R. RADOSAVLjEVIĆ | 11. septembar 2019.

SA deset glasova članova Stručnog odbora Akademije filmske umetnosti i nauke (AFUN), debitantski film "Kralj Petar Prvi", u režiji Petra Ristovskog, izabran je juče za srpskog kandidata za 92. nagradu Oskar u kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja. Ova istorijska drama neočekivano je "potukla" filmove "Šavovi" Miroslava Terzića i "Delirijum tremens" Gorana Markovića, koji su od 21 člana SO dobili po pet glasova, "Teret" Ognjena Glavonića (jedan glas), i dokumentarno ostvarenje "Slučaj Makavejev ili proces u bioskopskoj sali" Gorana Radovanovića i "Reži" Koste Đorđevića, koji nisu dobili nijedan glas.

Tako su na jučerašnjem tajno-javnom glasanju u bioskopu "Roda", u kome su učestvovali svi članovi SO (Božidar Zečević, predsednik, Vojkan Borisavljević, Bratislav Petković, Dragan Marinković, Dejan Zečević, Jelena Đokić, Tomislav Gavrić, Milorad Glušica, Ivan Bekjarev, dr Ivana Kronja, Milan Jelić, Milenko Jeremić, Miroslav Momčilović, Predrag Pega Popović, Sanja Ilić, Vera Vlajić, Žarko Dragojević, Radoslav Zelenović, Radmila Živković, Zlata Numanagić i Dragomir Zupanc), predstavnici medija ostali uskraćeni za informaciju kako su oni pojedinačno glasali.



I mada su svaki izbor našeg kandidata za nagradu Oskar gotovo uvek pratile javne polemike i rasprave, pobeda filma "Kralj Petar Prvi" za mnoge je iznenađujuća, imajući u vidu "biografiju" ovog filma. Zamišljen kao naša istorijska epopeja o Velikom ratu, nije se proslavio ni kritikama, ni brojem gledalaca, a na festivalima na kojima je učestvovao nije dobio nijedno stručno priznanje.

S druge strane, drama "Šavovi" Miroslava Terzića na ovogodišnjem Berlinalu u zvaničnom programu "Panorama" osvojila je dve nagrade - za najbolji evropski film i drugu nagradu publike. Film je dobio još desetak nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima, a visoko priznanje "Šavovima" stiglo je i nedavno - Evropska filmska akademija nominovala ga je za svoju nagradu, evropski Oskar 2019, među 46 ostvarenja iz 31 zemlje.





Tu je i "Teret" Ognjena Glavonića, koji je osvojio nagrade u Kanu, Moskvi, Londonu, Vankuveru, Luksemburgu, Sarajevu..., kao i nagrade "Roberto Roselini" i Gran pri "Saša Petrović" za režiju. "Slučaj Makavejev ili proces u bioskopskoj sali" Gorana Radovanovića trijumfovao je na Festu, gde je osvojio nagradu "Beogradski pobednik" za najbolje ostvarenje u domaćoj selekciji, a prikazan je i na desetak svetskih festivala, dok je "Delirijum tremens" Gorana Markovića glumcu Tihomiru Staniću doneo nagradu za najbolju mušku ulogu na Festu i Gran pri "Nais" na Filmskim susretima u Nišu.

Na pitanje "Novosti" šta su članovi SO AFUN-a ocenili kao adute filma "Kralj Petar Prvi" da bi on Srbiju predstavljao na najvećem svetskom filmskom takmičenju, dr Ivana Kronja je izjavila:

- Naši kriterijumi odnosili su se, pre svega, prema dobrobiti nacionalne kinematografije. Ne želim da se izjašnjavam za koje sam ostvarenje glasala, ali najviše glasova je dobio film sa istorijskom temom, snimljen sa visokim budžetom za naše prilike, koji je u više aspekata dao neki doprinos nacionalnoj kinematografiji, kao što su scenografija, kostim, gluma, čak i kamera - rekla je Kronja.





Generalni sekretar AFUN-a Mirko Beoković, istakao je da se retko kad dogodi da isto mišljenje imaju i SO i kritika.

- Svaki akademik ima pravo na svoje mišljenje, ali oni nikoga niti "spinuju", niti ubeđuju. S druge strane, te neke nadrimudrace koji sebi laskaju da znaju šta to Amerikancima odgovara, i koji tvrde da nešto znaju o plasmanu filma, još nisam video na delu. Jer, kad bi znali šta to vodi do Oskara, mi bismo već davno to znanje iskoristili. Ali, to su samo njihove pretpostavke i nagađanja, a praviti američki film ovde je, čak i autorski, vrlo na "staklenim nogama". Mislim da tek takav film ne bi imao uspeha - rekao je Beoković.



PRINCIP DEMOKRATIČNOSTI

KRITIČAR Božidar Zečević rekao je da je imao retku priliku da argumentovano javno kaže svoje mišljenje o "Kralju Petru Prvom" mnogo pre nego što je došlo do glasanja.

- Nisam dao glas ovom filmu, i ne mislim da će on najbolje da zastupa Srbiju na takmičenju za Oskar u odnosu na filmove koji su bili prijavljeni. Ali, poštujem princip demokratičnosti ovog glasanja, i bez obzira na moje lično mišljenje, mogu samo da čestitam i da time završim ovu priču, iako bih imao svašta da kažem o tome.

