Dragana Matović | 12. maj 2019.

ŠESNAESTA "Noć muzeja" držaće budnim 18. maja mnogobrojne gradove i mesta širom Srbije! Od 16 časova do ponoći, posetioci muzejske avanture biće u prilici da zavire u različite kolekcije, otkriju galerijske priče i otvore vrata mnogih drugih, neretko i sasvim neočekivanih zdanja, koja pričaju priču o slobodi. Na tragu neprekidne umetničke borbe za slobodne prostore, ove "Noći muzeja" podsetićemo se na to koliko je sloboda dragocena.

- Posle velikih pobeda dolazi sloboda i zato je okosnica 16. "Noći muzeja" upravo to - osvajanje i upražnjavanje sloboda u najširem smislu - od umetničkog izražavanja i obrazovanja, do slobode misli i kretanja - kaže Jelena Marković, pi-ar "Noći muzeja", za "Novosti". - Iako mi danas slobodu često podrazumevamo, činjenica je da znamo da je cenimo tek kada je izgubimo. U tom smislu prednjače stvaraoci sa svih meridijana, jer nije tajna da je sloboda, kao stanje svesti, oduvek bila ideja vodilja i inspiracija umetničkog bunta.

Na taj način su stege i zabrane, koje su često bile deo društvenih normi, postale kreativni ventil, a umetnost ogledalo društva.

PRVI put u "Noći muzeja", posle četvrt veka, ljubitelji umetnosti moći će da pogledaju slike našeg čuvenog umetnika Petra Dobrovića koje čine deo legata "Flegel". Šesnaest radova iz ove bogate kolekcije, za koje je Dobrović inspiraciju pronašao u jadranskoj obali, biće izloženo u Muzeju Jovana Cvijića, uz po jedan neobičan portret i akt, kao i tri zanimljive kopije koje je Dobrović uradio prema Velaskezovim i Rembrantovim slikama!

- Ljubitelji pozorišnih priča moći će prvi put, u okviru "Noći muzeja", da otkriju kako diše i pozorišnu magiju stvara Bitef teatar - otkriva naša sagovornica. - Etnografski muzej, premijerno u "Noći muzeja" otvora izložbu "U ogledalu" Zemaljskog muzeja iz Sarajeva, pokazujući kako je nekada izuzetno luksuzan, a danas omiljeni i sveprisutan predmet, kroz istoriju imao važniju ulogu nego što danas pretpostavljamo.

"NOĆ muzeja" ove godine posetioce vodi na putovanje "iza kulisa", Fakulteta muzičkih umetnosti, koji će, osim uzbudljivih muzičkih nastupa, posetiocima doneti i razna iznenađenja sa potpisom Šostakoviča, Stravinskog, Koplanda pa čak i Meštrovića! Samo ove večeri, kroz vođene ture, sa početkom u 20 časova, posetiocima će biti predstavljeni lik i delo Petra Stojanovića, koji važi ne samo za najškolovanijeg, već i za najplodotvornijeg srpskog kompozitora, a koji je u rodnoj zemlji bio zaboravljen.

Organizatori "Noći muzeja" najavljuje majsku manifestaciju







- Šareni i slobodniji svet hipi ere posetioci će moći da otkriju samo tokom "Noći muzeja" u Galeriji ULUS kroz postavku "Vudstok - poslednja utopija" - kaže Jelena Marković. - Pola veka od najslavnijeg festivala je odlična prilika da se podsetimo koliko je veliku ulogu Vudstok imao u osvajanju umetničkih, političkih, seksualnih i ekoloških sloboda. Za potpuni doživljaj ove epohe tu su nezaobilazni muzika, otkačena moda, hipi četvorotočkaš, kao i mnogobrojni drugi segmenti umetnosti, koji su obeležili ovaj pokret.





NASLOVNICE TULUZ-LOTREKA KULTURNI centar "Laza Kostić" iz Sombora premijerno u "Noći muzeja" otvoriće izložbu posvećenu čuvenom francuskom impresionisti Anriju de Tuluz-Lotreku, realizovanu u saradnji sa Srednjoevropskim kulturnim centrom iz Novog Sada. Kroz dvadeset pet litografija i originalnih naslovnica modnih magazina, posetioci će moći da se upoznaju sa stvaralaštvom jednog od najznačajnijih postimpresionista, uz Gogena, Van Goga i Sezana.

