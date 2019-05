D. B. M. | 21. maj 2019. 20:02 |

O SVAĐI u Narodnom pozorištu, u kojoj je glumac Tanasije Uzunović navodno ošamario vlasnicu bifea, inače bivšu balerinu, bez prestanka se priča dva dana. Uzunović, međutim, kaže, za "Novosti", da on nije kriv, da je gazdaricu samo odgurnuo i da će tužiti sve koji su dali "netačne i skandalozne izjave".

- Došao sam da odigram predstavu "Put u Damask". Stigao sam ranije i svratio u takozvani klub Narodnog pozorišta. Gore su me dočekale bahanalije - ispričao nam je Uzunović. - Slavilo se deset angažmana baletskih igrača. Igrali su polugolih zadnjica na stolovima u mračnoj atmosferi. Nisam obraćao pažnju na to, ali mi je zasmetala strahovita buka. Zamolio sam da se utiša muzika, da popijem kafu i da se spremim za predstavu. Niko me nije ni pogledao i otišao sam.

Uzunović se posle predstave vratio u bife, gde je trebalo da se nađe sa prijateljem.

- Zatekao sam ga ispred ulaza, rekao mi je da ne može da uđe, da je drugačije zamišljao naš klub i da ćemo se videti neki drugi put - govori Uzunović. - On je otišao, a ja sam ušao da sačekam ćerku i da idemo kući.

Uzunović je naručio bezalkoholno pivo i izašao na terasu, ali ga je kiša vratila u bife.

- Ponovo sam ih zamolio da utišaju muziku - kaže Uzunović. - Konobarica mi je rekla da o tome odlučuje vlasnica. Tada je ona naišla i upitala me u čemu je problem. Rekao sam da je buka nepodnošljiva i da imam pravo kao i drugi u Narodnom pozorištu da posle predstave tu popijem piće. "Znaš šta", obratila mi se na ti, "ja plaćam zakup koliko ti u životu nisi zaradio, niti ćeš da zaradiš, i ovo je moje! Ovo je moj kafić, mogu da radim šta hoću! Ovo je kafana, ja za to plaćam!" Dok je govorila počela je da mi pljuje u uvo i odgurnuo sam je, da je sklonim. Ali, nisam je udario. Ona mi je opsovala majku, pokazala prst i rekla da će da pozove policiju.





Zgrada nacionalnog teatra

Glumac je platio piće i krenuo. Gazdarica bifea je pokušala da ga zaustavi, dok ne dođe policija, ali nije uspela.

- Sreo sam kolege iz predstave u kafiću prekoputa pozorišta. Glumci više ne sede u našem klubu, jer je postalo neizdrživo - objašnjava Uzunović. - Došli su policajci i dao sam izjavu. Bili su ljubazni i pristojni. Rekli su da razumeju o čemu se radi, ali da moraju da rade svoj posao.

Bivša balerina, zakupac bifea, do kraja dana nije odgovorila na naše mnogobrojne pozive.

PREDSTAVA PRIMITIVIZMA

UZUNOVIĆ kaže da su se mnoge stvari u Narodnom pozorištu promenila nabolje kada je na mesto v. d. upravnika došla Ivana Vujić.