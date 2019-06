D. Bt. - D. B. M. | 08. jun 2019. 08:53 | Komentara: 0

Sadašnjem upravniku Narodne biblioteke Srbije Laslu Blaškoviću u subotu ističe mandat, a o tome ko će u narednom periodu biti na čelu naše najznačajnije kulturne institucije odlučivaće se na jesen. Ovo je našem listu rekao Veljko Brborić, predsednik Upravnog odbora NBS.

Ministarstvo kulture je poništilo konkurs za čelnika Biblioteke i naložilo da se raspiše nov. Usledila je zatim ostavka Dragana Hamovića na članstvo u UO, koji je, inače, specijalni savetnik u Ministarstvu kulture.

- S obzirom na to da Upravni odbor, posle Hamovićeve ostavke, još nije u kompletnom sastavu i da se nalazimo pred letnjim odmorima, svako odlučivanje o upravniku bilo bi pod velom sumnje - kaže Brborić. - Što se tiče nekih kuloarskih nagađanja da bi moglo doći do promene u Statutu NBS, odgovorno tvrdim da nikakvih ozbiljnih promena neće biti. Postoji izvesna neusklađenost između dva člana Statuta sa Zakonom o kulturi i Zakonom o bibliotečkoj delatnosti. Moguće je da se samo to uskladi i - ništa više.





Brborić pozdravlja odluku Ministarstva kulture koju je predložilo Vladi, da se na mesto Hamovića za člana UO imenuje Aleksandar Jovanović, univerzitetski profesor, esejista i kritičar.

- Reč je o čoveku koji je vodio značajne kulturne institucije i projekte i njegovo iskustvo i znanje bili bi dragoceni u poslu koji nam predstoji.





POTVRĐUJUĆI za naš list da je predložen za člana UO, Aleksandar Jovanović je rekao:

- Sigurno da ima dovoljno sličnih, obrazovanih i uglednih pojedinaca koji bi mogli da vode Narodnu biblioteku Srbije. Ako budem izabran u UO, trudiću se da izbor novog upravnika bude maksimalno javan, uz poštovanje procedure i bez ikakvog uplitanja politike.