzeti i od kog proizvođača?





Jedna od važnijih stvari kod izbora stiropora jeste proizvođač, a Roma company prodaje isključivo stiropor od renomiranih kuća, na primer AUSTROTHERMA, što garantuje da je reč o stiroporu propisane gustine, koji je pravilno ekspandiran i ostareo, dakle stiropor čije će se dimenzije s vremenom menjati u dozvoljenim granicama.





Na šta još treba obratiti pažnju pri izboru materijala?







Na tržištu se prodaje armaturna mrežica nedovoljnog kvaliteta. Minimum koji preporučuje Roma company je 145-gramska armaturna mrežica. Mi vam savetujemo da sve poizvode kupite kod renomiranog prodavca jer to znači da su oni originalni, ispravno skladišteni i da se njima pažljivo rukovalo. U maloprodajnim objektima Roma company možete da pronađete širok asortiman fasadai svu moguću tehničku podršku. Zakažite besplatnu posetu i konsultacije s Rominim stručnjacima.









