V.Mitrić | 12. maj 2019. 16:15 | Komentara: 0

Bećković kaže da bi baš voleo da su oni koji tako zbore bili u Loznici i u drugim srpskim gradovima i mestima, na pesničkoj večeri,"jer se po skupovima gde govorimo poeziju vidi druga slika, svedočeći da, ako je to istina svuda u svetu, u Srbiji nije".





- Ne samo brojan, u Loznici su se sabrali na pesničkoj večeri, u što sam se uverio dok sam govorio, dolazio, odlazio i potpisivao im knjige, divan pesnički svet, koji je imao mnoge mogućnosti da provede to veče, ali se odlučio za književno druženje – kaže akademik Bećković . - Da se to kod nekih drugih, u nekoj drugoj zemlji događa, da pesnik i poezija okupe takav broj ljudi, koliko je bilo u junačkoj Loznici, u Vukovom zavičaju, pričalo bi se kako je kod njih, a kako je kod nas.A, kad je kod nas, zaista, tako, onda se tome ne daje značaj.Ništa novo kod nas,za nas i o nama.





Akademik Bećković je, ne krije, oduševljen kako sveštenici Novolozničke crkvene opštine Milan Aleksić, Zoran Petrović, Dejan Pavlović, Jovan Pavlović, Boban Purić, Vlado Purić i Sreten Tadić, uz blagoslov vladike Lavrentija i podršku i pomoć "Glasa Crkve" i prijatelja hrama i SPC, pored duhovnih sadržaja u kripti organizuju i kulturne svetkovine, "onako kako to čine i u hramu Svetoga Save u Beogradu".













Akademik Matija Bećković, naš najslavniji živi pesnik, kaže za "Novosti" da je promocija njegove knjige "100 mojih porteta" u izdanju Kompanije "Novosti", u Loznici, u kripti "Vladike Nikolaja" novog hrama na Lagatoru, nekadašnjem imanju Vuka Stefanovića Karadžića, "još jedan, i te kakav primer, da vreme poezije nije prošlo i da pesnici nisu otpevali svoje, kako neki misle i govore".Bećković je, govoreći o pesničkom druženju u Loznici, naglasio da je sve bilo lepo i krasno, od posete, reagovanja publike, ljubavi koji su pokazali za pesništvo, ambijenta u kom se sve to odvijalo do plakata koji je najavio tu kulturnu svetkovinu, koji je osmislio i uradio đakon Savo Lazić.U većini kultirnih sadržaja u kripti nove crkve na Lagatoru uključena je i Kompanija "Novosti", a "Matijino veče" je, do sada, bila "kruna" svetkovina pod svodovima tog zdanja.