R. R. | 23. april 2019. 20:54 |

POVUKAO sam se iz javnosti. Volim da radim u miru, bavim se svojim poslom u tišini, i to mi prija. Imam, ipak, i neke godine koje podrazumevaju spokojstvo. U mom privatnom životu nema ničeg novog, opet sam na Dorćolu, i živim onu običnu, jednostavnu svakodnevicu", govorio je Igor Pervić pre samo nekoliko meseci, u svom poslednjem intervjuu.

PROČITAJTE JOŠ: BIO JE MILjENIK ŽENA: Ovo su velike ljubavi Igora Pervića, jedna se emotivnom porukom oprostila od glumca (FOTO)



Jedan od naših najdarovitijih i najlepših glumaca, iza koga je ostalo više od 30 filmskih i TV uloga, preminuo je u utorak ujutru u roditeljskom stanu, posle duge i teške bolesti. Pervić je rođen 29. oktobra 1967, a ljubav prema umetnosti nasledio je od svojih roditelja, majke Lidije Pilipenko, čuvene primabalerine, i oca Muharema Pervića, jednog od naših najvećih pozorišnih i književnih kritičara.

PROČITAJTE JOŠ: Jelena Tinska o smrti bivšeg supruga: Igor Pervić je svesno uništio život, tu ljubav želim da zaboravim



Reditelj Darko Bajić kaže, za "Novosti", da je imao zadovoljstvo da sa Pervićem sarađuje u seriji "Sivi dom", i da bude svedok kadra koji je snimao sa legendarnim glumcem Batom Živojinovićem.













- Taj svoj prvi kadar Pervić je tako iskreno napravio, jer je on igrao instinktom. On nije glumio život, on je jednostavno živeo pred kamerama. To je bio njegov specifični način stvaranja likova. Jednu od scena koje nikada neću zaboraviti snimali smo u filmu "Crni bombarder", on je igrao jednog od šefova bandi, i držao je zapaljenu baklju u ruci. Bilo je puno statista, to je bila velika scena sa stotinu statista, dugo smo je snimali, i kad sam napokon rekao "stop", tek tada sam primetio da mu baklja sagoreva u ruci i da ima opekotinu. Takav je bio glumac Igor Pervić, posvećen svojoj ulozi do kraja - kaže Bajić.Igor se pred kamerama pojavio još kao dečak, kada je imao samo sedam godina, a već u 18. igrao je mladog pesnika Lazu Kostića, u istoimenom TV filmu. Potom su došle uloge u filmovima "Crna Marija", "Sveto mesto", "Noć u kući moje majke"... koje su ga najavile kao jednog od naših najdarovitijih glumaca, ali i kao Alena Delona srpskog glumišta. Pervić je ostvario zapažene uloge i u filmovima "Moj brat Aleksa", "Crni bombarder", "Lajanje na zvezde", "Velika frka", "Suze njene sestre", "Bure baruta", čak i onda kada je igrao epizodne. Početkom devedesetih godina bio je idol i kao muzičar i vođa benda "Duh Nibor" ("Robin Hud"), ali je njegovo ime sve češće počelo da se povezuje sa zavisnošću od droge, o čemu je kasnije i sam govorio. Uprkos tome nikada nije prestao da igra, ali ni uloge koje je dobijao više nisu bile velike.

Posle uspešnog lečenja u klinici u Londonu (zahvaljujući svojoj tadašnjoj ljubavi, dizajnerki i spisateljici Jasmini Holbus), Pervić se vratio profesiji. Bio je kratko u braku sa balerinom Jelenom Tinskom, a potom u dugogodišnjoj vezi sa Jovanom Petrović, unukom legendarnog Čkalje. Zbog ove veze jedno vreme sa svojom izabranicom živeo je mirnim životom na selu, u okolini Beograda.

Značajnu ulogu ostvario je nedavno, u serijalu "Nemanjići - rađanje kraljevine". Njegovu kreaciju lika vizantijskog cara Isaka Drugog Anđela - stručna javnost izdvojila je kao najbolju.

Igrao je manje uloge u serijama "Žigosani u reketu", "Šifra Despot", filmu "Prokleti pas". Poslednje dane života proveo je kraj svoje majke, Lidije Pilipenko, i mlađeg brata Andreja, koji su ga negovali i bili uz njega.

Naša javnost pamtiće Igora Pervića kao glumca koji je svoj uzbudljiv i ne baš srećan život uvek živeo kao da snima poslednji kadar.

HOLIVUDSKI TIP

PERVIĆA pamtimo i po ulozi u filmu "Velika frka" reditelja Milana Jelića iz 1992, u kojem je igrao sa Draganom Nikolićem, Oliverom Marković, Velimirom Batom Živojinovićem...

- Bio je vrlo talentovan, izgledao je kao glumac holivudskog tipa. U saradnji, Pervić je bio profesionalac, veseo i duhovit, šarmirao je kolege, a kako je često svirao gitaru, i u sceni filma "Velika frka" otpevao je jednu pesmu. Mislim da je velika šteta što glumac takvog gabarita nije ostvario veliku karijeru, a još je veća tuga što je ovaj svet napustio tako mlad - kaže Jelić.