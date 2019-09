M. KRALj | 18. septembar 2019. 08:30 |

SVETSKI slavna umetnica Marina Abramović, koja se vratila kući posle 44 godine od poslednje samostalne izložbe u rodnom gradu, u utorak je prvi put obišla postavku retrospektive "Čistač" u Muzeju savremene umetnosti na Ušću. U društvu domaćina, v. d. direktora Slobodana Nakarade i kustosa Dejana Sretenovića i Senke Ristivojević, kao i čitavog tima angažovanog na realizaciji izložbe, prošla je kroz svih pet spratova na kojima je raspoređeno više od 120 eksponata. Prema saznanjima "Novosti", Marina je izuzetno zadovoljna beogradskim "Čistačem".

Na otvaranju izložbe u "Modernoj umetničkoj galeriji" u Bolonji 1977. Marina Abramović i njen tadašnji životni i umetnički partner Ulaj stajali su na ulazu, jedno naspram drugog potpuno goli, toliko blizu da su posetioci morali da se provlače između njih, u nemogućnosti da izbegnu fizički kontakt sa telima nagih umetnika...

Performans "Imponderabilija" (reč doslovno označava nešto nemerljivo, neopipljivo, što se ne može dokučiti), na retrospektivi, koja će biti otvorena u subotu u 13 časova, imaće reperformans. Tačnije, umesto Marine i Ulaja, izvešće ga mladi performeri, stojeći na ulazu jedne od galerija muzeja na Ušću. Ostali reperformansi, (ukupno ih je 11) dešavaće se u sali "Miodrag B. Protić" u prizemlju. Na svečanom otvaranju, međutim, izvodiće se i na stepeništu.

Pročitajte još - Marina Abramović u Beogradu, pripreme "Čistača" ušle u finale

U reperformansima učestvuje 28 ljudi, od čega je 13 Srba i 15 stranaca, koji su je pratili na čitavoj turneji "Čistača".

- Ceo događaj će uzburkati duhove i nikoga ova izložba neće ostaviti ravnodušnim, iako su neki od radova nastali i pre mnogo decenija - objašnjava za naš list Slobodan Nakarada, v. d. direktora MSU. - Recimo, u "Balkan baroku", postoji snimak muškaraca koji igraju u narodnim nošnjama sa izbačenim polnim organima. U drugim zemljama to verovatno nije proizvelo burne reakcije, jer im je dalek kontekst. Ovde, međutim, bez obzira na namere umetnice, neko to može da tumači i kao skrnavljenje folklora, tradicije, običaja. Slično može da se desi i sa snimcima osemenjavanja zemlje, dodolama... Izložba je provokativna i očekujemo reakcije. Ali, to je Marina, koja je svetski uvažena i višestruko nagrađivana umetnica, i tu nema mesta cenzuri.

Među performansima koji će biti izvedeni pred našom publikom su i "Osetiti memoriju" (umetnica sat i po, glasno izgovara reči, dok joj se um potpuno ne isprazni od misli), "Osetiti glas" (umetnica viče gotovo tri sata, dok ne izgubi glas) i "Osetiti telo" (Umetnica igra osam sati u ritmu afričkih bubnjeva dok ne padne u nesvest). Na njih se nastavlja delo "AAAA-AAAA", koje je 1978. izvodila sa Ulajem, u kom se dvoje izvođača nadmeću glasovima u izdržljivosti, počinjući mirno, ritmično i ujednačeno, a završavajući vriskom, pred kojim se Ulaj povukao, a Marina nastavila dok nije izgubila glas.

Pročitajte još - Kompromitovani Dositej

Uživo će biti izveden i rad "Umetnost mora biti lepa, umetnik mora biti lep" (u kom se češlja četkom i češljem, ponavljajući ovu rečenicu), "Osloboditi telo" (performans izveden u Berlinu, sredinom sedamdesetih - u ritmu afričkih bubnjeva, Marina igra naga pred belim zidom), "Veza u vremenu" (Marina i Ulaj sede okrenuti leđima, a kose su im međusobno prepletene), kao i "Veza u radu" (iz iste serije). Jedan od reperformansa biće "Udahni - izdahni", rad originalno sa Ulajem izveden u Beogradu i Amsterdamu, gde umetnici, "tehnikom" usta na usta, menjaju dim cigarete, kao i "Svetlo-tama", premijerno izvedenom na Kunstmarketu u Kelnu, tokom koga su se 20 minuta šamarali. Biće i čitan "Životni manifest umetnika", sa ličnim pravilima Marine Abramović.

UZNEMIRUJUĆI "BALKAN BAROKA"

VIDEO-radovi iz "Balkan baroka", za koji je pre više od 20 godina dobila Zlatnog lava u Veneciji, mogu biti uznemirujući, pa nisu preporučljivi za decu, ukazuju u MSU. Ali, na roditeljima je da odluče hoće li mlađima od 18 godina dozvoliti da vide ovo, kao i druga dela koja sadrže elemente nasilja (u kojima se umetnica, recimo, samopovređuje).

U CIK ZORE

U SKLADU sa konceptom izložbe "Čistač", prema kojoj umetnica simbolično u zoru "čisti" svoju umetničku pedesetogodišnju karijeru i arhivu svojih najboljih radova, kako bi stvorila prostor za novu Marinu, biće organizovano i predstavljanje ove izložbe domaćim medijima. Na dan otvaranja, u subotu, u cik zore, u 6.23 počeće konferencija za medije na kojoj će se obratiti novinarima.





Dejan Sretenović i Marina Abramović