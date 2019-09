D. Curać | 01. septembar 2019. 10:46 | Komentara: 0

MOJ kum i prijatelj Nebojša Glogovac nije zauvek otišao. Ja i danas sa njim razgovaram na mnogobrojne teme.

Ovim rečima glumac Vojin Ćetković počeo je razgovor, za "Novosti", u Trebinju, gde su organizovani "Dani Nebojše Glogovca", povodom 50 godina od rođenja velikana glumišta koji nas je iznenada napustio 9. februara prošle godine. U vrlo emotivnoj memorijalnoj večeri u rodnom gradu Glogovca, o sjajnom glumcu govorili su njegova supruga Milica, autorka monografije Tatjana Nježić, režiser Radoje Andrić...

Svi oni istakli su da bi upravo Trebinje trebalo da ustanovi festival u njegovu čast, kako bi se budućim generacijama prenosilo ko je bio Nebojša Glogovac.

- Od studentskih dana bio sam u dubokim pregovorima sa Nebojšom, a i dan-danas razgovaram sa njim na mnoge teme. Zaista ne mogu ni da opišem kako se danas osećam. Imali smo toliko toga zajedničkog - rekao nam je Ćetković.

Dodaje da je Glogovac svoj posao dovodio do savršenstva.

- On je svakog trenutka igrao do kraja i davao i više od toga što može. Znao sam koliko može, ali on je uvek išao iznad toga. Često smo o tome razgovarali i uvek sam govorio da ja to ne mogu - priča Ćetković.

Ono što je ostalo neispunjeno u njihovom velikom prijateljstvu bilo je da urade zajednički projekat. Ćetković kaže da su bili u pregovorima, da je Nebojšina ideja bila tekst Nikole Pejakovića po motivu Joneskovih "Stolica", a njegova Beketov "Godo".

- Imali smo plan nakon američke turneje "Hadersfilda" da napravimo nešto svoje. Predložio sam Beketovog "Godoa" jer bi sve besmislice koje smo izgovarali godinama stavili u tu neku formu. Znali smo da pričamo izmišljenim jezicima, ali da se dobro razumemo - prisetio se Ćetković.

A, zahvaljujući seriji "Ranjeni orao", Trebinje i njegovi građani Vojina Ćetkovića i njegovu suprugu Slobodu Mićalović smatraju svojim sugrađanima. Na TV ekranima godinama se repriziraju serije i filmovi u kojima on glumi, a recept za takav uspeh u dosadašnjoj briljantnoj karijeri objasnio je vrlo jednostavno:

- Uloge ne biram sam. Uloge biraju mene.