Suvišna vlaga u prostorijama i buđ kao njena posledica je izuzetno opasna po zdravlje ljudi, naročito dece.

Ne dozvolite da vas zima i hladniji dani svaki put asociraju na probleme sa suvišnom vlagom i upornom buđi.

Saznajte kako da se dugoročno rešite toga i uživate u svom domu.

Sa dolaskom zime, snežnih , hladnih, kišovitih i veoma vlažnih dana u vaše domove uselila se odvratna i uporna vlaga kao i buđ koja se širi svuda po nameštaju i sveže okrečenim zidovima.

Pitanje koje se svake jeseni i zime ponavlja je kako da prostor u kojem stanujemo ponovo učinimo čistim i sigurnim prvenstveno zbog svog zdravlja? Saznajte odgovor.

Suvišna vlaga se zadržava na hladnim zidovima, tepisima, nameštaju, odeći i knjigama, čime omogućava povećano stvaranje alergena, grinja i buđi koji narušavaju zdravlje i oštećuju predmete.

Kondenzaciona vlaga nastaje kao posledica loše termoizolacije prostorija, kao i neodgovarajuće ventilacije. Kritična mesta na kojima se pojavljuje orošavanje – skupljanje vodenih kapljica su najčešće uglovi – ćoškovi prostorija kao što su betonske grede i nadprozornici.



Kao posledica velike razlike između spoljašnje temperature zida, pogotovo zimi, i unutrašnje temperature u prostoriji koja se zagreva, dolazi do kondenzacije vlage prisutne u vazduhu. Topli vazduh se naglo hladi i dolazi do rošenja na površini zida. Vlažna i hladna podloga dovodi do pojave buđi. Osim ružnog izgleda zidova, suvišna vlaga u prostorijama i buđ kao njena posledica je izuzetno opasna po zdravlje ljudi, naročito dece.

Ali, postoji nešto što će vam priskočiti u pomoć u borbi protiv vlage i buđi.

U pitanju je fenomenalan apsorber vlage.

• Praktično. • Bezbedno. • Čisto. • Izuzetno efikasno i zimi i leti. • Čuva zdravlje.

Apsorber vlage se može koristiti za: dnevne sobe, spavaće sobe, kuhinje, dečije sobe, kupatila, garderobere, vikendice, kamp prikolice, podrume, garaže, čamce, jahte...

Šta je to zapravo?

Apsorber vlage je efikasno i jednostavno rešenje za eliminaciju suvišne vlage u svim prostorijama. Bešuman, neupadljiv, ne troši nikakvu energiju. Apsorber vlage je zapravo plastična kutija (dimenzija 16 x 20 cm, visine 14 cm) koja se postavi na bilo kom mestu u prostoriji, i ukoliko ima suvišne vlage, apsorbuje je i sakuplja u donjem, providnom delu posude.

U gornjem delu apsorbera nalazi se vrećica s higroskopnom solju (kalcijum-hlorid) koja prirodnim putem vezuje samo suvišnu vlagu iz vazduha (kada je relativna vlažnost vazduha veća od 65 %) Stalnim korišćenjem apsorbera vlage preventivno se čuva zdravlje ukućana i sprečava nastanak astme i alergija.



• Naprskati pogođena mesta sa udaljenosti od 10-15cm i ostaviti da deluje. • Posle 15-20 min po potrebi isprati vodom. • Ostaviti da se osuši. • Nakon toga sve tretirane površine mogu biti ponovo korišćene.











• Nanosi se sa unutrašnje strane • Može se prefarbati i tonirati • Na vodenoj bazi

Ako se kao posledica suvišne vlage već pojavila buđ efikasno rešenje za njeno odstranjivanje je SK Cleaner – odstranjivač buđi – tečni preparat sa prskalicom za dezinfekciju i uklanjanje buđi sa zidova, prozora i vrata, drveta, plastike, keramičkih pločica, delova oko lavaboa, tuš kabina, kada i drugih površina. Koristi se u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima za tretiranje površina koje nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje.

Ukoliko je koncentracija vlage izuzetno velika, najefikasnij rešenje je Stop Kondenz termopremaz za zidove na bazi lateksa koji veoma efikasno onemogućava da se na tretiranim mestima pojavi kondenzacija.

Sadrži čestice mineralnog praha koje imaju osobinu da upijaju toplotu iz prostorije i kasnije je emituju radi zagrevanja hladnih površina. Površina koja je obrađena ovim termopremazom toplija je do 5°C od one koja nije premazana. Količina toplote koja se akumulira obezbeđuje da čak i kada je u prostoriji relativna vlažnost do 90 %, sprečava kondenzaciju i tako definitivno eliminiše uslove za pojavu buđi. Ne zahteva prethodnu podlogu a može se nanositi i preko stare boje koja se ne ljušti. Nanosi se (bez razređivanja) u dva sloja četkom ili valjkom.

Ukoliko je već postojala buđ na zidu, preporučuje se nanošenje Stop Kondenza u pojasu širem za oko 20cm od zahvaćene površine. Kada se površina potpuno osuši može se prefarbati standardnim disperzionim bojama. Preko Stop Kondenza mogu se nanositi boje na vodenoj bazi. Prvi premaz treba da obezbedi potpuno pokrivanje površine i minimalnu debljinu sloja. Drugi premaz naneti nakon 4 sata. U kritičnim situacijama preporučuje se nanošenje i trećeg sloja.

Kada se površina potpuno osuši može se prefarbati standardnim disperzionim bojama.







• PERMA-WHITE® – pruža lep , dugotrajan završni premaz • Boja visokih performansi, na lateks – akrilnoj bazi koja pruža efikasnu zaštitu od buđi.





Perma White je završna akrilna boja na vodenoj bazi koja će ulepšati i zaštiti unutrašnje površine i sprečiti pojavu i razvoj buđi na premazanoj površini i do 5 godina.

Ona stvara snažni, izdržljivi, vodoperivi završni sloj koji podnosi vlagu i odbija prljavštinu – ključne uslove koji dovode do razvoja buđi na površini boje i koji mogu dovesti i do ljuštenja i otpadanja boje. Preporučuje se primena na unutrašnjim zidovima, zidnim šupljinama, plafonima, oblogama, vratima i sličnim površinama. Idealno za kupatila, podrume, kuhinje, vešernice, ormare, svlačionice, saune kao i sve prostore koji su izloženi velikoj vlazi, čestim promenama temperature, kondenzaciji pare i slaboj cirkulaciji vazduha.

Izvrstan za komercijalnu upotrebu u školama, bolnicama, hotelima, staračkim domovima, restoranima, sportski objektima i sl. Perma White je bele boje, ali se može tonirati za postizanje pastelnih i srednje jakih nijansi.

Jedan litar boje pokriva 6 m2 površine kada se nanosi u dva sloja (nanošenje u dva sloja je obavezno). Da bi se postigao garantovani efekat protiv buđi neophodno je naneti dva premaza.