USTANOVA kulture Stari grad (bivši "Parobrod") ugostiće izložbu "Granice (ne)mogućeg - priče sa carine" koja će sigurno zaintrigirati ljubitelje detektivskih priča i krimi-zapleta. Samo u "Noći muzeja" posetioci će moći da saznaju šta se sve krijumčarilo u jednom termosu, ali i u tegli ajvara, kako su muzički instrumenti i kartonske ambalaže za mleko i sokove dobijale sasvim novu namenu, kao i zbog čega su sve "klonirani" krovovi prevoznih sredstava.

- Jedan od najlepših prirodnih fenomena posetiće Muzej nauke i tehnike u ovogodišnjoj "Noći muzeja" - govori Jelena Marković. - Slapovi polarne svetlosti plesaće pred očima posetilaca zahvaljujući naučnom eksperimentu izvedenom uz pomoć replike De la Rivine mašine, koja je deo muzejske kolekcije. Paviljon "Cvijeta Zuzorić" će uz pomoć reditelja Nikole Zavišića postati mesto na kojem se spajaju zvuci i boje, a sudaraju pozorište, nauka i performans. Na istom mestu znatiželjna publika moći će da odluta u vreme antičkog Singidunuma i samo u "Noći muzeja" doživi taktilnu izložbu, prilagođenu slepim i slabovidim osobama. Ekskluzivno u "Noći muzeja", uz malu pomoć čuvenog italijanskog skulptora Alfreda Pirija, posetioci će moći da ostave lični pečat u zgradi Jugoslovenske kinoteke, dok prave filmofile čeka filmsko podsećanje na ulogu naših heroja u oslobodilačkim ratovima vođenim pre jednog veka.

Sa prošlogodišnje izložbe aktova u Galeriji ULUS-a / Foto N. Skenderija





















SVOJA vrata u "Noći muzeja" otvoriće ne samo mnogi muzeji, galerije, već i mnoga zaboravljena zdanja i institucije sa željom da ožive uspomene na ljude, događaje i mesta koji zauzimaju ključne uloge u osvajanju različitih sloboda. Narodni muzej Šabac predstaviće se nesvakidašnjom izložbom "Kako smo se voleli", koja donosi sedam priča o ljubavi iz prošlosti i jednu iz budućnosti, vezanih za intrigantne predmete iz muzejskih zbirki. Od priče o bračnoj ljubavi Starih Rimljana do specifičnih šabačkih priča, poput one o slikaru Stevanu Čaliću i njegovoj supruzi, okosnicu ove izložbe čini opširno istraživanje o različitim aspektima i modelima partnerske ljubavi.

- Od novčića kovanog na obali Dunava u vreme Rimljana, do misteriozne razglednice koja je pre više od sto godina putovala iz Beograda u Veliko Gradište, kretaće se izložba "Od Hadrijana do ponizne Sofije", koju priprema Narodni muzej Veliko Gradište - priča nam Jelena Marković. - Priče koje dele ova dva nesvakidašnja predmeta na jedinstven način uobličio je naš čuveni strip crtač Aleksa Gajić. On će u "Noći muzeja", između ostalog, predstaviti neobičnu strip kutiju za premotavanje cela dva milenijuma koja dele Hadrijana i Sofiju.

Ulaznice za "Noć muzeja" su puštene u prodaju, cena u pretprodaji je 450, dok će na dan manifestacije koštati 500 dinara.







DRUŽENjE ZA PAMĆENjE

PRVA "Noć muzeja" je u Beogradu održana 2005. godine, u svega pet muzeja i galerija, da bi kasnije izrasla u najveću manifestaciju iz oblasti promocije kulturne baštine u Srbiji i regionu, kao i jednu od najuspešnijih "noći muzeja" u Evropi - kaže Jelena Marković. - Očekujemo da posetioci uživaju u programu koji smo im spremili zajedno sa muzejima i kulturnim ustanovama. Da otkriju neke nove slobode, pomere granice i imaju majsko druženje za pamćenje.