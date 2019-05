D. Bt. | 24. maj 2019. 13:35 | Komentara: 0

BIO je izuzetan čovek koji je imao duhovno zračenje kao retko ko. U knjigama je spajao veliko obrazovanje, duboku meditaciju i ozbiljnost velikog naučnika. Ovo je istakla akademik Nada Milošević Đorđević na okruglom stolu održanom u četvrtak o stvaralaštvu Draška Ređepa (1935-2019), koji je organizovala Vukova zadužbina.

Milenko Maticki je ukazao na Ređepov veliki doprinos radu Zadužbine kao dugogodišnjeg predsednika Odbora za umetnost, kao i na njegovu izuzetnu elokvenciju: "Birao je svaku reč, pa je posle njega bilo teško javljati se."

- Draškovo voluminozno delo od 60 knjiga čitaće se i analizirati sledećih godina i decenija. Posebno je značajan njegov doprinos književnoj epistolografiji. Dopisivao se sa stotinu ljudi, među kojima su bili Andrić, Krleža, Crnjanski, Matić, Veljko Petrović, i pokazao da pisma mogu imati književnu i estetsku vrednost - rekao je dr Milivoje Pavlović, i ukazao da je u "Istoriji srpske književne kritike" o Ređepu napisano "sve najgore", a odmah posle njegove smrti pojavila se i knjiga u sličnom tonu.

Izdavač Zoran Kolundžija predstavio je Draška kao gromadu sa šeširom, čoveka enciklopedijskog znanja mefistofelovskog smeha, visokih estetskih kriterijuma:

- To nije oveštali profesor, isluženi kritičar, kafanski znalac svih nepotrebnih znanja, to je vrhunski čitalac i tumač književnosti, slikarstva i stvarnosti, to je borac protiv osrednjosti, prijatelj portira, taksista i konobara, znatiželjan dečak i nadasve iskren prijatelj.

Gordana Vlahović je istakla da je Ređep imao bogat proživljeni život nalik na bez daha praćeni roman i da su u njegovim rukama mnoge knjige progledale. "Bio je svetionik kroz maglu", naglasila je Snežana Lekan, dok je dr Boško Suvajdžić istakao da je svaki njegov korak bio iskorak..

O Ređepu, kao moćnoj figuri esejiste, književnog kritičara, kozera, čoveka dobre volje, govorili su i dr Branko Zlatković, Rada Đuričin, Biserka Rajčić, Dušan Savić, Ana Krdu, Sunčica Marković, Đeze Bordaš, Marija Vasić Kanački, Marta Frajnd, Mirko Demić, Pavle Medaković, Damir Malešev i Dragan Bogutović.