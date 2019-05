Tanjug | 09. maj 2019. 19:20 |

VENECIJA - Učešće na 58. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji Priština je iskoristila za političku manipulaciju, tako što je postavila tri velika video bima na kojima se emituju intervjui sa četvoro Albanaca koje su, kao decu tokom rata na Kosovu, fotografisali strani fotoreporteri.Polazište za izložbu umetnika Albana Muje bile su fotografije dece izbeglica snimljene tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. koje su, kako stoji ističe na tabli na samom ulazu na izložbu, postale sinonim za rat, traumu, bol, a globalno su vidljive zahvaljujući medijima.Dvadeset godina kasnije Muja je pronašao tu decu, sada odrasle ljude, koji u govore o tome kako su te fotografije uticale na njihove živote i pominju priče koje su slušali ili kojih se sećaju iz tog perioda.PROČITAJTE JOŠ -Sam autor u katalogu izložbe objašnjava da mu je cilj bio da pokaže kako se kolektivna trauma i bol prenose na nove generacije, šta je ostalo od te patnje i kako se to odražava na generacije koje su nasledile te priče ne iskusivši ih neposredno."U tom smislu sam se svakako dotakao i političkog procesa i dao jednu interpretaciju iskustva rata i kolektivne patnje koja ga prati", objasnio je Muja i dodao da on svoj rad ne vidi kao politički projekat, već duboko ljudski.U zvaničnom programu Bijenala u Veneciji izložba Prištine vodi se kao paviljon Republike Kosovo, bez zvezdice ili bilo kakvih ograda.Izložba "Porodični album" jedna je od 90 nacionalnih postavki na Bijenalu, koje se održava od 11. maja do 24. novembra.